Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

La nadadora española Iris Tió con la medalla de oro ganada en Solo Técnico en el Europeo de París 2026. (Andrea Staccioli/Europa Press)

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Iris Tió ya no necesita presentación en la natación artística española, pero en cada nuevo campeonato encuentra la manera de sorprender al mundo. La barcelonesa se ha proclamado campeona de Europa de Solo Técnico en París y ha dado a España su primer oro de estos Europeos, su cuarta medalla en la cita, la sexta para el equipo español (tras las platas en dúo mixto libre y dúo libre femenino y el bronce en Solo Libre)

En la piscina del Centro Acuático Olímpico de París, Tió se metió al público en el bolsillo con su ejercicio al ritmo de Mio Cristo Piange Diamanti, de Rosalía, un tema que narra la relación devota entre Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís. No era la rutina con mayor dificultad de las finalistas (de hecho, era la octava en ese apartado), pero España volvió a apostar por una fórmula que le está dando resultados: reducir algo la complejidad para marcar diferencias en la ejecución y, sobre todo, en la impresión artística. Y funcionó. Se impuso por 0,2433 puntos a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, campeona el día anterior en Solo Libre. Pero hay algo más en ella. Es una nadadora que siente la música. “Es una rutina y una canción que me emociona incluso a mí y me encanta”, explicó tras el oro. “Tengo a los mejores entrenadores del mundo, que cada uno con su especialidad me ayudan al máximo y gracias a ello he podido conseguir esto”.

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A sus 23 años, Tió estudia el grado en Comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja mientras compagina su formación con una carrera que la ha situado entre las mejores especialistas del mundo. En París todavía tenía trabajo por delante: esta misma tarde compite en la rutina técnica por equipos, y al día siguiente cierra su participación con la rutina acrobática, la séptima prueba de su programa en estos Europeos.

Iris Tió durante el ejercicio de Solo Técnico. (Europa Press)

De empezar una vez por semana a conquistar Europa

Iris tenía cinco años cuando empezó a practicar natación sincronizada en el Club de Natación Kallípolis. Al principio acudía una vez por semana; pero a los nueve ya entrenaba a diario. Desde entonces, su vida ha estado ligada a una disciplina que exige técnica, fuerza, coordinación, capacidad pulmonar y una enorme precisión, a la que en los últimos meses ha sumado también trabajo físico específico, como el crossfit, para sostener programas cada vez más exigentes sin perder expresividad.

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Su progresión fue rápida. En 2017, todavía en categoría júnior, sumó dos bronces en el Europeo de Belgrado, en dúo libre y rutina combinada. Un año después se proclamó campeona de España en Solo Técnico y Solo Libre, y en el Europeo de Glasgow de 2018 acabó cuarta en las preliminares de Solo Libre.

El salto a la élite llegó de forma progresiva. En el Europeo de Budapest de 2021 debutó en una gran competición junto a Alisa Ozhogina en el dúo, estrenando la coreografía prevista para los Juegos Olímpicos y acabando sextas. Ese mismo verano disputó los Juegos de Tokio 2020, en dúo y por equipos, y clasificada para la final por parejas, terminó en décima posición. En los Juegos Europeos de Cracovia 2023 sumó dos medallas más, y en París 2024 llegó uno de los grandes premios de su carrera: el bronce olímpico por equipos.

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Iris Tió

El año que cambió su carrera

Si hay un año que explica la dimensión que ha alcanzado Iris Tió, ese es 2025. En los Mundiales de Singapur se convirtió en la primera española campeona del mundo en Solo Libre, con una actuación al ritmo de Hymne à l’Amour, en la versión de Céline Dion, que le valió 245.1913 puntos y superó incluso a leyendas como Ona Carbonell o Gemma Mengual. “Estoy en una nube de emociones, llorando, en shock. Es la primera vez que España gana un oro mundial en solo y no me lo creo”, declaró entonces a la Federación Española de Natación.

No fue un éxito aislado: en Singapur acumuló seis medallas, tres de oro, y fue reconocida como la mejor nadadora del mundo. Días después, junto a Lilou Lluís, se convirtió también en la primera española campeona mundial en dúo libre, y al día siguiente repitió hazaña en dúo libre mixto.

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Iris Tió y Lilou Lluís siguen haciendo historia para España con el oro mundial en Dúo Libre. (Europa Press)