Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

El equipo croata, tras clasificarse para dieciseisavos en el Mundial 2026. / Reuters -Brian Snyder

Croacia se posiciona como segudna de grupo tras ganar a Ghana 2-1 en el último partido de la fase de grupos. En un encuentro marcado por la dominación de los croatas en el primer tiempo, pero de los ganeses en el segundo, las oportunidades de los africanos han sido escasas, con varios tiros a puerta en ambas mitades de partido. En el minuto 30 de la primera parte, el centrocampista Petar Sučić ha anotado el primero, pero no el último. El segundo tanto croata llegaba en el minuto 83 con Nikola Vlašić, casi cuando se veía a la selección europea fuera del Mundial 2026.

El partido, disputado en el estadio de Filadelfia, era de vital importancia para la selección croata, entrenada por Zlatko Dalić, dado que necesitaba sumar puntuación de cara a predecir sus próximos encuentros y clasificarse como segundos de grupo. “Somos conscientes de lo importante que es este partido y la confianza de nuestro oponente. Será muy difícil, pero mantenemos nuestro objetivo en la mira y corregiremos nuestros errores”, ha expresado el técnico. En el caso de Ghana, los jugadores han saltado al terreno de juego sabiendo que la selección ya estaba clasificada para la siguiente fase, aunque sin saber la posición. Finalmente, pasan a dieciseisavos como terceros del grupo L.

PUBLICIDAD

El árbitro ha sido el canadiense Drew Fischer, para un partido en el que la clasificación del grupo L partía de la siguiente manera: Inglaterra y Ghana con 5 puntos cada una, 4 puntos para Croacia y 1 para Panamá. El resultado de los encuentros entre las cuatro selecciones ha modificado la clasificación de tal manera que Inglaterra permanece primera de grupo tras ganar a Panamá; seguida de Croacia, con 6 putos, y Ghana, con 4. Como era de esperar, Panamá ha quedado elimianda. El partido, correspondiente a la tercera jornada del Grupo L del Mundial 2026, se ha disputado en el estadio Lincoln Financial Field ante 68.324 espectadores, con lleno en las gradas.

La selección croata celebra el primer gol del partido contra Ghana, en el último encuentro de la fase de grupos. / Reuters - Peter Cziborra

En cuanto a los jugadores que han saltado al campo en el primer tiempo, el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, ha publicado su once titular. Queiroz ha realizado tres cambios respecto al partido anterior: han ingresado en el campo Derrick Luckassen, Kamaldeen y Elisha Owusu en lugar de Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi e Inaki Williams. Por su parte, la alineación titular de Croacia para el partido ante Ghana se ha destacado por contar con el jugador Josip Stanišić al frente, vistiendo la camiseta cuadriculada tradicional del equipo.

PUBLICIDAD

Un juego lento y reñido se decide en los últimos diez minutos de partido: Croacia le arrebata la segunda posición a Ghana

El duelo ha arrancado con cautela en ambos lados, aunque el equipo africano, ya clasificado y con la obligación mínima de asegurar al menos la segunda plaza del grupo, ha mostrado un plan más conservador. Sin balón, ha replegado en un 4-5-1, pese a alinear arriba a Antoine Semenyo y Jordan Ayew, según ha indicado la Agencia EFE. No obstante, la primera grieta ha aparecido tras el cuarto de hora, cuando una mala entrega atrás de Ghana ha permitido a Croacia activar por fin su ataque. La jugada ha terminado con un disparo lejano de Vlasic al exterior del palo.

El primer aviso no ha cambiado de inmediato el tono del encuentro, pero sí ha marcado el inicio del dominio croata en el centro del campo. La presión de los balcánicos ha ido empujando a las Estrellas negras, como se conoce al equipo contrario, a una cadena de errores cada vez más frecuente.

PUBLICIDAD

Tras el descanso, el equipo de Carlos Queiroz ha abandonado por primera vez en este Mundial su planteamiento más contenido y ha adelantado la presión con decisión en el último tercio. Ese empuje ha logrado encerrar a Croacia durante los primeros minutos de la segunda parte, con una afición menos numerosa que la croata, pero muy presente en el estadio.

Croacia ha conseguido enfriar ese tramo y sostener la igualdad durante otros 20 minutos, hasta que en el 73 una falta colgada por Nuamuah ha encontrado en el área pequeña a Derrick Luckassen, que ha rematado para firmar el empate. El VAR ha obligado a revisar la jugada por un posible fuera de juego, pero el árbitro canadiense ha validado el tanto.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Croacia 2 - Ghana 1

De ese saque de esquina ha salido la jugada definitiva. Luka Modric ha puesto el balón para que Vlasic cabeceara a gol en el minuto 83, el 2-1 que ha devuelto la ventaja a Croacia y ha hecho rugir de nuevo al Lincoln Financial Field. La Agencia EFE ha subrayado además el peso del capitán croata, que a sus 41 años ha vuelto a sostener a su selección en un partido límite. Ghana, que ha ido de menos a más, no ha evitado terminar tercera de grupo y queda emparejada en la siguiente ronda con el segundo del grupo que encabeza Colombia por delante de Portugal.