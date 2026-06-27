Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Una masía de piedra del siglo XIX en la comarca de El Priorat, Tarragona, se ubica entre hileras de viñedos en producción y olivos bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis del acceso a la vivienda ha vuelto a poner el foco sobre las enormes diferencias de precios entre el mercado urbano y el rural. En este contexto, una finca situada en la comarca de el Priorato (Tarragona) ha despertado un intenso debate después de salir a la venta por 825.000 euros, una cantidad que muchos usuarios han comparado con el precio de un piso de grandes dimensiones en Barcelona. La propiedad, que incluye una masía del siglo XIX, ocho hectáreas de terreno y viñedos en producción, cuestiona si el mercado ha llegado a un punto en el que una explotación agrícola puede costar lo mismo que una vivienda en la capital catalana.

La propiedad se encuentra en una colina privada dentro de la Denominación de Origen Calificada (DOQ) Priorato, una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas de España. El anuncio fue difundido por el fundador de una plataforma especializada en vivienda asequible, quien destacó las características de la finca y la comparó con los elevados precios que alcanzan muchas viviendas en Barcelona.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la dimensión de la finca. El terreno cuenta con ocho hectáreas, de las cuales unas 2,5 están dedicadas al cultivo de viñedos que actualmente se encuentran en producción. El resto de la superficie está formado por bosque de pinos, antiguos olivos y almendros de secano, configurando una propiedad con un importante valor paisajístico y agrícola.

La vivienda principal es una masía de piedra construida en el siglo XIX que ha sido rehabilitada y dispone de cuatro habitaciones. Además, la finca incorpora piscina, pozo propio y un sistema de placas solares para el suministro energético. Todo ello convierte el inmueble en una propiedad preparada tanto para uso residencial como para desarrollar diferentes actividades relacionadas con el turismo o el sector agroalimentario.

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La producción vinícola aumenta su potencial económico

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La ubicación constituye otro de sus principales atractivos. El Priorat es una de las dos únicas zonas vinícolas españolas que cuentan con la máxima categoría de denominación de origen calificada, compartiendo este reconocimiento únicamente con La Rioja. En esta comarca se producen algunos de los vinos más exclusivos del mercado internacional, con botellas que pueden alcanzar precios de varios miles de euros.

Precisamente ese entorno ha alimentado las especulaciones sobre el potencial económico de la finca. En su interior todavía se conserva una antigua prensa de vino que actualmente no está en funcionamiento. Según apuntan quienes han difundido el anuncio, las uvas producidas en la explotación se venderían a terceros, aunque consideran que una inversión adicional permitiría recuperar una producción propia de vino y aumentar considerablemente el valor del proyecto.

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La repercusión del anuncio también ha servido para reabrir el debate sobre el mercado inmobiliario. Muchos usuarios consideran llamativo que por una cantidad similar a la que cuesta una vivienda de gama media-alta en determinadas zonas de Barcelona sea posible adquirir una finca de estas dimensiones, con actividad agrícola, vivienda histórica y posibilidades de explotación económica. Otros, sin embargo, recuerdan que se trata de mercados completamente diferentes y que la demanda en las grandes ciudades sigue marcando precios muy superiores.

El fenómeno también refleja el creciente interés de compradores nacionales e internacionales por propiedades rurales con un elevado valor paisajístico. En los comentarios publicados tras difundirse el anuncio abundan las preguntas de usuarios extranjeros interesados en conocer la distancia hasta Barcelona, las playas más cercanas o las posibilidades de desarrollar actividades turísticas en la finca.

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