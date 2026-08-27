España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 agosto

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)
Guardar

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 3 de las 14:00 horas de este jueves 27 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 27 de agosto.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 5, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Muere Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado a cadena perpetua por genocidio y la masacre de Srebrenica

Estaba en prisión por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Muere Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado a cadena perpetua por genocidio y la masacre de Srebrenica

El mercado medieval para visitar hasta el 30 de agosto en el que puedes ganar un jamón y disfrutar de un espectáculo de fuego gratuito

La localidad madrileña acoge una cita gratuita de tres jornadas donde el pueblo es escenario de magia, pasacalles y música

El mercado medieval para visitar hasta el 30 de agosto en el que puedes ganar un jamón y disfrutar de un espectáculo de fuego gratuito

Sanidad comenzará la vacunación de los migrantes en Ceuta la próxima semana

Las comunidades autónomas y el ministerio han cedido 45.000 vacunas para atajar la crisis migratoria

Sanidad comenzará la vacunación de los migrantes en Ceuta la próxima semana

El aeropuerto más bonito del mundo con una cascada interior capaz de vertir 38.000 litros de agua, según National Geographic

El complejo alberga más de 2.000 árboles en su interior y se puede visitar incluso sin tener un vuelo planeado

El aeropuerto más bonito del mundo con una cascada interior capaz de vertir 38.000 litros de agua, según National Geographic
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

Félix Bolaños también aísla a Robles: reitera que el CNI no tuvo información “ni previa ni precisa” sobre la entrada masiva en Ceuta y niega la participación de Marruecos

La Justicia rechaza suspender la expulsión de un marroquí internado en el CIE de Murcia que pedía asilo por ser opositor en Marruecos a través de YouTube y Telegram: “No presenta un alto perfil activista”

ECONOMÍA

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”