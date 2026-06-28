Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Cristiano Ronaldo durante el encuentro en el estadio de Miami contra Colombia, en fase de grupos. / Reuters - Nathan Ray Seebeck

Tras conocerse la clasificación del grupo L, Portugal y Colombia se han disputado ser primeras de grupo para enfrentarse a Croacia y Ghana en los próximos encuentros. Finalmente, Colombia se ha hecho con el podio sin mucho bombo. El empate del partido a 0 ha evitado darle la victoria a ninguno de los dos equipos, aunque ambos se han clasificado para los dieciseisavos del Mundial 2026. Tras dos victorias consecutivas y este empate, Los Cafeteros mantenían su primera posición con 7 puntos; seguidos de los portugueses con 5 puntos.

Pasada la 1:30 de la madrugada (hora peninsular en España), arrancaban los partidos simultáneos de Portugal contra Colombia y Uzbekistán contra Congo para matizar una puntuación que nada cambiaría, a priori, el despido de los dos últimos equipos. A ello, cabía añadir unos niveles de humedad elevados, por lo que el partido ha estado marcado por una política rotativa de cambios de jugadores por parte de ambas selecciones, lo que ha dejado una imagen de deportistas entrenando en las bandas del campo de juego.

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Con una fuerte alineación colombiana y un par de oportunidades de los portugueses al inicio del partido, la posesión de la pelota ha estado reñida durante todo el encuentro. Al no incluir grandes emociones, más allá de alguna caída de Cristiano Ronaldo, ya se conocen los próximos encuentros: Colombia se batirá con Ghana en el próximo partido del 3 de julio y Portugal con Croacia, el 2 de julio. El partido, jugado ante 64.478 espectadores, otorga un 0-0 en el Hard Rock Stadium.

Una confiada Colombia no consigue imponerse contra una Portugal descafeinada, pero ambas se clasifican para los dieciseisavos

Colombia ha rotado tres titulares clave para el partido ante Portugal que ha definido el liderato del grupo K del Mundial 2026 en el encuentro en Miami. El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, les ha concedido el descanso a los laterales Johan Mojica y Daniel Muñoz, y al delantero Luis Suárez; mientras les ha abierto lugar a Santiago Arias, Deiver Machado y John Córdoba.

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El equipo sudamericano ha llegado con seis puntos en la clasificación del grupo K, frente a los cuatro del rival, por lo que el empate era suficiente para sostenerse en la cima del grupo, según apuntaba la Agencia EFE. Lorenzo había anticipado en la previa que la condición física influiría en el once inicial, después de repetir alineación en los dos primeros partidos.

Por su parte, la selección de Portugal, que también jugó el martes, saldrá con Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto en el primer tiempo.

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Cómo ha pasado Colombia de dos victorias a empatar

La selección de Néstor Lorenzo ha estado a punto de cerrar la noche con victoria en el descuento, pero el gol de Davinson Sánchez ha sido invalidado por un fuera de juego milimétrico detectado por el VAR. La acción ha resumido un encuentro en el que el conjunto colombiano ha buscado más el área rival y el luso ha administrado el empate con una actitud mucho más conservadora, según ha recogido Agencia EFE.

Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0 - ES

Lorenzo ya había avisado en la víspera de que el duelo llegaba “mucho antes de tiempo” por el nivel de ambos equipos. El partido le ha dado la razón: la primera parte ha tenido ritmo, ocasiones y duelos individuales constantes; mientras que la segunda se parece más a una eliminatoria cerrada que a un encuentro de fase de grupos.

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