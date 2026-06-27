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El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a hacer “autocrítica” y a tomar medidas de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante el Comité General de su partido, en Madrid, a 27 de junio de 2026 (Europa Press)
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante el Comité General de su partido, en Madrid, a 27 de junio de 2026 (Europa Press)

Los varones socialistas se han reunido este sábado en el Comité Federal del partido, donde, en grandes términos, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha salido reforzado, con un partido alineado con su líder y descartando el adelanto electoral que tanto ha resonado las últimas semanas tras los casos de corrupción que rodean a la agrupación. La única voz opositora ha sido, otra vez, la de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ya había solicitado un adelanto electoral en el pasado Comité del 5 de julio de 2025.

Antes de acceder a la sede de Ferraz (Madrid), donde se ha llevado a cabo la reunión, Page ha mostrado sus discrepancias con el resto del partido y su presidente ante los medios de comunicación, donde ha lamentado que la agrupación no haya hecho caso a su petición de adelantar los comicios porque habrían estado “en mejores condiciones”, ya que ahora atraviesan “el peor momento de la historia reciente del PSOE”.

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El presidente autonómico ha señalado también que detecta “mucho miedo” dentro del partido y en “supuestos socios” a dar la palabra a los ciudadanos -en alusión a unas elecciones- y ha señalado que “España entera se pregunta solamente cuando” se celebrarán los comicios generales. Para el socialista, hace un año ya había muchos problemas, “contradicciones y líneas rojas pisoteadas”, pero ahora es el momento de “anteponer los intereses del país a los principios y desde luego a los del POSE y a los de cualquier dirigente”.

Page y Andrés, las únicas voces críticas con el Ejecutivo

Una vez dentro, Page ha encontrado una aliada en la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha tomado la palabra en el Comité Federal para cuestionar que el máximo órgano del partido haya mostrado un amplio apoyo al discurso de Sánchez en medio de las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y que el partido no vea que “el rey va desnudo”, en alusión al presidente del Gobierno.

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Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a su partido a realizar “autocrítica” y a pensar más allá del PSOE y tener la perspectiva del partido “de pasado mañana, de los que les toque” dirigirlo en el futuro y ha pedido también “tomar medidas más de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción”. Según un audio filtrado del socialista durante su intervención en el comité, Page declara que e “vería normal que ejerzáis acciones judiciales contra Leire (Díez), porque lo que tiene, lo que está haciendo, lo que se plantea o lo que se deduce es enormemente grave” y “seguramente irradiará otros muchos problemas”.

El presidente de Castilla-La Mancha hace una referencia velada a la situación nacional y de su partido en el día de su región.

Además, el líder autonómico ha indicado que, a su parecer, no ha podido haber financiación ilegal dentro de su partido, pero en todo caso ha reclamado “saber” más y “poder tener una cierta tranquilidad de que, al menos a la organización, no nos van a imputar”. Por último, en su intervención ha señalado que el PSOE no puede “trasladar la imagen de que sea como sea, sin apoyos parlamentarios, con insultos todos los días, se trata de aguantar hasta el último día, más aún si se traduce en la opinión pública como miedo a poder convocar las elecciones”.

Sánchez responde a Page y le recuerda su postura con Rajoy

En su intervención final, y para cerrar seis horas de reunión, el presidente Sánchez ha respondido a las críticas de los que piden un adelanto electoral -en referencia a Page-, ya que, según ha señalado, son los mismos que propiciaron la investidura de Mariano Rajoy en 2016, cuando el actual secretario general del PSOE se apartó de la secretaría general tras las discrepancias internas.

Además de Sánchez, la ‘número dos’ del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y el ministro y líder en Madrid, Óscar López, han respondido directamente a los reproches de Page durante sus intervenciones. Ambos le han achacado que reme en contra de los intereses de su partido y juegue a favor de la oposición con sus planteamientos.

Pese a los reproches de Page, en Ferraz destacan que la inmensa mayoría de intervinientes se mostraron alineados con la actual dirección y Sánchez trasladó toda su disposición a seguir asegurando que tiene más ganas que nunca de volver a ganar las elecciones en el año 2027. En este sentido varios líderes autonómicos dicen que Sánchez convocará cuando considere que es el mejor momento para el país y para el partido aunque desde una federación, sin embargo, admiten que sería preferible que las generales se celebrasen antes, entre enero y abril.

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