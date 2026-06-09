Viajes

El papa León XIV lleva la liturgia a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona: claves y curiosidades de un templo con seis siglos de historia

Un recorrido por la evolución, las tradiciones y las controversias históricas del principal templo del Barrio Gótico, en el centro de la vida religiosa y cultural de la ciudad

Guardar
Google icon
La fachada neogótica de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, finalizada en 1913, domina la plaza de la Seu
El papa León XIV rezará la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (Jose María Ligero Loarte - Wikipedia)

La visita de León XIV convierte a la Catedral de Barcelona en epicentro de la actualidad religiosa y urbana, en una ciudad que ha visto crecer el templo gótico durante más de seis siglos. El papa tiene previsto rezar la Hora Media el 9 de junio a las 13:00, en un acto que refuerza la centralidad litúrgica del edificio y marca el inicio de una serie de celebraciones que incluyen una vigilia multitudinaria en el estadio olímpico y la bendición de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia resume en su solar la historia arquitectónica y espiritual de Barcelona. El templo actual comenzó a levantarse el 1 de mayo de 1298 sobre los restos de una basílica paleocristiana y de una catedral románica.

PUBLICIDAD

Según el sitio oficial del Arzobispado, la dedicación a la Santa Cruz se documenta en el año 599, mientras que en 877 la iglesia albergó las reliquias de Santa Eulalia, cuya presencia ha marcado la identidad religiosa del recinto.

Etapas, símbolos y controversia

La construcción medieval avanzó en tres grandes etapas durante aproximadamente 150 años. Primero se edificaron el ábside, el presbiterio, el altar, la cripta y el falso crucero; después se extendieron las tres naves con sus capillas laterales; y finalmente la obra alcanzó la línea de fachada, cerrada en 1417 con un muro llano.

PUBLICIDAD

El claustro, terminado en 1448, reúne elementos simbólicos como las trece ocas blancas, que recuerdan los trece años y martirios de Santa Eulalia, así como palmeras, naranjos, magnolios y una fuente central. El motivo principal por el que el edificio tardó casi seis siglos en alcanzar su imagen definitiva fue la fachada principal.

Escenas del martirio de Santa Eulalia decoran el sarcófago gótico realizado por Lupo di Francesco
La cripta de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia custodia los restos de la copatrona de Barcelona (Didier Descouens - Wikipedia)

No se completó hasta 1913, cuando el impulso económico de Manuel Girona Agrafel y sus hijos permitió finalizar el proyecto, siguiendo un diseño neogótico basado en planos medievales conservados en el archivo catedralicio.

El arquitecto Josep Oriol Mestres dirigió la obra del frontal, mientras que Augusto Font Carreras culminó el cimborrio, que se eleva hasta 70 metros. La nave central alcanza 26 metros de altura y el conjunto destaca por su amplitud, luminosidad y la sobriedad ornamental característica del gótico catalán.

La construcción de la fachada neogótica en el siglo XIX generó una intensa polémica en la ciudad. El concurso convocado para elegir el diseño enfrentó propuestas de arquitectos como Joan Martorell y Josep Oriol Mestres, y la decisión final, impulsada por el mecenazgo de Manuel Girona, provocó debates sobre la autenticidad histórica y el estilo más adecuado.

El coro de madera tallada y los vitrales policromados dominan el interior de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia
Capillas laterales, obras de arte y detalles arquitectónicos enriquecen el recorrido por el interior del templo (Barcelona Tickets)

El proyecto ejecutado incorporó elementos de varias propuestas, lo que alimentó críticas y controversias, reflejadas en la prensa de la época y en discusiones públicas acerca de la fidelidad al espíritu gótico del templo.

El interior de la catedral se distingue por el coro tallado en madera, los vitrales policromados y la amplitud de las naves laterales. El altar mayor conserva la cripta con los restos de Santa Eulalia, protegidos en un sarcófago gótico de alabastro atribuido a Lupo di Francesco. Las escenas del martirio de la santa, pastora de ocas y víctima de las persecuciones romanas del año 300, están talladas en el propio sepulcro, que constituye el centro espiritual del edificio.

Ritos, vida cultural y visita pública

Entre las tradiciones más arraigadas figura la celebración del Ou com balla durante el Corpus Christi, donde un huevo vacío baila sobre el surtidor de la fuente del claustro, rodeado de flores y cerezas. El claustro alberga también insignias de gremios de mercaderes y artesanos, lo que evidencia el vínculo histórico entre la iglesia y el tejido social barcelonés. Declarada Bien de Interés Cultural, la catedral acoge celebraciones litúrgicas, visitas turísticas y actos culturales durante todo el año.

El claustro acoge la danza del Ou com balla, símbolo de renovación y uno de los emblemas del Corpus en Barcelona
Un huevo vacío, flores y agua dan vida al Ou com balla, uno de los rituales más singulares del templo barcelonés (Catedral de Barcelona)

Además, la Catedral de Barcelona ofrece programación de conciertos de órgano y música sacra, especialmente en fechas señaladas y festividades. El aforo aproximado es de 800 personas en el interior en celebraciones litúrgicas principales, aunque puede variar según el evento.

La visita turística incluye el acceso al templo, al coro con la sillería del Toisón de oro, al claustro, a las terrazas y a la Sala Capitular, donde se ubica el pequeño museo de la catedral. Allí destacan obras como “La Glorificación de San Olegario y Santa Eulalia” y “La Piedad”, de Bartolomé Bermejo.

El horario habitual de visita turística es de lunes a viernes de 9:30 a 18:30, sábados hasta las 17:15 y domingos de 14:00 a 17:00. El precio general de la entrada es de 16 euros, con descuentos para estudiantes y familias numerosas, y entrada gratuita para personas con diversidad funcional. Durante los horarios reservados al culto, la entrada al templo es gratuita, aunque el acceso a algunas zonas, como la terraza, requiere boleto adicional.

Esta construcción se alza como uno de los tesoros de Lleida y atrae cada año a miles de viajeros gracias a su precioso claustro

La catedral se sitúa en el corazón del Barrio Gótico, en la plaza de la Seu (Carrer de Santa Llúcia, 1). Se puede llegar a pie desde la estación de metro Jaume I (L4) o Liceu (L3), así como mediante varias líneas de autobús y rutas de bicicleta. El acceso peatonal desde la Rambla o la Vía Laietana permite integrarla en recorridos por el centro histórico de Barcelona.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVBarcelonaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaMonumentosIglesiasIglesias EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de la Toscana donde te puedes bañar todo el año: 42 manantiales termales para una experiencia gratuita en medio del campo

En Bagno Grande y Bagno Bossolo, la experiencia es gratuita y accesible para todo el mundo

El pueblo de la Toscana donde te puedes bañar todo el año: 42 manantiales termales para una experiencia gratuita en medio del campo

Una de las rutas de senderismo más bonitas de Cáceres: un recorrido por la naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata

Pueblos de arquitectura tradicional, piscinas naturales y bosques frondosos convierten esta ruta en una opción ideal para desconectar

Una de las rutas de senderismo más bonitas de Cáceres: un recorrido por la naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata

La Plaza de Cibeles es el escenario de la misa del papa León XIV en Madrid: las curiosidades y el origen de uno de los espacios más emblemáticos de la capital

La presencia del pontífice y la magnitud del evento ponen en primer plano la importancia simbólica y urbana del lugar

La Plaza de Cibeles es el escenario de la misa del papa León XIV en Madrid: las curiosidades y el origen de uno de los espacios más emblemáticos de la capital

Dónde va a dormir el papa en Madrid: así es la exclusiva residencia en la que se aloja León XIV

La Nunciatura Apostólica, situada en una de las zonas más selectas de Chamartín, volverá a convertirse en la residencia del Pontífice, como ya ocurrió con Juan Pablo II y Benedicto XVI

Dónde va a dormir el papa en Madrid: así es la exclusiva residencia en la que se aloja León XIV

La ciudad de Tarragona que ha recuperado una masía modernista después de más de un siglo cerrada: se podrá visitar a partir de octubre

Tras su restauración, se convertirá en un espacio visitable y en la nueva sede de una entidad dedicada a la divulgación cultural

La ciudad de Tarragona que ha recuperado una masía modernista después de más de un siglo cerrada: se podrá visitar a partir de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

Atropellan a una mujer en un paso de peatones de Ferrol y obligan a la aseguradora a que le indemnice con 11.000 euros por “agravación de artrosis lumbar y cervical”

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros