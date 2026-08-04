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La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio agrícola en Salamanca: fue sorprendido con gasolina y cinco mecheros cerca de varios focos

El fuego movilizó a más de una decena de medios de extinción y quedó controlado dos horas después de su inicio

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio agrícola en Salamanca. (Guardia Civil)
La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio agrícola en Salamanca. (Guardia Civil)
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Un hombre de 27 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de incendio agrícola en Ledesma (Salamanca), después de ser localizado en las inmediaciones de varios focos declarados junto a la carretera SA-305 con dos botellas que contenían un líquido con fuerte olor a gasolina, otras dos vacías y cinco mecheros entre sus pertenencias.

La detención se produjo durante la tarde del pasado 3 de agosto, después de que los agentes acudieran a un incendio registrado en el margen de esta vía, en la zona de La Samasa, una pequeña entidad de población perteneciente al municipio de Ledesma. El fuego movilizó a más de una decena de medios de extinción y quedó controlado alrededor de las 20:00 horas.

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La intervención de la Guardia Civil comenzó cuando una patrulla del Puesto de Monleras fue movilizada por la Central Operativa de Servicios (COS) para acudir al incendio y colaborar en las labores de extinción junto a los vecinos de la zona. Mientras se desarrollaban estos trabajos, una testigo alertó de la presencia de un individuo agachado en una cuneta con la aparente intención de provocar un nuevo foco.

Según la información facilitada por el Instituto Armado, el hombre abandonó rápidamente el lugar en una motocicleta al percatarse de que había sido visto. Ante la posibilidad de que pudiera continuar originando nuevos incendios en la zona, varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Vitigudino iniciaron un dispositivo de búsqueda con apoyo de agentes del Subsector de Tráfico de Salamanca.

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Localizado cerca de otro de los focos

El operativo permitió localizar e interceptar al sospechoso pocos minutos después en las inmediaciones de otro de los focos declarados. Tras proceder a su identificación, los agentes realizaron un registro superficial en el que encontraron diversos objetos que posteriormente fueron intervenidos y puestos a disposición judicial.

Objetos incautados por la Guardia Civil. (Guardia Civil)
Objetos incautados por la Guardia Civil. (Guardia Civil)

Entre los efectos localizados había dos botellas de plástico con un líquido de fuerte olor a gasolina, otras dos botellas vacías —una de ellas con un orificio en el tapón— y cinco mecheros. La Guardia Civil consideró, junto con la proximidad del sospechoso a los distintos puntos afectados por el fuego, que existían indicios suficientes para proceder a su detención como presunto responsable del incendio.

El incendio obligó a desplegar un importante dispositivo de emergencia en la zona. La Junta de Castilla y León movilizó a dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, una cuadrilla helitransportada y dos hidroaviones para colaborar en las labores de extinción. Además, la Diputación de Salamanca desplazó dotaciones de bomberos de las zonas de Ledesma, Vitigudino y Villares de la Reina.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que el fuego quedara controlado en apenas dos horas desde su inicio, que se produjo a las 18:02 horas, según recogen medios locales. La actuación conjunta de los equipos desplegados evitó que el incendio pudiera continuar extendiéndose por la zona agrícola afectada.

La investigación continúa abierta y las diligencias han sido instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Ledesma junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Salamanca. El detenido fue puesto este martes 4 de agosto a disposición de la autoridad judicial.

*Elaborado con información de Europa Press

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