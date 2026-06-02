Amor adolescente, paternidad temprana y denuncias por vejaciones e insultos: la historia ‘de amor’ de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Silvia Bronchalo, Daniel y Rodolfo Sancho (MONTAJE INFOBAE).

La historia de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo comenzó mucho antes de que sus nombres ocuparan titulares relacionados con procesos judiciales, enfrentamientos familiares o el mediático caso de Daniel Sancho. Durante años fueron una pareja unida por la interpretación, por la llegada temprana de un hijo y por un proyecto de vida que parecía sólido. Sin embargo, el paso del tiempo transformó aquella relación en un vínculo marcado por la distancia y, más recientemente, por una profunda confrontación pública.

El origen de su historia se remonta a principios de los años noventa. Ambos coincidieron en Madrid mientras daban sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Él era hijo del conocido actor Sancho Gracia y comenzaba a abrirse camino en la profesión. Ella también soñaba con desarrollar una carrera artística. El flechazo fue inmediato y, siendo apenas unos adolescentes, iniciaron una relación que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas.

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La llegada de Daniel Sancho en junio de 1994 aceleró todos los acontecimientos. Silvia tenía 18 años y Rodolfo 19 cuando se convirtieron en padres. Aquella maternidad y paternidad tan temprana supuso un reto importante para una pareja que apenas estaba comenzando su propia vida. Según se ha contado en numerosas ocasiones, el propio Sancho Gracia animó a su hijo a asumir plenamente sus responsabilidades familiares.

Poco después formalizaron su relación mediante una discreta boda. Durante varios años compartieron una etapa de estabilidad mientras Rodolfo consolidaba su carrera como actor en series de televisión que le dieron gran popularidad. Silvia, por el contrario, optó por alejarse progresivamente de los focos y desarrollar su trayectoria profesional fuera del ámbito de la interpretación.

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Sin embargo, la relación terminó rompiéndose. Aunque durante mucho tiempo se habló de una separación cordial, con el paso de los años ambos siguieron caminos completamente distintos. La comunicación entre ellos fue prácticamente inexistente durante largas etapas de la vida de su hijo.

Rodolfo Sancho y su hijo Daniel Sancho. (EUROPA PRESS).

La batalla legal por su hijo

Esa distancia quedó reflejada por la propia Silvia Bronchalo cuando recordó cómo recibió la noticia que cambiaría para siempre a la familia. En agosto de 2023, Daniel Sancho fue detenido en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Fue entonces cuando Rodolfo volvió a contactar con ella después de años de escasa relación. “Llevaba prácticamente 20 años sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Cuando vi su número, sabía que algo malo había pasado”, explicó.

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Según la versión mantenida por Silvia, fue Rodolfo quien asumió desde el principio el liderazgo de la estrategia jurídica de Daniel, convirtiéndose en el principal interlocutor con el equipo legal encargado de la defensa en Tailandia. La madre del joven siempre ha manifestado sentirse apartada de decisiones importantes relacionadas con el proceso.

Durante una reciente vista judicial celebrada en Alcobendas, Bronchalo aseguró que incluso tuvo dificultades para acceder a documentación fundamental del caso. “Yo no tenía el sumario”, afirmó durante su declaración. También reveló que el actor le solicitó importantes cantidades económicas para colaborar con los gastos derivados de la defensa: “Me pidió 25.000 euros primero y luego 60.000”.

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Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Las discrepancias terminaron desembocando en una batalla judicial paralela. En 2024, Silvia denunció a su expareja por presuntas vejaciones e insultos a través de mensajes privados. En la denuncia figuraban expresiones como “bipolar”, “tóxica”, “pirada” o “incapaz”, términos que ella consideró ofensivos y que decidió poner en conocimiento de la justicia.

Rodolfo, por su parte, ha negado haber tratado de humillarla y ha defendido públicamente su actuación. Durante su declaración judicial manifestó sentir “absoluta rabia” por la situación y criticó la actitud de su exmujer. “Que yo le diga: por favor no me escribas más, por favor déjame en paz, etcétera. Hay un momento en la vida en el que hay que responsabilizarse de los actos de uno mismo”, señaló ante la magistrada.

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Daniel Sancho, condenado este jueves a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, ha pedido al juez quedarse en la prisión tailandesa de Samui, donde se encuentra desde el pasado año, según han asegurado a EFE varias fuentes, pero el magistrado ha indicado que la ley no permite esa posibilidad y que la decisión no depende de él.

La tensión alcanzó otro nivel cuando el actor hizo referencia a episodios personales del pasado de Silvia relacionados con supuestos intentos de autolesión: “Vi el otro día que ella decía que se había autolesionado una vez. Mentira, se ha autolesionado dos veces. La primera de ellas delante de mi hijo de 2 años, no de 5 o 6 como dice ella que ni siquiera se acuerda. Mi hijo siempre dice: papá, el primer recuerdo que tengo yo de mi infancia es mi madre intentando suicidándose". Unas declaraciones que generaron una enorme repercusión mediática y evidenciaron el profundo deterioro existente entre ambos.

A ello se suma el relato realizado por Bronchalo sobre una conversación mantenida con Daniel desde prisión. Según explicó, su hijo le habría pedido que retirara la denuncia contra su padre. “Estaba muy enfadado. Mi hijo me dijo que o retiraba la denuncia a su padre o me iban a destruir”, aseguró durante el juicio.

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