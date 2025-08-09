Viajes

Uno de los pueblos más bonitos de España está en Cataluña: casas blancas, mar color turquesa y rodeado de naturaleza

La revista National Geographic elige este como el lugar perfecto para visitar en agosto

Por Ángela Benito Sánchez

Calella de Palafrugell en Girona,
Calella de Palafrugell en Girona, uno de los pueblos más bonitos de España (ShutterStock).

Cuando el calor aprieta, encontrar un lugar donde refrescar cuerpo y mente es una necesidad. En la costa catalana, un pequeño pueblo costero destaca por su belleza y serenidad, ideal para quienes buscan escapar del bullicio y disfrutar del mar en un entorno natural y auténtico. Sus aguas cristalinas te enamorarán.

Cada mes, la reconocida revista National Geographic, elige un pueblo de España perfecto para descubrir. Para agosto, la selección no deja lugar a dudas y apuesta por un destino junto al mar.

Un pueblo de tradición

Hablamos de Calella de Palafrugell. Este antiguo enclave de pescadores conserva ese aire tranquilo que cautiva a visitantes de todo el mundo. Sus casas blancas, adornadas con contraventanas verdes y azules, parecen abrazar el litoral, creando un contraste espectacular con el mar turquesa. Pasear por sus calles estrechas es sumergirse en la historia y el encanto mediterráneo, donde cada rincón invita a descubrir detalles pintorescos.

La costa está formada por calas pequeñas y recónditas, ideales para disfrutar de un baño tranquilo o un momento de relax bajo el sol. Rodeado de pinares y formaciones rocosas, el paisaje que envuelve al pueblo ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura local. Entre las construcciones más atractivas destacan las casas de pescadores y los guarda botes, con coloridas puertas que resguardan las embarcaciones tradicionales.

Además, desde varios miradores se pueden admirar vistas panorámicas impresionantes, tanto del mar como del conjunto urbano. Estos puntos elevados regalan imágenes inolvidables, especialmente al atardecer, cuando la luz baña el pueblo y el agua con tonos dorados.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Playas y entorno natural para todos los gustos

Las playas aquí son pequeñas joyas para quienes buscan descanso y belleza natural. Cada una tiene su personalidad, desde la playa principal hasta calas más apartadas, todas bañadas por aguas limpias y transparentes. El entorno natural protegido cercano resalta por sus senderos y jardines botánicos que invitan a pasear y conectar con la flora local.

Este espacio verde es perfecto para combinar jornadas de sol y mar con excursiones por senderos rodeados de vegetación autóctona. La combinación de mar, roca y bosque ofrece un escenario ideal para actividades al aire libre como senderismo o simplemente para perderse disfrutando del paisaje.

Calella de Palafrugell (Catalunya Turisme)
Calella de Palafrugell (Catalunya Turisme)

Sabores que completan la experiencia

Una escapada no estaría completa sin probar la gastronomía local. En este pueblo, los restaurantes y bares ofrecen lo mejor de la cocina mediterránea, con platos elaborados con productos frescos y pescados recién capturados. Las terrazas junto al mar son el escenario perfecto para degustar estas especialidades mientras se disfruta de la brisa marina.

Los espacios para comer varían desde locales tradicionales con platos caseros hasta opciones más modernas donde la innovación culinaria también tiene su lugar. Sin importar la elección, la calidad y el ambiente convierten cada comida en una experiencia memorable.

Podrás probar platos deliciosos en lugares como La Blava, ubicado en la calle Miramar; Sa Jambina, en la calle Bofill i Codina; o el restaurante Xabec, situado en la calle Lladó. También destacan Margarita, en la calle Calau, y Gelpifish, que se encuentra en la calle de les Voltes. Cada uno de ellos ofrece una propuesta gastronómica que refleja el carácter mediterráneo del lugar, perfecta para complementar tu visita.

Cómo llegar a Calella de Palafrugell

Llegar hasta este pintoresco pueblo costero es sencillo. Desde Zaragoza, el trayecto en coche dura alrededor de cuatro horas y diez minutos, tomando las autopistas AP-2 y AP-7. Si vienes desde Huesca, el viaje se realiza en aproximadamente tres horas y cincuenta minutos, siguiendo las carreteras A-22 y A-2. La carretera ofrece un recorrido cómodo y agradable, ideal para quienes prefieren viajar por tierra y disfrutar del paisaje en el camino.

