Mónica García afirma que el colapso sanitario en Ceuta se ha evitado gracias al “sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales”

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)

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Casi un mes después de la llegada masiva de cerca de 80.000 migrantes a Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en el Congreso para evaluar la situación que viven los servicios públicos y la población de la ciudad autónoma. García ha defendido una vez más la ausencia de un colapso sanitario en la región, un escenario que se ha evitado gracias al sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios presentes en la ciudad.

“Es gracias al esfuerzo, gracias al compromiso, es gracias a los refuerzos que hemos puesto y que se han puesto en el Hospital de Ceuta, en los centros de salud y en el 061, gracias a eso es por lo que no ha habido un colapso”, ha valorado la ministra, que ha agradecido el trabajo de los profesionales en el último mes.

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Pese a la ausencia de colapso, García ha reconocido el “innegable” aumento en la demanda asistencial, que principalmente ha afectado a los servicios de urgencias, con una media de 75 visitas diarias más que en 2025. Tan solo el primer día de la crisis humanitaria, se realizaron en Ceuta 1.146 asistencias sanitarias en el sistema de salud de la ciudad autónoma. La presión se ha reducido a lo largo de las diferentes semanas, con una media de 250 a 350 asistencias diarias.

En la atención primaria, los centros de salud recibieron 342 pacientes el 30 de julio y ahora atienden a una media de 141-146 pacientes diarios. Respecto a los ingresos hospitalarios, la ministra ha detallado un pico de 35 migrantes el pasado 13 de agosto, que ahora se ha reducido a 17.

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Refuerzos y horas extra permiten esquivar el colapso

“En todo momento hemos tenido más de cien camas libres para atender a los pacientes”, ha asegurado García, un logro conseguido por el aumento de 37 camas, hasta alcanzar las 215, “que podrían ser ampliadas a 250″, ha aclarado. El Hospital de Ceuta ha habilitado igualmente un clúster de emergencia para recibir a los migrantes, mientras el Ingesa ha diferenciado los circuitos asistenciales para garantizar la asistencia sanitaria de los ceutíes. De hecho, la ministra ha recordado que ninguna cita programada ha sido cancelada y ningún proceso quirúrgico ha sido aplazado. “Esta no es la imagen del colapso”, ha sentenciado García.

El incremento de la demanda asistencial se ha combatido con un refuerzo de las plantillas, con más de 100 contratos nuevos; pero también con la realización de guardias voluntarias de los facultativos ya presentes, han recordado desde el Partido Popular. La diputada Carmen Fúnez de Gregorio ha asegurado que los residentes MIR del hospital han hecho 574 horas extra en los últimos días y hay adjuntos que han acumulado nueve guardias en el último mes. “No es que haya más, es que se está haciendo un sobreesfuerzo”, ha incidido.

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La insalubridad, el primer desafío de salud pública

Inmigrantes acampados en las naves del Tarajal. (Marcos Moreno - Europa Press)

La ministra ha insistido en que en Ceuta “no está todo resuelto” y que “la emergencia migratoria persiste”. En materia sanitaria, el principal reto sigue siendo, según García, garantizar condiciones dignas, salubres y de alojamientos para todas aquellas personas que todavía se mantienen en situación de calle.

Han sido estas condiciones insalubres las que han provocado pequeños brotes de infecciones y enfermedades transmisibles entre la población migrante, para la que el riesgo de contagio se considera moderado. La ministra ha asegurado que los casos detectados de tuberculosis (dos casos detectados relacionados con la llegada masiva a Ceuta), varicela (un caso sospechoso) y gastroenteritis (unos 60 casos) están controlados, mientras que la expansión de la sarna solo podrá vigilarse de forma adecuada cuando “tengamos a toda la población en lugares seguros, habitables e higiénicamente controlados”.

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La ministra ha insistido en que todas estas patologías no son ajenas a España. Ha vuelto a rechazar, igualmente, las peticiones de confinamiento de la población migrante. “Es contrario a la evidencia científica, pero sobre todo es contrario a la legalidad”, ha aseverado.

Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de España, en colaboración con la ciudad de Ceuta, irá habilitando espacios para acoger a la población migrante, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 4.000 personas.

Respecto a la vacunación de la población migrante, la ministra ha informado de que comenzarán la próxima semana con el operativo para repartir las 45.000 dosis cedidas por las comunidades autónomas. El ministerio mantendrá la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los casos y trabajará para preservar la calidad asistencial en la ciudad de Ceuta, para lo que mantendrán los refuerzos de plantilla “el tiempo que haga falta mientras sean necesarios”. ”La atención ordinaria ha estado en todo momento asegurada y va a seguir plenamente garantizada", ha concluido.

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