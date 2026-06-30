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Los cinco castillos más bonitos de Málaga: un patrimonio histórico que refleja el paso de diferentes civilizaciones

Estas fortalezas destacan por su diversidad y desempeñaron un papel fundamental en la defensa del territorio

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Castillo de Benalmádena, en Málaga (Adobe Stock).
Castillo de Benalmádena, en Málaga (Adobe Stock).

La provincia de Málaga cuenta con un patrimonio histórico de gran importancia, gracias a sus castillos y fortalezas que reflejan el paso de diferentes civilizaciones, como los romanos, los musulmanes y los cristianos. Estas construcciones desempeñaron un papel fundamental en la defensa del territorio, así como en el control de las rutas comerciales y en la protección de la población durante la Edad Media.

Además de su valor histórico, los castillos de Málaga destacan por su diversidad y es que algunos de ellos conservan murallas, torres y elementos defensivos originales, pero otros tienen construcciones más recientes que destacan por su originalidad y valor artístico.

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A continuación, te mostramos cinco castillos muy representativos e imprescindibles en tu visita a Málaga. A través de su estructura, su historia y su importancia cultural, se comprende su atribución a la identidad y el patrimonio malagueño.

Castillo de Gibralfaro (Málaga)

El Castillo de Gibralfaro es una fortaleza que destaca por su imponente ubicación sobre un cerro que domina toda la ciudad de Málaga. Fue construido en el siglo XIV durante el reino nazarí y presenta gruesas murallas de piedra, ocho torres defensivas y un doble recinto amurallado que lo comunicaba con la Alcazaba. Su diseño permitía aprovechar el relieve del terreno para dificultar el ataque de los enemigos.

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Castillo de Gibralfaro (Ayuntamiento de Málaga)
Castillo de Gibralfaro (Ayuntamiento de Málaga)

Otra de sus características más sobresalientes es el Camino de Ronda, desde el que se disfrutan vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad malagueña, el puerto y el mar Mediterráneo. En su interior se conservan patios, aljibes para almacenar agua, antiguas dependencias militares y un centro de interpretación donde se explica la historia de la fortaleza.

Alcazaba de Antequera (Antequera)

La Alcazaba de Antequera, situada, como su propio nombre indica, en Antequera, se caracteriza por tener una arquitectura militar de origen islámico robusta y por ocupar el punto más elevado del casco histórico. Está rodeada por gruesas murallas almenadas que protegían la ciudad y cuenta con una de las torres del homenaje más grandes de la arquitectura andalusí. Su construcción combina piedra y mampostería, que son materiales que le proporcionaban una gran resistencia frente a los asedios.

Uno de sus elementos más llamativos es la Torre Blanca, junto con el campanario instalado tras la conquista cristiana, lo que simboliza la transformación de la fortaleza a lo largo de los siglos. Desde sus murallas se contemplan la Peña de los Enamorados, la vega de Antequera y una buena parte del centro histórico.

Castillo Monumento Colomares (Benalmádena)

Castillo de Colomares, en Banalmádena (Shutterstock).
Castillo de Colomares, en Banalmádena (Shutterstock).

El Castillo Monumento Colomares se encuentra en Benalmádena y destaca por ser una construcción moderna inspirada en la arquitectura medieval, aunque es un monumento conmemorativo. Su diseño mezcla estilos neogótico, neorrománico, neobizantino y neomudéjar, creando así una composición original con torres, arcos, vidrieras, fuentes y esculturas decoradas de manera muy cuidadosa.

Entre sus características se encuentra una pequeña capilla considerada una de las más pequeñas del mundo, así como representaciones de las tres carabelas relacionadas con el descubrimiento de América, integradas en la estructura: la Niña, la Pinta y la Santa María. Su color, su decoración y sus jardines hacen que sea uno de los monumentos más fotogénicos de toda la provincia de Málaga.

Castillo Sohail (Fuengirola)

Por otro lado, el Castillo Sohail, situado en Fuengirola, es una fortaleza que se distingue por su planta cuadrangular y por sus sólidas murallas de piedra, adaptadas al relieve de una colina situada junto al mar Mediterráneo. Fue construido para controlar la costa y defenderla de posibles ataques, por lo que dispone de torres de vigilancia y espacios abiertos amplios destinados al movimiento de tropas. Su ubicación ofrece una vista privilegiada de la desembocadura del río y de sus playas.

Entrevista con Ousman Umar y Dani Sancho por ‘Viaje al país de los blancos’.

Actualmente, esta fortaleza combina un valor histórico con un importante uso cultural. Su gran patio de armas acoge conciertos, festivales y representaciones históricas, mientras que sus murallas permiten recorrer todo el recinto, el cual tiene unas espectaculares vistas del litoral.

Castillo de la Estrella (Teba)

Finalmente, el último recomendado de esta lista es el Castillo de la Estrella, en Teba. Es una de las fortalezas más extensas de toda Andalucía, con un recinto amurallado que supera las cinco hectáreas. Destaca por sus poderosas murallas, torres defensivas y puertas fortificadas, que están diseñadas para resistir los largos asedios. Su posición sobre una colina permitía controlar los caminos que comunicaban el interior de Andalucía con el Reino de Granada, siendo así un punto estratégico durante la Edad Media.

En la actualidad, se conservan restos de sus estructuras originales, como el alcázar, los aljibes, las murallas y varias torres. Desde el castillo se disfruta de una amplia panorámica de la comarca de Guadalteba y de los paisajes que lo rodean, siendo una de las fortalezas más impresionantes de la provincia de Málaga.

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