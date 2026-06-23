España Deportes

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’

El reglamento establece que si un club induce a un jugador a romper su contrato, puede estar dos temporadas sin fichar

Guardar
Google icon
El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Julián Álvarez terminó el partido ante Austria y se plantó ante los micrófonos de ESPN con un mensaje claro: “Lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño”. Eran poco más de las once de la noche en Dallas y la bomba ya había estallado en Madrid.

El club rojiblanco no tardó en responder. Fuentes del club explicaron a EFE que se estudia seriamente presentar una denuncia ante la FIFA contra el FC Barcelona por intentar fichar al delantero argentino sin su permiso. El motivo: Julián Álvarez tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, y el Atlético de Madrid acusa al club catalán de haberle contactado a sus espaldas.

PUBLICIDAD

Lo que está en juego no es menor. El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA contempla sanciones severas para los clubes que actúen como lo denuncia el Atlético, y también para el propio jugador.

Qué dice el reglamento FIFA

La normativa de la FIFA, recientemente actualizada, es clara: si se puede establecer, según el principio de ponderación de probabilidades, que un club indujo a un jugador a romper su contrato durante el denominado “periodo protegido”, ese club recibirá la prohibición de inscribir nuevos jugadores —a nivel nacional e internacional— durante dos mercados de fichajes consecutivos.

PUBLICIDAD

Ese periodo protegido varía según la edad del jugador en el momento de firmar el contrato. Julián Álvarez llegó al Atlético procedente del Manchester City en el verano de 2024 con 24 años, por lo que, al haber firmado entre los 23 y los 28 años, su periodo protegido es de tres temporadas completas o tres años (lo que concluya antes). Todavía está dentro de él.

La FIFA añade además una presunción que puede resultar clave en este caso: si un jugador firma un nuevo contrato en los 45 días posteriores a una ruptura del suyo, se entenderá automáticamente que el nuevo club le indujo a romperlo. Esa presunción solo puede revertirse si el club acusado demuestra, ante el Tribunal del Fútbol, que no hubo inducción.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League

Las consecuencias para el jugador

El reglamento no solo apunta a los clubes. El futbolista que rompa su contrato durante el periodo protegido se enfrenta a una sanción deportiva de cuatro meses sin poder jugar en partidos oficiales, que entraría en vigor en el momento de ser notificado. En caso de circunstancias agravantes, esa restricción puede ampliarse a seis meses.

En cuanto a la indemnización económica, el reglamento establece que el conjunto colchonero recibiría una compensación íntegra por los daños causados. En el cálculo entrarían el valor de los servicios del jugador, la pérdida del valor de transferencia, los costes de sustitución y cualquier otro perjuicio derivado. Y por principio, tanto el club como el jugador recibirían como mínimo una cantidad equivalente al valor residual del contrato roto, salvo en circunstancias extraordinarias. Por otra parte, si la FIFA apreciara una conducta abusiva, el reglamento contempla adicionalmente un pago por penalización de hasta seis meses de sueldo del jugador.

Temas Relacionados

Atlético de MadridFC BarcelonaFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

El club ha comprado terrenos apenas a 350 metros de Old Trafford. Será el recinto deportivo más grande de Reino Unido y el segundo en Europa

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG

El delantero argentino ha decidido abandonar el club rojiblanco este mercado de verano

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Este martes finaliza la segunda fecha del certamen con cuatro encuentros de alto voltaje. En el cierre del día, la selección colombiana buscará sellar su pase a la siguiente fase

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Ambas selecciones nunca antes se habían enfrentado en una Copa del Mundo

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El segundo turno de la jornada trae consigo a dos de las aspirantes al título, ambas obligadas a ganar para seguir en las rondas eliminatorias

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La DGT avisa: si prestas el coche a menudo, lo mejor es comunicarlo para evitar que la multa llegue a la persona equivocada

ECONOMÍA

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

DEPORTES

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial