RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Los jugadores congoleños celebran su victoria y primera clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. / Reuters - Bernadett Szabo

Tras dos derrotas consecutivas durante la fase de grupos, Uzbekistán empezaba fuerte el partido previo a su despedida del Mundial 2026. En el primer minuto del encuentro, la selección uzbeka marcaba un gol que ha quedado en nada, tras su anulación por fuera de juego. No obstante, no se daban por vencidos y el equipo entrenado por el italiano Fabio Cannavaro anotaba el primer tanto del partido a los diez minutos de arrancar, con el tiro de Eldor Shomurodov. El marcador mantendría el 1-0 hasta el minuto 67, cuando la República Democrática del Congo se convertiría en imparable: entre el minuto 68 y el final del partido, RD Congo anotaría 3 tantos.

El resultado final no impedía que Uzbekistán se despidiese de la Copa del Mundo, lo cual era previsible. Pero sí cambiaba la perspectiva en relación con RD Congo, ya que la selección africana pasa a dieciseisavos tras conseguir cuatro puntos en la clasificación del grupo K. Hasta el encuentro de hoy, los jugadores congoleños no habían vencido en ningún partido disputado en la que es su segundo Mundial.

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La primera vez clasificados da alas a los congoleños, imparables contra los uzbekos

La República Democrática del Congo se clasificó por primera vez a segunda fase de un Mundial tras remontar 3-1 a Uzbekistán este sábado en el Estadio de Atlanta, en el cierre del Grupo K, ha asegurado la Agencia EFE. La selección africana ha avanzado con 4 puntos y ha quedado tercera en su zona. Por lo que una vez conocidos los resultados de los compañeros de grupo, puede afirmarse que el rival de los uzbekos en la siguiente fase será Inglaterra, en el partido programado para el miércoles 1 de julio.

En el segundo tiempo, una falta en el área de Abdukodir Khusanov sobre Yoane Wissa ha derivado en un penal que el propio Wissa ha convertid a los 23 para el 1-1. Luego, Fiston Mayele ha marcado el 2-1 a los 32 y Wissa ha sellado el triunfo con un doblete a los 90. Por último, Uzbekistán se ha despedido con tres derrotas en tres partidos.

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A todo ello cabe añadir que el empate 0-0 entre Colombia y Portugal este sábado en Miami le ha otorgado al equipo sudamericano el primer lugar del Grupo K con 7 puntos. Esto ha asegurado a los europeos el segundo puesto con 5 puntos. El resultado también ha abierto el camino para la República Democrática del Congo, que ha avanzado a los dieciseisavos de final como uno de los mejores ocho terceros tras cerrar la fase de grupos con 4 puntos.

Mundial 2026 - Congo 3 - Uzbekistan 1

Del mismo modo, Colombia enfrentará a Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras Portugal jugará ante Croacia un día antes en Toronto. La clasificación congoleña se define con su triunfo por 3-1 ante Uzbekistán en Atlanta, una remontada que ha dejado a los uzbekos en el último lugar sin puntos.

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