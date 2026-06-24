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La prensa internacional se pronuncia sobre la nueva vida de la infanta Sofía en París: “Tal vez sigue los pasos de su madre como periodista”

La hija menor de los reyes pondrá rumbo en unas semanas a la capital francesa para continuar su segundo año en el Forward College

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La infanta Sofía cumple 19 años (Europa Press)
La infanta Sofía cumple 19 años (Europa Press)

La infanta Sofía está a punto de comenzar una de las etapas más importantes de su vida. Tras finalizar su primer curso universitario en Lisboa, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia pondrá rumbo a París para continuar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College. Un cambio que no ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras y que ha despertado el interés de la prensa internacional.

La revista noruega Se og Hør ha dedicado un artículo a la nueva aventura de la joven, destacando las diferencias entre el futuro de las dos hijas de los monarcas. Mientras la princesa Leonor se prepara para asumir cada vez más responsabilidades como heredera de la Corona, su hermana menor disfruta de un camino mucho más abierto y libre.

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“La princesa Leonor, hermana mayor, es la heredera al trono y todo su pueblo está pendiente de cada una de sus acciones”, explica la publicación, que subraya que la formación militar de la primogénita representa una preparación directa para sus futuras funciones institucionales.

La Infanta Sofía cumple 19 años. De su nueva vida en Lisboa, a su importante papel en la Familia Real. (EUROPA PRESS).
La Infanta Sofía cumple 19 años. De su nueva vida en Lisboa, a su importante papel en la Familia Real. (EUROPA PRESS).

En cambio, sobre la infanta Sofía, el medio destaca que “es mucho más libre en su vida” y que “tiene pocas obligaciones oficiales y puede esperar una vida en la que los deberes reales no dicten en absoluto su día a día”. Una situación que le permite tomar decisiones alejadas del tradicional recorrido de otros miembros de las casas reales europeas.

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Su próximo destino será París, ciudad en la que continuará el segundo año de su carrera en Forward College. Allí seguirá estudiando principalmente en inglés, aunque ampliará sus conocimientos con asignaturas optativas de francés, portugués y alemán, reforzando el perfil internacional que ha caracterizado su formación en los últimos años.

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). Casa de S.M. el Rey FAMOSOS;CASA REAL;INFANTA 15/9/2025
La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

Un cambio de vida

Sin embargo, uno de los aspectos que más sorpresa ha generado es el lugar en el que residirá durante su estancia en la capital francesa. La infanta vivirá en la Cité Internationale Universitaire de Paris, un complejo universitario que reúne a estudiantes de decenas de países y que tiene como objetivo fomentar la convivencia y el intercambio cultural.

Según destaca Se og Hør, su nueva residencia está “atrayendo mucha atención” por un motivo muy concreto: la joven vivirá en una habitación de apenas 13 metros cuadrados y compartirá espacios comunes como el baño y la cocina con otros estudiantes. Lejos de tratarse de un privilegio exclusivo, la experiencia estará marcada por la rutina propia de cualquier universitario.

El campus cuenta con numerosas instalaciones destinadas al estudio y al ocio, entre ellas bibliotecas, salas de trabajo, espacios deportivos, piscina, gimnasio, teatro y amplias zonas verdes. Además, dispone de restaurantes y servicios de restauración adaptados a la vida de los estudiantes.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Pero la experiencia parisina de Sofía irá mucho más allá de las aulas. La publicación señala que tendrá acceso a actividades culturales y artísticas como estudios musicales, coros, la posibilidad de formar una banda, talleres de teatro e incluso proyectos solidarios. “Quién sabe, tal vez, siguiendo los pasos de su madre durante su etapa como periodista, se inspire para colaborar con la revista estudiantil”, apunta el medio noruego.

Este nuevo capítulo representa una oportunidad para que la infanta construya una experiencia independiente, conviva con jóvenes de diferentes nacionalidades y amplíe sus horizontes personales y académicos en uno de los entornos universitarios más internacionales de Europa.

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