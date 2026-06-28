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Las islas remotas de Irlanda: perfectas para una escapada de fin de semana con desconexión digital incluida

La isla de Blasket, en Irlanda, ofrece parajes en los que descansar y despejar el cerebro respetando los bioritmos personales

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Great Blasket Island
Un panorámica de la sila Great Blasket. / Imagen de archivo - Shutterstock

Las islas Blasket, frente a la costa del condado de Kerry, se han consolidado como uno de los destinos más apartados de Irlanda: un archipiélago sin agua caliente ni electricidad de red en sus alojamientos, con acceso condicionado por el mar y una estancia marcada por la fauna salvaje, la memoria de una comunidad evacuada en 1953 y una residencia temporal de seis meses para la pareja encargada de cuidar el lugar, según ha recogido The Independent, medio británico.

La pareja formada por Aisling y Conor ha sido elegida entre cientos de candidatos para gestionar durante medio año la cafetería de la isla y tres casas de alquiler en Great Blasket, la mayor de las seis islas del archipiélago. Son, en la práctica, los residentes más estables que tiene hoy este enclave situado a unas tres millas del extremo de la península de Dingle.

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El reportaje del diario sitúa a las Blasket en el límite occidental de Europa occidental, frente a un tramo del Atlántico que explica tanto su aislamiento como su atractivo. En los días de mar en calma, Great Blasket permite recorrer colinas suaves, observar liebres irlandesas entre el brezo y ver colonias de focas grises descansando o peleando en la costa.

Ese paisaje se amplía en las excursiones en barco por el canal que separa las islas del continente. Allí aparecen frailecillos, pardelas sombrías y otras aves marinas sobre el agua, mientras en torno a las Cathedral Rocks, una formación rocosa descrita como gótica, también pueden verse delfines y hasta algún rorcual aliblanco.

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Cómo es alojarse en Great Blasket: sin agua caliente ni electricidad

Aisling ha resumido al medio británico la relación cotidiana con el entorno con una idea sencilla: “Vivimos muy en tándem con la vida salvaje de aquí”. Conor la completa con una frase que define el equilibrio de la estancia: “Estamos en su casa”.

Las casas de alquiler de la isla ofrecen condiciones básicas. No hay agua caliente ni suministro eléctrico general, y la pequeña turbina que utilizan Aisling y Conor apenas da para mantener cargado un móvil. A cambio, los alojamientos cuentan con cocina y horno de gas, fuego de carbón, mantas y vistas a la bahía.

Great Blasket Island vista desde el mar. / Imagen de archivo - Reuters
Great Blasket Island vista desde el mar. / Imagen de archivo - Reuters

La publicación describe una experiencia de desconexión total, más cercana al ritmo de la isla que al de una escapada convencional. Aunque Great Blasket puede recorrerse a buen paso en pocas horas, Aisling sostiene que quedarse solo el tiempo imprescindible supone perder el sentido del lugar. “No quiero sonar un poco chalado, pero en la isla hay una sensación real de magia”, ha dicho al diario. “Hay algo muy especial. Está en el aire, está en la hierba. No sabría señalar exactamente qué es, pero es mágico”.

No obstante, cabe resaltar que la meteorología manda en todo. El acceso a Great Blasket puede hacerse en ferri desde Dunquin, Dingle y Ventry, pero el desembarco solo es posible en un punto y obliga a cambiar a un bote neumático para cruzar pasos estrechos. Cuando el tiempo empeora, la travesía deja de ser viable.

Una isla marcada por su lengua, su literatura y el éxodo

La singularidad de las Blasket no se explica solo por la naturaleza. The Independent recuerda que antes de convertirse en un destino para viajeros, el archipiélago sostuvo durante siglos una comunidad pesquera de habla irlandesa, heredera de una historia en la que antes también estuvieron vikingos y monjes atraídos por el aislamiento del lugar.

La huella de esa vida se conserva en las ruinas del antiguo núcleo de Great Blasket y, sobre todo, en el Blasket Centre de Dunquin. El museo documenta las tradiciones de construcción naval, pesca y recolección que permitieron sobrevivir en la isla, y relata cómo varios estudiosos llegaron a comienzos del siglo XX para estudiar su lengua y su cultura oral.

De ese interés nació una etapa literaria en la que narradores de la isla como Tomas O Criomhthain y Peig Sayers pusieron por escrito sus historias. Tommy, guía del centro, lo resume así en declaraciones citadas por el medio: “Sabían que esto estaba llegando a su fin, esta forma de vida separada del continente, la pureza de la lengua que estaban hablando”.

El momento de mayor población rozó las 200 personas, pero después empezó una salida gradual de los jóvenes hacia Estados Unidos, un proceso reflejado en cartas enviadas desde lugares como Springfield, en Massachusetts. La comunidad, cada vez más pequeña y envejecida, dejó de tener manos suficientes para los barcos de pesca que garantizaban su sustento, y en 1953 los últimos habitantes fueron evacuados.

El Instituto Volcánico de Canarias presenta la sonificación de los últimos registros sísmicos en la isla de Tenerife, dos días antes del terremoto de 4,1 entre Tenerife y Gran Canaria.

La dureza del clima sigue formando parte de la vida en la isla. Durante sus dos primeras semanas en Great Blasket, Aisling y Conor quedaron aislados por la tormenta Dave y recibieron comida en una bolsa lanzada desde un barco. Conor ha recordado aquel encierro con una imagen doméstica: “No podía apartar la vista de las olas rompiendo contra las rocas. Era como ver la televisión”. Aisling lo interpretó de otra manera: “Tuvimos mucha suerte. Se sintió como un regalo de la isla”.

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