Una bacteria diseñada en laboratorio logra frenar el cáncer de páncreas en ratones gracias a una innovadora inmunoterapia

Una investigadora trabajando en un laboratorio (Magnific)

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Un equipo de la Universidad de Chicago ha logrado modificar bacterias probióticas para frenar el crecimiento del cáncer de páncreas en ratones. La cepa de Bifidobacterium longum ha demostrado ser capaz de producir y liberar una versión mejorada de una molécula que estimula la respuesta inmune, justo en el interior de los tumores.

Los resultados, publicados en la revista Science Advances, han presentado una versión genética de la bacteria Bifidobacterium longum capaz de vivir en entornos tumorales con poco oxígeno, como ocurre en el cáncer de páncreas. A esta bacteria se le añadió el gen que codifica la Super-mutante Interleucina-2 (SumIL-2), una variante de la molécula inmunoestimulante diseñada para activar preferentemente los linfocitos T efectores, responsables de atacar células tumorales. Al mismo tiempo, esto minimiza la estimulación de linfocitos T reguladores (Treg), que normalmente frenan la respuesta inmune.

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La cepa modificada, denominada BifidoSumIL-2, se administró por vía intravenosa a ratones portadores de tumores subcutáneos y de un modelo ortotópico de cáncer de páncreas. El objetivo era observar si estas bacterias colonizaban exclusivamente los tumores y eran capaces de secretar de forma continua la inmunoterapia justo en el lugar donde se desarrolla el cáncer.

La administración sistémica de BifidoSumIL-2 logró suprimir el crecimiento tumoral en varios modelos de cáncer, incluyendo tumores de páncreas, melanoma y carcinoma de colon en ratones.

Las bacterias modificadas solo se detectaron en los tumores, no en sangre ni en otros órganos, durante más de siete días tras la inyección, según demostraron los análisis de distribución tisular. Transcurridos trece días ninguna colonia era detectable, lo que confirma su eliminación progresiva por el organismo.

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Menos tóxica que la inmunoterapia convencional

Mientras que la Interleucina-2 tradicional causa toxicidad sistémica y daño hepático, la versión bacteriana dirigida del tratamiento no produjo efectos adversos graves ni aumentos significativos en los marcadores de inflamación o daño hepático en los modelos animales. “El tratamiento con BifidoSumIL-2 logró inhibir el crecimiento tumoral sin inducir la toxicidad hepática observada con la Interleucina-2 habitual”, describen los autores principales del trabajo.

Los investigadores probaron combinar BifidoSumIL-2 con quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia anti-PD-L1 para evaluar si la estrategia potenciaba el control tumoral. Los resultados mostraron que la combinación de la bacteria con gemcitabina o radioterapia mejoró la supervivencia y frenó aún más el crecimiento tumoral comparado con los tratamientos individuales. Incluso se evidenció un efecto a distancia al suprimir tumores no irradiados.

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“La combinación de nuestra terapia bacteriana con tratamientos oncológicos estándar produjo un efecto aditivo, realzando el control del tumor y la supervivencia en ratones”, explica el equipo de la Universidad de Chicago.

El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

Las limitaciones del estudio

La investigación se desarrolló completamente en modelos animales, por lo que falta comprobar la seguridad y eficacia en humanos. Además, aunque la técnica utiliza un probiótico considerado seguro, la aplicación en clínica humana requerirá nuevas estrategias de contención biológica y estudios sobre administración oral.

Los autores advierten que el entorno inmunosupresor del cáncer de páncreas, su escasa vascularización y el riesgo de resistencia son desafíos para futuras fases experimentales. “Nuestros resultados sugieren que usar Bifidobacterium modificadas para liberar inmunoterapias específicas dentro de tumores es una vía prometedora para transformar el tratamiento del cáncer de páncreas y otros tumores sólidos de difícil abordaje”, concluyen los autores.

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