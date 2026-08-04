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Los psicólogos coinciden: las personas que cuidan varios animales en casa son más organizadas

Atender las necesidades de varios animales requiere tiempo, paciencia y constancia

Las personas con varias mascotas son más responsables
Niños junto a sus perros. (Magnific)
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Las mascotas son, sin duda, uno de los compañeros más fieles. Además de brindar cariño y compañía, pueden mejorar nuestro estado emocional y, en muchos casos, ayudarnos a mantenernos activos. Sin embargo, hay que tener presente que tener un animal en casa implica una gran responsabilidad.

Aunque lo habitual sea tener una, hay personas que conviven con varias al mismo tiempo. En estos casos, es importante asegurarse de que todas disponen del espacio, los cuidados y la atención que necesitan para garantizar su bienestar.

Esto puede ser algo estresante, por eso es importante estar seguro de que tienes la capacidad de cubrir todas las necesidades de tus mascotas antes de tenerlas. Sin embargo, para muchas personas cuidar de varios animales no supone una carga, sino una experiencia gratificante. Precisamente, la psicología ha estudiado qué características suelen tener quienes conviven con varias mascotas

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Qué dice la psicología de estas personas

Convivir con varias mascotas no define por sí solo la personalidad de una persona, pero algunos estudios en psicología sugieren que quienes asumen el cuidado de varios animales suelen compartir determinados rasgos.

En general, tienden a mostrar una mayor capacidad de organización, ya que atender las necesidades de cada mascota requiere planificar horarios, gestionar recursos y mantener una rutina constante.

Estas personas también suelen destacar por su empatía y sensibilidad, además de mostrar un elevado sentido de la responsabilidad. Asimismo, es normal que desarrollen una mayor paciencia y capacidad de adaptación, ya que cada animal tiene un carácter, unas necesidades y unos ritmos diferentes. Del mismo modo, el cuidado diario de varias mascotas puede favorecer habilidades como la constancia, la planificación y la resolución de problemas cotidianos.

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No obstante, los expertos recuerdan que estos rasgos no son universales y que la personalidad de cada individuo depende de múltiples factores, por lo que el número de mascotas con las que convive una persona no basta para definir cómo es.

Cuándo tener varias mascotas puede convertirse en un problema

Convivir con varios animales puede ser una experiencia muy enriquecedora, pero también implica asumir una serie de obligaciones que aumentan con cada nueva incorporación al hogar. Además de la alimentación y los cuidados veterinarios, cada mascota necesita tiempo para jugar, hacer ejercicio, socializar y recibir atención individual. Cuando estas necesidades no pueden cubrirse de forma adecuada, tanto los animales como sus dueños pueden verse afectados.

Uno de los principales riesgos es la sobrecarga emocional y económica que puede suponer cuidar de demasiadas mascotas. Las visitas al veterinario, las vacunas, la alimentación o los tratamientos imprevistos pueden representar un gasto considerable.

A ello se suma el tiempo necesario para mantener una buena higiene, limpiar los espacios comunes y atender las necesidades específicas de cada animal. También es importante valorar la convivencia entre ellos. No todos los perros o gatos aceptan con facilidad la presencia de otros animales, por lo que una mala adaptación puede dar lugar a conflictos, estrés o problemas de comportamiento. Por este motivo, los especialistas recomiendan introducir a las nuevas mascotas de forma gradual y seguir de cerca sus primeros encuentros para facilitar una convivencia positiva.

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