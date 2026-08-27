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Muere Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’ y condenado a cadena perpetua por genocidio y la masacre de Srebrenica

Estaba en prisión por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Ratko Mladic, durante su juicio en La Haya. (Peter Dejong/Reuters)
Ratko Mladic, durante su juicio en La Haya. (Peter Dejong/Reuters)
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El excomandante militar serbobosnio Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’, ha fallecido a los 83 años en el centro de detención de La Haya, donde cumplía una condena a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La noticia ha sido confirmada este jueves por la radio y televisión estatal serbia, RTS. Este exgeneral dirigió a las fuerzas serbias de Bosnia durante la guerra de 1992-1995.

El caso de Mladic se convirtió en símbolo de la violencia extrema vivida durante la guerra en la antigua Yugoslavia, un conflicto que dejó un saldo de aproximadamente 100.000 víctimas mortales y desplazó a 2,2 millones de personas entre 1992 y 1995. El episodio más recordado es la masacre de Srebrenica, donde las fuerzas bajo el mando de Mladic ejecutaron a unos 8.000 musulmanes bosnios, principalmente hombres y adolescentes, en una zona que las Naciones Unidas había declarado protegida.

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Mladic consiguió fugarse, pero finalmente fue detenido en Serbia en 2011 tras 16 años prófugo. El exgeneral fue sentenciado a cadena perpetua en 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, tras ser hallado culpable de genocidio y otros delitos graves cometidos durante el asedio de Srebrenica. “El destino me puso en una posición para defender mi país que ustedes, potencias occidentales, habían devastado con la ayuda del Vaticano y la mafia occidental”, afirmó en su audiencia de apelación en 2020.

Mladic supervisó un asedio de la capital bosnia, Sarajevo, durante más de tres años, con sus francotiradores y proyectiles de artillería, matando a miles de hombres, mujeres y niños en las calles y en sus casas. Un video de Srebrenica lo muestra tranquilizando a un niño musulmán de 12 años poco antes de que sus soldados masacraran a miles de civiles. Más o menos al mismo tiempo, se le ve regresando a una Srebrenica desierta y diciendo a la cámara: “Le regalamos esta ciudad al pueblo serbio”.

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Detención de los involucrados en la mafia serbia (Policía Nacional)

Peticiones de liberación y estado de salud

En los últimos meses, Mladic había sufrido varios accidentes cerebrovasculares, lo que llevó a sus familiares y a funcionarios serbios a solicitar su liberación por motivos humanitarios. Sin embargo, el tribunal de La Haya rechazó esas peticiones y el excomandante permaneció bajo custodia hasta el final de su vida.

La noticia de su muerte marca el desenlace de uno de los procesos judiciales más significativos contra los responsables de los crímenes cometidos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El liderazgo militar de Mladic integró una tríada de poder junto al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, todos juzgados por su papel en el conflicto. Aunque era venerado por sus hombres, el exempleado de prensa del ejército yugoslavo Ljubodrag Stojadinovic lo describió una vez como “narcisista, engreído, vano y arrogante”, según cuenta este jueves la agencia AFP.

Mladic, en 1993. (Chris Helgren/Reuters)
Mladic, en 1993. (Chris Helgren/Reuters)

El nombre de Mladic quedó asociado para siempre a la matanza de Srebrenica, considerada la peor masacre en Europa desde 1945. Este caso se transformó en punto de referencia para la justicia internacional, que sentó precedente en la persecución de crímenes de lesa humanidad y genocidio en el continente europeo.

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