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Sanidad comenzará la vacunación de los migrantes en Ceuta la próxima semana

Las comunidades autónomas y el ministerio han cedido 45.000 vacunas para atajar la crisis migratoria

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
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La vacunación de los migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio comenzará la próxima semana. Así lo ha adelantado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

García ha situado la vacunación de la población migrante como uno de los principales retos y desafíos tras la primera fase de la gestión de la crisis en Ceuta. En total, el ministerio y las comunidades autónomas han acordado enviar 45.000 dosis a la ciudad autónoma, que permitirán desarrollar un programa de inoculación contra la difteria, el tétanos, la polio, la varicela, el sarampión, la rubeola y la parotiditis. “Debemos asegurar la logística, la administración de las dosis, el registro de la vacunación y también la reposición de las vacunas cedidas por las diferentes comunidades autónomas”, ha agregado García.

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La vacunación entra dentro del operativo preventivo de salud pública entre la población migrante. El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad aprobó una estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas, base sobre la que se trabajará ahora en Ceuta.

El hacinamiento, principal preocupación de salud pública

Mónica García durante su comparecencia ante el Congreso este jueves. (Europa Press)
Mónica García durante su comparecencia ante el Congreso este jueves. (Europa Press)

En el balance sanitario expuesto por Sanidad, Ceuta registra por ahora tres casos de tuberculosis, aunque uno ya estaba en tratamiento cuando llegó y no tenía capacidad de contagio. Los otros dos corresponden a una tuberculosis cerebral y a otro caso previo al 30 de julio que también estaba tratado.

A ese cuadro se suman tres casos sospechosos de varicela, uno de ellos vinculado a la operación Paso del Estrecho, y alrededor de 60 casos de gastroenteritis. La vacunación prevista para la próxima semana incluirá también protección frente a la varicela y la polio, además de la triple vírica y la difteria-tétanos.

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Respecto a los casos de escabiosis, la ministra ha declarado que “son casos que son conocidos en todo nuestro territorio” y que la incidencia de la sarna “se ha multiplicado por 12″ en la última década. Los servicios sanitarios han tratado a todos los pacientes migrantes que padecen escabiosis, pero “hasta que no tengamos a toda la población en lugares seguros y en lugares habitables y en lugares higiénicamente controlados, pues no podremos hacer el seguimiento de todas estas personas”, ha aseverado.

García ha rechazado con dureza que se presente a toda la población migrante como una amenaza sanitaria. La ministra ha afirmado que “usar enfermedades habituales en nuestro entorno para presentar a toda una población como una amenaza sanitaria es injusto, no es real y es mentira”. La titular de Sanidad ha cargado además contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por plantear su confinamiento. Esa posibilidad, según ha dicho, ha sido ampliamente rechazada por epidemiólogos y expertos en Salud Pública y resulta además “contraria a la legalidad”.

El Gobierno sitúa la prioridad inmediata en las condiciones de alojamiento de la población migrante. García ha advertido de que el hacinamiento, la intemperie, la falta de agua segura y las dificultades de higiene y saneamiento siguen siendo los principales riesgos para la salud.

Solo con alojamiento bajo techo en espacios seguros y habitables, ha explicado, puede garantizarse la vigilancia epidemiológica y reforzarse la detección temprana, el diagnóstico, los tratamientos, los aislamientos indicados y el estudio de contactos. Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de España, en colaboración con la ciudad de Ceuta, irá habilitando espacios para acoger a la población migrante, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 4.000 personas.

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