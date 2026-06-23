La solución que eligió una familia para cuidar a su madre sin separarse: una casa de 110 metros cuadrados en el jardín

Una casa independiente en construcción muestra su exterior revestido de aislamiento y tejas apiladas en el tejado, ubicada junto a una piscina con Shalini Karnani Bonjour (Shalini Karnani Bonjour)

En el Valle de Coachella, California, una familia decidió cuidar a la madre construyendo una casa de 110 metros cuadrados en el jardín de su vivienda, según cuenta Shalini Karnani Bonjour en una entrevista con Business Insider. La decisión llegó después de la muerte del padre, que dejó sola a la madre de Shalini en Michigan.

Buscar un lugar adecuado no fue fácil. Revisaron varias residencias y servicios de asistencia, pero ninguno cumplía con lo que esperaban: querían que la madre se sintiera cómoda, pudiera moverse bien y, sobre todo, que no perdiera su autonomía. Por eso, una vez vendida la antigua casa familiar, la familia eligió una vivienda espaciosa en California, donde la madre pudiera vivir cerca de sus hijos sin tener que depender de ellos para todo.

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Una casa en el jardín: cómo funciona la solución familiar

La idea fue construir en el jardín una casa pequeña, pero completa, que tuviera todo lo necesario para que la madre pudiera vivir a su ritmo. Este tipo de construcción, en inglés llamada ADU (por “unidad de vivienda accesoria”), es como tener un segundo mini hogar dentro del terreno de la casa principal. Así, la madre tendría su propio espacio, pero siempre al alcance de la familia.

La familia se aseguró de que el proyecto fuera legal y que no hubiera problemas con la normativa del barrio. Decidieron que la nueva casa sería de un solo piso, con dos dormitorios y dos baños, para que fuera fácil de usar y cómoda. Según cuenta Shalini Karnani Bonjour, buscar a la empresa constructora adecuada fue complicado: hablaron con más de diez compañías antes de encontrar la que les dio confianza.

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La estructura de madera de una vivienda en construcción se erige junto a una piscina, con casas residenciales en el fondo. (Shalini Karnani Bonjour)

El presupuesto inicial era de 398.000 dólares, pero con el tiempo y algunas mejoras, la cifra subió a 475.000. Empezaron a construir en marzo de 2025 y, aunque esperaban terminar en seis meses, el trabajo se retrasó y sigue en marcha. Bonjour reconoce que su experiencia como agente inmobiliaria la ayudó mucho para manejar todos los trámites y negociar con los constructores. Sin ese conocimiento, dice, “habría sido mucho más difícil”.

Cuidar y acompañar sin perder independencia

Construir una casa independiente en el jardín surgió como respuesta a la dificultad de encontrar alternativas que permitieran a la madre seguir con su vida, pero cerca de su familia. Muchas veces, las residencias para mayores no ofrecen ese equilibrio entre cercanía y autonomía. En este caso, la familia encontró una manera de acompañar y cuidar, sin que eso significara perder espacio personal.

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El nuevo hogar está pensado para que la madre pueda moverse sin trabas y vivir con comodidad. La familia cree que, aunque fue costoso y demandó mucho tiempo y energía, la tranquilidad de saber que la madre está bien vale la pena. La posibilidad de compartir el día a día, pero respetando la privacidad de cada uno, fue el principal logro de la idea.

Shalini Karnani posa frente a la fachada de una casa jardín independiente en construcción, cubierta con malla metálica y una ventana recién instalada. (Shalini Karnani Bonjour)

Esta experiencia, relatada por Bonjour, muestra que hay otras formas de cuidar a los mayores, sin recurrir a soluciones tradicionales. Cada vez más familias en Estados Unidos piensan en opciones como estas, donde se puede combinar el cariño y la cercanía con la libertad de cada integrante.

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Cuando la construcción termine, la madre contará con una casa totalmente adaptada a sus necesidades, sin necesidad de alejarse de los suyos.