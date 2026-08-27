El mercado medieval para visitar hasta el 30 de agosto en el que puedes ganar un jamón y disfrutar de un espectáculo de fuego gratuito

Los mercados medievales no paran este agosto. Las celebraciones de los pueblos y las mejores ferias ocurren en este mes y no hace falta que sea el más grande del país para llevarte un jamón a casa. Y sin quererlo, el fuego, la magia y la música inundan los rincones de toda España. Ofreciendo a los pueblos y visitantes una oportunidad de mercadear, curiosear y disfrutar del ambiente.
El Mercado Medieval de Bustarviejo llega este fin de semana a la Sierra Norte de Madrid con una propuesta que va bastante más allá de los tenderetes de artesanía. Del 28 al 30 de agosto de 2026, las calles del municipio serrano acogen tres días de actividades gratuitas con pasacalles, magia, una cucaña con jamón como premio y un espectáculo nocturno de fuego que promete ser el momento del fin de semana.
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La entrada es libre y el escenario hace gran parte del trabajo. El mercado se instala en la Plaza de la Constitución y su entorno, rodeado por la Casa Consistorial (un edificio del siglo XVIII con una característica fachada de doble arcada) y la Iglesia de la Purísima Concepción, declarada Bien de Interés Patrimonial. Las excavaciones arqueológicas de la zona han documentado una necrópolis rupestre de los siglos XII, XIII y XIV y restos de pinturas murales medievales. No hace falta mucha escenografía cuando el propio pueblo tiene siglos de historia encima.
Si solo se puede elegir un día, el sábado 29 es el más completo. A partir del mediodía arranca la Compañía Upsala con sus pasacalles, y entre la 1 y las 3 de la tarde se celebra la cucaña individual con un jamón como premio. La jornada se alarga hasta la medianoche con el plato fuerte: a las 22:00 horas, Upsala y Millaversum protagonizan un espectáculo de música, baile y fuego que cierra la noche en plena sierra.
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El viernes 28 arranca a las 18:00 con la inauguración oficial y los primeros pasacalles de Upsala, seguidos a las 20:00 por la actuación de magia de Óscar Ruí bajo el nombre “Magia en una noche de verano”. El domingo 30, el mercado cierra a las 15:00 con la clausura oficial, por lo que conviene llegar con tiempo si se elige ese día.
Programa completo del mercadillo de Bustarviejo
Viernes 28 de agosto
- 18:00 h — Inauguración del Mercado Medieval
- 18:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
- 20:00 h — Nuevo pasacalles de Upsala
- 20:00 h — Magia en una noche de verano, con Óscar Ruí
Sábado 29 de agosto
- 12:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
- 13:00 a 15:00 h — Cucaña individual. Premio: un jamón
- 14:00 h — Pasacalles
- 18:00 h — Pasacalles
- 20:00 h — Pasacalles
- 22:00 h — Espectáculo de música, baile y fuego, con Upsala y Millaversum
Domingo 30 de agosto
- 12:00 h — Pasacalles de la Compañía Upsala
- 14:00 h — Último pasacalles
- 15:00 h — Clausura del Mercado Medieval
La propuesta funciona bien como escapada de medio día o de jornada completa: recorrer el mercado por la mañana, comer por la zona y volver cuando empiezan las actuaciones de tarde.
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Cómo llegar desde Madrid
Bustarviejo se encuentra a unos 60 kilómetros de Madrid y tiene acceso tanto en coche como en transporte público. En coche, hay dos rutas principales: la primera pasa por Colmenar Viejo y Miraflores de la Sierra hasta tomar la M-610; la segunda utiliza la A-1 hasta Venturada y Cabanillas de la Sierra, continuando por la M-631. Para quienes prefieren no conducir, la línea interurbana 725 conecta el intercambiador de Plaza de Castilla con Miraflores, Bustarviejo y Valdemanco.
Qué ver en Bustarviejo
El municipio se sitúa a 1.222 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Su patrimonio arquitectónico incluye la Iglesia de la Purísima Concepción, de origen medieval, y restos de antiguas minas de plata y plomo visitables como parte de la historia industrial local. Los alrededores ofrecen rutas de senderismo y ciclismo, con flora y fauna autóctonas. Entre sus fiestas populares destacan las celebraciones en honor a San Isidro y la Virgen de la Soledad, con procesiones, actividades culturales y gastronomía típica serrana.
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