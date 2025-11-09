Viajes

El cementerio de Burgos que no tiene muertos: 5.000 cruces en las que se rodaron una de las películas más famosas de la historia del cine

Este lugar resurgió del abandono tras ser usado como escena final de una película de Western

Guardar
Cementerio de Sad Hill, en
Cementerio de Sad Hill, en Burgos (Adobe Stock).

En la actual era de las tendencias viajeras, los gustos del público han evolucionado más allá de los viajes culturales o deportivos. La aparición del llamado Set Jetting ha transformado los destinos turísticos, atrayendo a seguidores del cine a los escenarios en los que sus películas preferidas cobraron forma. Esta práctica, procedente del inglés y cada vez más extendida, consiste en recorrer lugares que alguna vez fueron platós de grandes producciones, fusionando así el arte audiovisual con la pasión por explorar rincones desconocidos.

Uno de los ejemplos más singulares de este fenómeno se encuentra en España. Entre los parajes de la provincia de Burgos, oculto entre los límites municipales de Contreras y Santo Domingo de Silos, se localiza el Cementerio de Sad Hill. Su relevancia no reside únicamente en sus 5.000 cruces dispersas sobre el terreno, sino en la poderosa atmósfera que logra trasladar al visitante de lleno al final de una de las películas más emblemáticas de la historia: El Bueno, El Feo y El Malo (1966).

A pocos metros del aparcamiento habilitado, el visitante se adentra en un espacio que fue concebido exclusivamente para servir de marco visual a la escena final de la obra maestra de Sergio Leone. En apenas tres días, el valle de Mirandilla se metamorfoseó en un cementerio circular con una arquitectura que logró condicionar el ánimo del clímax de la película. Aunque durante casi medio siglo este lugar permaneció sumido en abandono y cubierto por la maleza, a partir de 2015 un grupo de entusiastas voluntarios agrupados en la Asociación Cultural Sad Hill inició un proceso de recuperación que devolvió al escenario su antiguo esplendor.

El origen del mito: el Spaghetti Western en España

Cementerio de Sad Hill, en
Cementerio de Sad Hill, en Burgos (Adobe Stock).

La influencia del western en los años sesenta fue abrumadora, pero la historia de cómo este género llegó a los parajes europeos resulta fascinante por derecho propio. El Spaghetti Western era, en realidad, un fenómeno mayoritariamente europeo, impulsado por directores italianos como Sergio Leone. España, con sus paisajes áridos, castillos legendarios y vastas planicies, ofrecía el decorado soñado para rodar los duelos y cabalgadas sin tener que viajar hasta el lejano oeste norteamericano.

El duelo a tres en el cementerio de Sad Hill, protagonizado por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, permanece como uno de los momentos cumbre del género. Los tres personajes compiten obsesivamente por los 200.000 dólares ocultos en una tumba, pero, tal y como destacan cinéfilos y críticos, la tensión y el poder de la secuencia no habrían sido posibles sin un escenario que acompaña la épica hasta el último disparo. En el círculo central del cementerio, rodeado de tumbas y bajo la mirada de las sierras, la ficción perdió las fronteras con la realidad. La cruz de la tumba “La Familia” se ha convertido desde entonces en un icono, buscado por admiradores llegados de todo el mundo.

Renacer de una leyenda

El paso del tiempo casi sepultó el recuerdo de Sad Hill. Durante 49 años, la vegetación y el olvido dominaron el lugar, pero la fuerza cultural de la película mantuvo viva la pregunta: ¿sigue existiendo el cementerio? Fue la acción de la Asociación Cultural Sad Hill la que, en 2015, recuperó los caminos, reconstruyó cruces y devolvió el espacio al máximo parecido posible con el diseño que impactó a millones de espectadores. Ahora, el acceso es completamente libre y el visitante puede caminar entre las hileras de cruces, tomar fotografías y rememorar el duelo de miradas, humo y silencio que cambió para siempre el género del cine western.

El pueblo de Burgos conocido como ‘la cuna de Castilla’ que es de los más bonitos de España: tradición y arquitectura medieval.

No solo los cinéfilos hallan aquí motivos para la peregrinación: el entorno, situado en el valle de Mirandilla, ofrece paisajes burgaleses de gran belleza y resulta perfecto para rutas senderistas o simplemente para respirar el ambiente de la España más cinematográfica. El Cementerio de Sad Hill se sitúa así en la encrucijada entre ficción y realidad, convertido en un símbolo tanto del Set Jetting como de la capacidad de los lugares para convertirse en leyenda gracias a la pantalla.

Temas Relacionados

Castilla y LeónBurgosDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las maravillas naturales de Portugal: de impresionantes cuevas a los lagos paradisiacos de las Azores

Estos enclaves descubren el rico patrimonio natural del país vecino

Las maravillas naturales de Portugal:

De Alicante al centro de Europa: así es la nueva ruta de Ryanair para descubrir una de las ciudades más impresionantes del continente

Este itinerario cuenta con cuatro frecuencias semanales y es una de las apuestas invernales de la aerolínea en España

De Alicante al centro de

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

Descubre Lugo en 8 castillos: de increíbles fortalezas en mitad de la montaña a torres convertidas en museos o Parador

Estas construcciones permiten conocer la historia y los secretos de la región a través de sus muros y habitaciones

Descubre Lugo en 8 castillos:

Uno de los mejores balnearios de España para este otoño: a solo media hora de Madrid, con termas romanas, sauna y jacuzzi

Considerado un auténtico oasis, es el más grande de la Comunidad de Madrid, con más de 3.200 m² de circuitos termales y todo tipo de tratamientos que son ideales para disfrutar de una jornada de cuidado y relajación

Uno de los mejores balnearios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles no quieren ser

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados