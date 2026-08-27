Viajes

El aeropuerto más bonito del mundo con una cascada interior capaz de vertir 38.000 litros de agua, según National Geographic

El complejo alberga más de 2.000 árboles en su interior y se puede visitar incluso sin tener un vuelo planeado

Personas con equipaje caminan por un pasillo circular rodeado de plantas frente a una gran cascada interior bajo una cúpula de vidrio.
El aeropuerto más bonito del mundo se encuentra en Asia y tiene una impresionante cascada que cae directamente del techo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Combina naturaleza, arquitectura y tecnología en un complejo abierto al público que se puede visitar incluso sin tener un vuelo. Es uno de esos lugares que te sorprenden en un viaje. No es de extrañar que el aeropuerto de Changi haya sido considerado en numerosas ocasiones uno de los mejores del mundo y que el Jewel se haya convertido en una visita imprescindible para quienes pasan por Singapur.

Cada minuto, 38.000 litros de agua de lluvia caen desde 40 metros de altura en el interior del aeropuerto más bonito del mundo en Singapur. El Rain Vortex no es una instalación artística efímera ni un truco de ingeniería pasajero. Se le conoce como la cascada interior más alta del mundo (hasta hace poco), y vive en el corazón del Jewel Changi Airport, en Singapur. National Geographic lo ha elegido como el aeropuerto más bonito del planeta y no es para menos.

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Más allá de un aeropuerto

El complejo, inaugurado en 2019 en el espacio que ocupaba el antiguo aparcamiento de la Terminal 1, tiene 135.700 metros cuadrados distribuidos en diez plantas. La columna de agua desciende siete plantas hasta el sótano, rodeada de terrazas con más de 100 especies de plantas, 2.000 árboles y miles de arbustos procedentes de distintas partes del mundo. El resultado es una especie de selva interior que los arquitectos de Safdie Architects cubrieron con una gran cúpula de cristal y acero que baña el espacio de luz natural durante el día.

Una gran cascada interior iluminada con luces púrpuras y azules bajo una cúpula de vidrio y metal, rodeada de plantas y personas.
La cascada del aeropuerto Jewel Changi en Singapur tiene espectáculo nocturno en el cual el agua se tiñe de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al Rain Vortex y al Forest Valley es completamente gratuito. Cualquiera puede entrar al Jewel Changi sin tarjeta de embarque, algo que los propios singapurenses aprovechan los fines de semana como si fuera un parque urbano más. Si te animas a explorar más allá del jardín, el nivel superior ofrece un laberinto de setos y de espejos, redes suspendidas a 25 metros de altura y un puente de cristal con suelo transparente que mira directamente hacia la cascada. En los niveles intermedios, 280 tiendas y una amplia oferta gastronómica completan la propuesta, con restaurantes en los niveles 4 y 5 con vistas directas al Rain Vortex desde arriba. Para quienes tengan una escala larga, el complejo dispone además de 130 cabinas de diseño donde es posible descansar unas horas o pasar la noche.

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Rain Vortex: la cascada que canaliza miles de litros cada minuto

El Rain Vortex no es solo agua. A partir de las 19:30 horas, la cortina de agua se convierte en pantalla para un espectáculo gratuito de luz y música que se repite varias veces por la noche. Las mejores posiciones para verlo son los puentes peatonales de los niveles 3 y 4, desde donde la perspectiva permite apreciar la escala completa de la caída. El agua que alimenta la cascada proviene de la lluvia recogida en la cubierta del edificio, un sistema de gestión hídrica que también ayuda a regular la temperatura del complejo.

Edificio con cúpula de vidrio y acero junto a una carretera con árboles, automóviles y un puente peatonal elevado al anochecer.
Ha recibido más de 300 premios a lo largo de su historia desde su apertura hace más de 40 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aeropuerto Internacional de Changi acumula más de 300 premios a lo largo de su historia desde su apertura en 1981, aunque el aeropuerto Hamad de Doha le arrebató el título de mejor aeropuerto del mundo tras nueve años consecutivos en lo más alto del ranking. El Jewel, con su cascada y su bosque interior, sigue siendo el argumento más poderoso de Changi para diferenciarse del resto.

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