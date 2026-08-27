Este es el precio de la luz en España para este 28 de agosto

El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más caras y más baratas de este viernes 28 de agosto.

El precio de la luz varía constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 28 de agosto

Tarifa media: 103.78 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 214.75 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 28 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.45 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 159.37 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 144.64 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.87 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 152.48 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.77 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.82 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 79.81 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.65 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 152.42 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 188.67 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 214.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 189.04 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 178.32 euros por megavatio hora.