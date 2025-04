“Si existen otras civilizaciones en otros lugares, son inofensivas”: la opinión de un científico de Harvard sobre la vida más allá de la Tierra

Imagen ficticia de un planeta

La vida más allá de la Tierra es uno de los grandes misterios sin resolver. Muchos estudios apuntan a la posibilidad de vida de algunos seres, aunque la presencia de civilizaciones con un nivel de organización y sistema como los seres humanos resulta más difícil de imaginar.

El factor más relevante es encontrar un planeta con las condiciones adecuadas para albergar vidas, aunque estas no tienen que ser las mismas que la Tierra, pues tampoco conocemos las necesidades de una supuesta especie de otro lugar. Entre los científicos, existe un consenso bastante extendido sobre la más que posible presencia de vida bacteriana en otros planetas.

El geoquímico estadounidense Charles Langmuir, profesor de la Universidad de Harvard, es un investigador especializado en la evolución del planeta Tierra. Tras recibir el el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Lieja, ha concedido una entrevista con La Libre, donde ha explicado que la vida es parte de la evolución de los planetas.

“La vida es un fenómeno natural e inevitable”

El geoquímico ha expuesto el motivo por el que tendría mucha lógica que exista vida en otras partes del universo. Para él, la civilización humana representa la última de las grandes transformaciones de la Tierra. Por tanto, en el progreso de otros planetas también podría ocurrir.

“¡La vida es un fenómeno planetario!“, ha explicado el científico. Los planetas buscan crear vida y el universo evoluciona en esta dirección de forma inevitable. El motivo es la ley de la termodinámica, que consiste en la tendencia al desorden. La vida crea rápidamente el desorden y altera el estado de los ecosistemas.

“Si pones una zanahoria esterilizada bajo un vidrio con oxígeno, incluso si el oxígeno quiere destruir la zanahoria, permanecerá así durante mucho tiempo. Pero si le agregas microbios, la zanahoria desaparecerá –se convertirá en desorden– al cabo de una semana", es el caso que ha utilizado Langmuir para ejemplificar esta teoría.

Al igual que los líquidos siguen el camino para descender con la inclinación, la vida busca la forma de aparecer. “La vida es por tanto un fenómeno natural e inevitable. Un proceso universal”, ha afirmado el geoquímico.

“Si existen otras civilizaciones en otros lugares, son inofensivas”

Por otro lado, ante la pregunta sobre por qué no tenemos evidencias de la presencia de otros seres, el experto señala que no deben suponer una amenaza, pues no hemos recibido ninguna consecuencia negativa. “Viven de forma sostenible en su planeta. Y si existen, son inofensivos”, ha relatado.

Si observamos la historia y evolución de la Tierra a lo largo de 4.500 millones de años, durante el 85% de este período, la Tierra sólo conoció vida bacteriana. Por tanto, en la mayor parte de su tiempo, el planeta terrestre solo tenía esta forma de vida. De la misma forma, pueden existir planetas que estén en un momento de evolución temprana.

Por último, también ha afirmado que, aunque la proporción de planetas que tienen las condiciones para albergar vida sea muy pequeña, esto ya supone un alto número de opciones. “si estuviéramos buscando un planeta con una civilización inteligente, estaría en los últimos cinco milenios aproximadamente. Es sólo un guiño global”, ha concluido.