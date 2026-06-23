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Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 24 de junio: Cloe se sincera con Marta y Tasio recibe una carta determinante de Carmen

La ficción diaria de Antena 3 vive días de tensión tras el abandono de Fina y el regreso a la colonia de Nieves

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Sueños de libertad: Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina. (Atresmedia)
Sueños de libertad: Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina. (Atresmedia)

Esta semana en Sueños de libertad será una de las más decisivas de toda la trama. La ficción diaria de Antena 3 continúa acumulando conflictos en la colonia y prepara un giro que cambiará para siempre la historia: la inesperada muerte de un personaje fundamental que alterará los planes de los De la Reina y provocará nuevas sospechas y enfrentamientos.

Antes de que llegue esa tragedia, los acontecimientos de los primeros episodios ya han dejado claro que la tranquilidad está lejos de instalarse en la colonia. Los problemas económicos de La Industrial, las traiciones personales y las heridas familiares siguen aumentando con el paso de los días.

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Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El final de la semana anterior ya dejó importantes cambios en el tablero. La contratación de Paula provocó un nuevo choque entre Marta y Tasio, que volvió a enfrentarse a las críticas de su familia por las decisiones que está tomando dentro de la empresa.

En el terreno empresarial, Damián tomó una determinación clave respecto al destino de La Industrial y comunicó sus planes a Tasio, mientras que Antoine Brossard dejó clara su disconformidad con algunos movimientos de Cloe. Sin embargo, el momento más impactante llegó con los resultados de la autopsia del padre de Luz, que confirmaron que Nieves no tenía responsabilidad en lo ocurrido y abrieron la puerta a su salida de prisión.

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Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Ese alivio se hizo realidad en el capítulo del lunes 22 de junio con el esperado regreso de Nieves a su hogar. Mientras la familia Salazar celebraba la noticia, la situación en La Industrial se volvía cada vez más complicada. Los de la Reina necesitaban encontrar un comprador que garantizase la supervivencia de la empresa y Brossard se mostraba dispuesto a negociar una posible venta, una decisión que provocó la indignación de Tasio.

La posible operación empresarial también despertó las alarmas de Gabriel, que ve peligrar sus propios intereses y comienza a mover ficha para evitar que los planes de Damián lleguen a buen puerto. En paralelo, Beatriz continúa posicionándose a su lado y sigue buscando la manera de perjudicar a Begoña.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Los conflictos personales tampoco dieron tregua. Claudia perdió la paciencia con Paula por sus últimos comportamientos y, junto a Fina, exigió a Tasio que asumiera las consecuencias de sus acciones. Además, la situación sentimental de Andrés sufrió un duro golpe cuando Valentina decidió terminar su relación con él, aunque el joven dejó claro que no piensa rendirse y continuará esperando una nueva oportunidad.

Episodio 588 del martes 23 de junio

Con todos estos frentes abiertos, el episodio del martes 23 de junio eleva todavía más la tensión en la colonia. Gabriel aprovecha el momento de debilidad de Tasio y juega con su malestar para intentar convencerle de que boicotee la venta de La Industrial. La estrategia del joven termina provocando un intenso enfrentamiento entre padre e hijo, una discusión en la que resurgen viejos resentimientos que parecían olvidados.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por otro lado, Nieves decide volver a la colonia con la cabeza alta después de recuperar su libertad. Lejos de ocultarse ante los rumores y comentarios de los vecinos, está dispuesta a defender su inocencia y planta cara a quienes la juzgaron, especialmente a Don Agustín.

La complicada relación entre Claudia y Paula sigue sin encontrar solución, aunque Claudia intenta ayudar a Miguel a dar un paso importante: superar el resentimiento hacia su madre y recuperar el vínculo perdido con ella.

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Tasio recibe una carta de Carmen que lo deja completamente hundido y que podría cambiar su manera de afrontar los acontecimientos. En otro de los grandes momentos del episodio, Cloe se sincera con Marta y le confiesa que sus sentimientos por ella siguen vivos, algo que dificulta que puedan mantener una relación de amistad como hasta ahora.

Para cerrar la jornada, Gabriel vuelve a perder los nervios al descubrir que Begoña ha pasado tiempo con Eduardo, un hecho que alimenta sus celos y anuncia nuevos conflictos en una semana que apenas acaba de comenzar y que promete sacudir para siempre el futuro de Sueños de libertad.

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