El papa León XIV lleva la liturgia a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona: claves y curiosidades de un templo con seis siglos de historia

El papa León XIV rezará la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia (Jose María Ligero Loarte - Wikipedia)

La visita de León XIV convierte a la Catedral de Barcelona en epicentro de la actualidad religiosa y urbana, en una ciudad que ha visto crecer el templo gótico durante más de seis siglos. El papa tiene previsto rezar la Hora Media el 9 de junio a las 13:00, en un acto que refuerza la centralidad litúrgica del edificio y marca el inicio de una serie de celebraciones que incluyen una vigilia multitudinaria en el estadio olímpico y la bendición de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia resume en su solar la historia arquitectónica y espiritual de Barcelona. El templo actual comenzó a levantarse el 1 de mayo de 1298 sobre los restos de una basílica paleocristiana y de una catedral románica.

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Según el sitio oficial del Arzobispado, la dedicación a la Santa Cruz se documenta en el año 599, mientras que en 877 la iglesia albergó las reliquias de Santa Eulalia, cuya presencia ha marcado la identidad religiosa del recinto.

Etapas, símbolos y controversia

La construcción medieval avanzó en tres grandes etapas durante aproximadamente 150 años. Primero se edificaron el ábside, el presbiterio, el altar, la cripta y el falso crucero; después se extendieron las tres naves con sus capillas laterales; y finalmente la obra alcanzó la línea de fachada, cerrada en 1417 con un muro llano.

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El claustro, terminado en 1448, reúne elementos simbólicos como las trece ocas blancas, que recuerdan los trece años y martirios de Santa Eulalia, así como palmeras, naranjos, magnolios y una fuente central. El motivo principal por el que el edificio tardó casi seis siglos en alcanzar su imagen definitiva fue la fachada principal.

La cripta de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia custodia los restos de la copatrona de Barcelona (Didier Descouens - Wikipedia)

No se completó hasta 1913, cuando el impulso económico de Manuel Girona Agrafel y sus hijos permitió finalizar el proyecto, siguiendo un diseño neogótico basado en planos medievales conservados en el archivo catedralicio.

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El arquitecto Josep Oriol Mestres dirigió la obra del frontal, mientras que Augusto Font Carreras culminó el cimborrio, que se eleva hasta 70 metros. La nave central alcanza 26 metros de altura y el conjunto destaca por su amplitud, luminosidad y la sobriedad ornamental característica del gótico catalán.

La construcción de la fachada neogótica en el siglo XIX generó una intensa polémica en la ciudad. El concurso convocado para elegir el diseño enfrentó propuestas de arquitectos como Joan Martorell y Josep Oriol Mestres, y la decisión final, impulsada por el mecenazgo de Manuel Girona, provocó debates sobre la autenticidad histórica y el estilo más adecuado.

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Capillas laterales, obras de arte y detalles arquitectónicos enriquecen el recorrido por el interior del templo (Barcelona Tickets)

El proyecto ejecutado incorporó elementos de varias propuestas, lo que alimentó críticas y controversias, reflejadas en la prensa de la época y en discusiones públicas acerca de la fidelidad al espíritu gótico del templo.

El interior de la catedral se distingue por el coro tallado en madera, los vitrales policromados y la amplitud de las naves laterales. El altar mayor conserva la cripta con los restos de Santa Eulalia, protegidos en un sarcófago gótico de alabastro atribuido a Lupo di Francesco. Las escenas del martirio de la santa, pastora de ocas y víctima de las persecuciones romanas del año 300, están talladas en el propio sepulcro, que constituye el centro espiritual del edificio.

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Ritos, vida cultural y visita pública

Entre las tradiciones más arraigadas figura la celebración del Ou com balla durante el Corpus Christi, donde un huevo vacío baila sobre el surtidor de la fuente del claustro, rodeado de flores y cerezas. El claustro alberga también insignias de gremios de mercaderes y artesanos, lo que evidencia el vínculo histórico entre la iglesia y el tejido social barcelonés. Declarada Bien de Interés Cultural, la catedral acoge celebraciones litúrgicas, visitas turísticas y actos culturales durante todo el año.

Un huevo vacío, flores y agua dan vida al Ou com balla, uno de los rituales más singulares del templo barcelonés (Catedral de Barcelona)

Además, la Catedral de Barcelona ofrece programación de conciertos de órgano y música sacra, especialmente en fechas señaladas y festividades. El aforo aproximado es de 800 personas en el interior en celebraciones litúrgicas principales, aunque puede variar según el evento.

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La visita turística incluye el acceso al templo, al coro con la sillería del Toisón de oro, al claustro, a las terrazas y a la Sala Capitular, donde se ubica el pequeño museo de la catedral. Allí destacan obras como “La Glorificación de San Olegario y Santa Eulalia” y “La Piedad”, de Bartolomé Bermejo.

El horario habitual de visita turística es de lunes a viernes de 9:30 a 18:30, sábados hasta las 17:15 y domingos de 14:00 a 17:00. El precio general de la entrada es de 16 euros, con descuentos para estudiantes y familias numerosas, y entrada gratuita para personas con diversidad funcional. Durante los horarios reservados al culto, la entrada al templo es gratuita, aunque el acceso a algunas zonas, como la terraza, requiere boleto adicional.

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Esta construcción se alza como uno de los tesoros de Lleida y atrae cada año a miles de viajeros gracias a su precioso claustro

La catedral se sitúa en el corazón del Barrio Gótico, en la plaza de la Seu (Carrer de Santa Llúcia, 1). Se puede llegar a pie desde la estación de metro Jaume I (L4) o Liceu (L3), así como mediante varias líneas de autobús y rutas de bicicleta. El acceso peatonal desde la Rambla o la Vía Laietana permite integrarla en recorridos por el centro histórico de Barcelona.