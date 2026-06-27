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Nico Williams, tras conocer su lesión muscular: “Fue una jugada que se podría haber evitado”

El jugador del Athletic Club recibió una entrada en el partido de ayer contra Uruguay, lo que le ha acarreado una lesión muscular en el aductor derecho

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El jugador del Athletic Club deja abierta su incorporación al Mundial 2026. / Imagen de archivo
El jugador del Athletic Club deja abierta su incorporación al Mundial 2026. / Imagen de archivo

La selección española de fútbol masculino no se encuentra en su mejor forma. Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras una entrada recibida ante Uruguay. Tras conocer su estado físico, el jugador del Athletic Club ha asegurado que, pese a ser “uno de los peores días” de su vida, “esto tampoco me va a detener”, con la mira puesta en reaparecer en el Mundial 2026, según información facilitada por la Agencia EFE.

El extremo de la selección española, de 23 años, ha publicado un mensaje en Instagram en el que sostiene que “la historia no ha acabado”. Por ello, Williams ha pedido a los aficionados volver a verse “lo antes posible” en el torneo, después del golpe sufrido en el tramo final del partido de la última jornada del grupo H: un 0-1 a favor de La Roja la madrugada del 27 de junio.

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El parte médico de la RFEF deja abierta la vuelta de Nico Williams al Mundial 2026

De acuerdo con el parte médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Williams “sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”. La entidad ha precisado en el comunicado que el problema es de “grado moderado” y que “su evolución marcará su disponibilidad”.

Tras confirmarse la dolencia, el jugador ha sido sometido este sábado a pruebas médicas en la ciudad de concentración de la selección, en Chattanooga, para valorar el alcance. El resultado de los exámenes no lo descarta para el resto del Mundial, en función del recorrido del equipo en la competición.

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En su publicación, el futbolista ha recordado un período previo de molestias: “Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra”. El jugador de la selección española también ha mencionado una lesión en el isquio y ha descrito el impacto del dolor en su vida cotidiana.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

Sobre la acción ante Uruguay, Williams ha sido contundente: “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”. A lo que Williams ha agregado: “Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

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