Las casas en las que vivió Picasso en España: este es el precio actual de sus viviendas, desde Málaga a Barcelona

El precio de las viviendas de Picasso en España. (Montaje Infobae)

Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, pasó su infancia y juventud en diferentes ciudades de España antes de mudarse a Francia. Aunque muchas personas imaginan mansiones o residencias lujosas, la realidad es que la vida de Picasso en su país natal transcurrió en pisos familiares sencillos y habitaciones compartidas. Hoy, los barrios donde vivió el pintor se han transformado en zonas muy buscadas, con precios inmobiliarios que reflejan su popularidad y el interés por el legado cultural que dejó su figura.

El recorrido de Picasso por España abarca Málaga, A Coruña, Barcelona y Horta de Sant Joan (Tarragona), pueblos y ciudades que marcaron diferentes etapas de su vida. En cada lugar, el artista habitó viviendas modestas, propias de una familia de clase media o de jóvenes estudiantes.

Lo curioso es que, en la actualidad, estas viviendas están disponibles y residir en esas mismas calles puede resultar costoso, debido a la demanda y al valor histórico que han adquirido. A continuación, repasamos las viviendas de Picasso en España y cuánto cuesta hoy vivir en esos mismos lugares, según datos recopilados por Idealista.

La casa natal de Picasso en Málaga

Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en un apartamento situado en la primera planta de la Plaza de la Merced 15, en pleno centro histórico de Málaga. El edificio del siglo XIX era un bloque residencial típico de la época, en una de las plazas más conocidas del casco antiguo. En la actualidad, ese piso se ha conservado y funciona como museo abierto al público: el Museo Casa Natal de Picasso, gestionado por el ayuntamiento.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

Vivir en la Plaza de la Merced y sus alrededores se ha convertido en un lujo para muchos. Según datos de Idealista de abril de 2025, el precio medio de los inmuebles en el centro de Málaga es de 4.259 euros por metro cuadrado. Así, un piso de 80 metros cuadrados puede costar aproximadamente 340.720 euros. Para quienes buscan alquilar, el precio medio es de 17,1 euros por metro cuadrado, lo que equivale a unos 1.368 euros al mes para una vivienda similar.

El piso de la infancia de Picasso en A Coruña

En 1891, la familia de Picasso se trasladó a A Coruña, en la costa atlántica. Allí vivieron en un apartamento de la calle Payo Gómez, en el barrio Ensanche. Esta vivienda, hoy transformada en la Casa Museo Picasso, recrea el ambiente donde el pintor pasó varios años de su infancia, entre 1891 y 1895. Hoy, vivir en el Ensanche de A Coruña implica afrontar precios medios de 4.281 euros por metro cuadrado. Un piso estándar de 80 metros cuadrados tiene un valor aproximado de 342.480 euros. El alquiler en la zona ronda los 11,6 euros por metro cuadrado, por lo que una vivienda similar costaría unos 928 euros mensuales.

Los pisos de Picasso en Barcelona: Barrio Gótico y El Born

Durante su etapa en Barcelona, Picasso se alojó en varias direcciones dentro del centro histórico, como la calle de la Reina Cristina, la calle de la Mercè y el Paseo de Isabel II. Eran principalmente habitaciones alquiladas o pensiones modestas, compartidas con otros jóvenes y familias pequeñas. Estas zonas, conocidas hoy como el Barrio Gótico y El Born, son de las más solicitadas y caras de la ciudad.

Actualmente, el precio medio de venta en estas áreas es de 4.760 euros por metro cuadrado. Por tanto, un piso de 80 metros cuadrados puede alcanzar los 380.800 euros. El alquiler también es elevado: unos 25 euros por metro cuadrado, o 2.000 euros al mes por un apartamento de ese tamaño.

Su refugio rural en Horta de Sant Joan

Picasso también pasó temporadas importantes en Horta de Sant Joan, un pequeño pueblo en la provincia de Tarragona. Allí se alojó en la casa de la familia de su amigo Manuel Pallarès, una vivienda tradicional de piedra. El entorno y la luz de este lugar influyeron notablemente en su obra, como él mismo reconoció.

El pueblo de Tarragona donde vivió Picasso, Horta de Sant Joan (Freepik)

En la provincia de Tarragona, el precio medio de una vivienda ronda los 1.785 euros por metro cuadrado. Una casa de 80 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 142.800 euros. El alquiler medio es de unos 10,3 euros por metro cuadrado, es decir, unos 824 euros mensuales para una vivienda similar.

Residir en los mismos barrios donde vivió Picasso en España puede significar hoy una inversión considerable, en especial en Málaga, A Coruña y Barcelona, donde los precios están muy por encima del promedio nacional. En cambio, en Horta de Sant Joan, la vida sigue siendo más asequible y cargada de paisajes e historias.