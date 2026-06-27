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Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

Mientras que en algunos destinos apenas alcanza para adquirir un pequeño apartamento, en otras localidades costeras es posible comprar viviendas de 100 metros cuadrados por el mismo importe

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Vista aérea de un pueblo costero con casas de tejados rojos, un puerto con barcos, una playa, un camino en el acantilado y una persona caminando.
Un pueblo costero en el norte de España muestra sus casas tradicionales con tejados rojos alrededor de un pequeño puerto, una playa de arena y un camino que bordea el acantilado, con una persona caminando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar una vivienda junto al mar por 100.000 euros parece una misión imposible en muchos de los grandes destinos turísticos españoles. Sin embargo, todavía existen municipios costeros donde ese presupuesto permite acceder a viviendas de tamaño medio y disfrutar de un entorno tranquilo, lejos de la masificación que caracteriza a buena parte del litoral durante los meses de verano.

Los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa muestran que las diferencias de precio entre municipios siguen siendo muy significativas. Mientras que en algunos destinos apenas alcanza para adquirir un pequeño apartamento, en determinadas localidades costeras todavía es posible comprar viviendas de entre 60 y más de 100 metros cuadrados por ese mismo importe. La mayoría de estos municipios comparten un rasgo común: mantienen una vida local activa durante todo el año.

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La localidad que ofrece una mayor capacidad de compra es Burela, en la provincia de Lugo. Este municipio de la comarca de A Mariña cuenta con uno de los puertos pesqueros más importantes del Cantábrico y conserva una intensa actividad económica vinculada al mar. Con un precio medio de 901 euros por metro cuadrado, un presupuesto de 100.000 euros permite adquirir aproximadamente 111 metros cuadrados de vivienda.

Muy cerca aparece Cariño, en la provincia de A Coruña. Situado junto a la Serra da Capelada y próximo a enclaves como San Andrés de Teixido o el cabo Ortegal, este municipio destaca por su entorno natural y su tradición marinera. Según los datos del portal inmobiliario, el precio medio alcanza los 1.029 euros por metro cuadrado, lo que permite comprar cerca de 97 metros cuadrados con ese presupuesto.

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Otra de las alternativas más interesantes se encuentra en A Guarda, en Pontevedra. Ubicada en la desembocadura del río Miño y muy próxima a la frontera con Portugal, esta localidad gallega combina patrimonio histórico, playas y una importante actividad pesquera. El precio medio de la vivienda se sitúa en 1.372 euros por metro cuadrado, por lo que 100.000 euros bastan para adquirir un inmueble de unos 73 metros cuadrados.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Otras opciones asequibles en el Mediterráneo

Aunque Galicia concentra buena parte de las opciones más asequibles, el Mediterráneo también ofrece oportunidades para quienes buscan una segunda residencia sin afrontar los elevados precios de otros destinos más conocidos. Dos municipios destacan especialmente por mantener valores muy inferiores a los habituales en la costa mediterránea.

Es el caso de Adra, en la provincia de Almería. Tradicionalmente ligada tanto a la pesca como a la agricultura intensiva, esta localidad mantiene una actividad constante durante todo el año y un ambiente mucho más tranquilo que otros enclaves turísticos de la zona. Su precio medio ronda los 1.406 euros por metro cuadrado, lo que permite adquirir una vivienda de unos 70 metros cuadrados cerca del mar.

También figura en esta selección Nules, en la provincia de Castellón. Su extensa playa, de más de cinco kilómetros de longitud, destaca por un desarrollo urbanístico moderado y una ocupación inferior a la de otros municipios del litoral valenciano. Con un precio medio de 1.403 euros por metro cuadrado, un comprador puede acceder a una vivienda de aproximadamente 71 metros cuadrados con un presupuesto de 100.000 euros.

La lista la completa Viveiro, otra localidad de la costa lucense que, aunque presenta los precios más elevados de esta selección, sigue ofreciendo una capacidad de compra superior a la de numerosos destinos turísticos españoles. Su casco histórico, las playas de Covas y Area y espacios naturales como el Monte San Roque convierten al municipio en uno de los más atractivos del norte peninsular. El precio medio alcanza los 1.673 euros por metro cuadrado, permitiendo adquirir cerca de 60 metros cuadrados.

Más allá de los metros cuadrados, estos municipios comparten una característica que cada vez valoran más los compradores: ofrecen una forma de vivir la costa alejada de la saturación turística. En muchos casos predominan las viviendas de segunda mano listas para entrar a vivir, apartamentos con terraza o inmuebles situados a poca distancia de la playa, dentro de localidades que conservan servicios, comercio y actividad durante todo el año.

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