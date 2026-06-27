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La Unidad Militar de Emergencias de España rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

El operativo español, desplegado en La Guaira, logra localizar y rescatar al superviviente casi tres días después del doble seísmo

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Personal de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presta asistencia en las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. (Unidad Militar de Emergencias de España/Imagen cedida vía REUTERS)
Personal de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presta asistencia en las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. (Unidad Militar de Emergencias de España/Imagen cedida vía REUTERS)

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha rescatado con vida a una persona que permanecía atrapada durante casi 72 horas bajo los escombros de un edificio residencial de la urbanización Vistamar, en La Guaira (Venezuela), una de las zonas más devastadas por los terremotos registrados el pasado jueves.

El Ministerio de Defensa ha informado de que el rescate fue posible tras recibir el aviso de que podía haber personas sepultadas en el inmueble. Los equipos desplazados realizaron un primer reconocimiento de la estructura para localizar posibles supervivientes. La UME explicó en la red social X que sus efectivos llevaron a cabo “un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros”.

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El contingente español llegó a Venezuela el viernes a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio que despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. El operativo está integrado por 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.

Un edificio de La Guaira tras los terremotos. (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)
Un edificio de La Guaira tras los terremotos. (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

En el mismo vuelo viajaron también personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), psicólogos especializados y 40 efectivos del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, entre bomberos y sanitarios del Summa 112, para reforzar las labores de emergencia en las zonas afectadas.

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Continúan las labores de búsqueda

El rescate se produce mientras prosiguen las operaciones de emergencia en las zonas más afectadas por los terremotos. La Guaira se ha convertido en uno de los principales escenarios de búsqueda debido al elevado número de edificios colapsados y a la complejidad de las labores de acceso entre los escombros.

Un avión del Ejército del Aire aterriza en Venezuela con personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Miembros de la UME descienden de la aeronave en el aeropuerto, equipados para labores de apoyo y rescate. En el tarmac, individuos con distintos uniformes y equipamiento interactúan. La operación forma parte de la respuesta internacional para asistir en la zona afectada por los terremotos, con la participación de equipos europeos.

Según el último balance facilitado por el Gobierno español, el número de ciudadanos españoles desaparecidos o cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado sube a 133, frente a los 119 comunicados anteriormente. La cifra de fallecidos ha ascendido a seis, mientras que otras 14 personas han sido localizadas, aunque continúan atrapadas bajo los escombros a la espera de ser rescatadas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que ya se ha entregado el primer paquete de ayuda financiera de la AECID para atender las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe. Asimismo, ha confirmado la llegada de los primeros equipos españoles de rescate y ha recordado que tanto la Embajada como el Consulado de España en Caracas permanecen plenamente operativos para asistir a los ciudadanos afectados.

Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Europa Press)
Consecuencias del doble terremoto en Venezuela. (Europa Press)

El despliegue español forma parte de la respuesta internacional coordinada a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Junto a España, otros países europeos como Italia, Francia, Alemania, República Checa, Luxemburgo y Países Bajos han movilizado equipos y recursos para colaborar en las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

El rescate del superviviente en La Guaira supone uno de los primeros resultados del operativo español en Venezuela y devuelve la esperanza a unas labores que continúan contrarreloj. Aunque las primeras 72 horas tras un terremoto son consideradas decisivas para encontrar personas con vida, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda en las estructuras colapsadas mientras existan posibilidades de localizar nuevos supervivientes.

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