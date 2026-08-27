Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Fotografía de archivo de turistas llegando a la playa de Benidorm (Alicante). EFE/MORELL

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El turismo nacional concentra el 43% de todas las reservas de viaje realizadas desde España para septiembre y diez de los quince destinos más demandados son dentro del país, según datos de eDreams recogidos por Europa Press. El archipiélago canario, las islas Baleares y las grandes capitales dominan un ranking encabezado por Tenerife, que supera a capitales europeas como Roma y París como destino más reservado del mes.

Más allá de ser nacionales o internacionales, los destinos cercanos explican el grueso del movimiento turístico del mes: el 64% de las reservas realizadas desde España apuntan a destinos próximos, frente al 27% de media distancia y el 9% de larga distancia, este último porcentaje idéntico al de 2025. Después de España, Italia ocupa la segunda posición entre los países más elegidos, con el 11% del total, seguida de Francia con el 6%, y de Reino Unido y Portugal, empatados con el 4%.

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El ranking de los quince destinos más reservados refleja esa misma preferencia. Tras Tenerife aparecen Palma de Mallorca, Madrid, Ibiza y Gran Canaria. La mezcla de destinos insulares y grandes ciudades muestra una demanda que combina escapadas de sol y playa con planes urbanos, ambos compatibles con un calendario marcado por temperaturas cálidas pero más moderadas y la vuelta progresiva al trabajo.

Una infografía de Infobae detalla que España concentra el 43 % de las reservas turísticas en septiembre, con un aumento del turismo nacional y las estancias cortas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los españoles eligen quedarse dentro de sus fronteras, los viajeros europeos ponen rumbo a España. Francia encabeza el mercado de origen internacional y representa el 29% de las reservas hacia destinos españoles, seguida de Alemania con el 16% e Italia con el 11%. Los tres países suman el 56% del total de reservas internacionales hacia España. Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid son los destinos más demandados por los viajeros extranjeros, por delante de Málaga, Ibiza y Alicante.

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La primera quincena concentra más de la mitad de los viajes

El 56% de las reservas se concentra en las dos primeras semanas, un punto más que en 2025. La semana que arranca el 30 de agosto y la del 6 de septiembre acaparan el 28% cada una. A partir de ahí, el peso cae al 22% en la semana del 13 de septiembre, al 18% en la del día 20 y al 5% en la última semana del mes. El descenso progresivo apunta a que el viajero busca aprovechar los primeros días antes de que la agenda laboral recupere todo su peso.

El ferroviario es el medio que más elegido para el turismo interno de septiembre. Madrid, Barcelona y Valencia lideran el ranking de destinos más reservados en tren, pero la lista no se agota en las grandes capitales: Alicante, Málaga, Sevilla, Córdoba, Santiago de Compostela, Zaragoza y Granada completan los diez primeros puestos.

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El 85% de los viajeros reserva con 61 días o más de antelación: el 46% lo hace entre 61 y 90 días antes del viaje y el 39% con más de 90 días. La duración de las estancias, por su parte, se mantiene contenida. Las de tres o cuatro días son las más habituales y representan el 39% del total. Si se suman las de cinco o seis días (el 18%), más de la mitad de los viajes dura entre tres y seis días. Las escapadas de dos días alcanzan el 16%, un punto más que en 2025.

*Con información de Europa Press