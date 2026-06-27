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Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham

Tras el sufrimiento del primer tiempo, los ingleses consiguen meterse en el partido y anotan los dos tantos en menos de cinco minutos de diferencia

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Harry Kane y Jude Bellingham, los dos goleadores del encuentro con Panamá en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. / Reuters - Vincent Carchietta
Harry Kane y Jude Bellingham, los dos goleadores del encuentro con Panamá en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. / Reuters - Vincent Carchietta

Con esta derrota de Panamá, se pone punto y final a la fase de grupos del Mundial 2026. Pese a que se conocía de antemano que el país americano ya no se clasificaría para la siguiente fase de la Copa del Mundo, Los Canaleros han demostrado en el campo una ligera competitividad. No ha sido suficiente porque Inglaterra ha conseguido hacerse con la victoria en el segundo tiempo, de la mano de Jude Bellingham, quien ha metido el primer gol en el minuto 62; y Harry Kane, autor del segundo tanto cinco minutos después.

El encuentro entre ambas selecciones, simultáneo a sus compañeras de grupo Croacia y Ghana, empezaba en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 17 hora local (las 23 horas de la España peninsular). El árbitro ha sido el catarí Abdulrahman Al-Jassim, para un partido en el que la clasificación del grupo L partía de la siguiente manera: Inglaterra y Ghana con 5 puntos cada una, 4 anotados para Croacia y 1 para Panamá.

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Pese a que el primer puesto para los ingleses ha peligrado durante el primer tiempo, la selección de Los Tres Leones pasa a los dieciseisavos de final con 7 puntos y, finalmente, como primera de grupo. Por su parte, Panamá no ha logrado hacerse con ningún punto en este Mundial 2026, el segundo de su historia futbolera.

Ninguno de los dos equipos ha llegado hasta este partido con muy buen sabor de boca, ya que aunque Inglaterra venció a Croacia 4-2, empató sin goles con Ghana; mientras que Panamá ya estaba eliminada tras perder por la mínima ante Croacia y Ghana. Frente a ser el de 2026 el Mundial número 17 para Inglaterra, ha sido el segundo de la selección de Panamá, la cual ha luchado por conseguir sus primeros puntos de la historia del torneo, sin éxito.

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A lo largo del encuentro, Inglaterra ha sufrido, aunque en un intervalo de cinco minutos en el segundo tiempo, ha anotado los dos tantos que le lanzan hasta los dieciseisavos como favoritos de grupo. Para Panamá, ha sido la tercera derrota en el Mundial 2026.

Cambios en los titulares ingleses por molestias físicas no impide que la selección inglesa alcance la victoria

Contra todo pronóstico, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ha decidido cambiar cinco piezas del once titular con respecto al empate con la selección de Ghana del martes 23 de junio. La alineación inicial ha estado compuesta por Jordan Pickford; Ezri Konsa, O’Reilly, Marc Guéhi, Jarell Quansah; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. De esta forma, se caen del once, entre otros, Reece James y Declan Rice, ambos con molestias físicas. De esta manera, Tuchel también ha cambiado el ataque al sacar a Anthony Gordon y Noni Madueke y optar por Saka y Rashford para acompañar a Kane, según ha explicado la Agencia EFE.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Inglaterra 2 - ES

Por su parte, Panamá ha formado equipo con Orlando Mosquera, José Córdoba, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Amir Murillo, Jiovany Ramos, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y Tomás Rodríguez, con Cecilio Waterman en el banquillo. César Blackman y José Fajardo han dejado su lugar para el ingreso de Escobar y Tomás Rodríguez.

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