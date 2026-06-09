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El lujoso hotel donde se aloja Bad Bunny durante sus conciertos en Madrid: cinco estrellas, en plena Milla de Oro y suites exclusivas

El cantante puertorriqueño, que ha llenado el Estadio Riyadh Air Metropolitano diez noches, se aloja en uno de los mejores hoteles de Madrid

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Hotel en el que se queda Bad Bunny en Madrid, Rosewood Villa Magna. (MONTAJE INFOBAE).
Hotel en el que se queda Bad Bunny en Madrid, Rosewood Villa Magna. (MONTAJE INFOBAE).

La presencia de Bad Bunny en Madrid ha revolucionado la ciudad. Junto con la visita del papa León XIV, sus conciertos han congregado a cientos de miles de seguidores llegados de distintos puntos de España y del extranjero, convirtiendo cada actuación en un auténtico acontecimiento social. Sin embargo, más allá de los escenarios y de la euforia que genera cada noche en el estadio, el artista puertorriqueño ha optado por vivir su paso por la capital con la máxima discreción.

Mientras miles de admiradores intentan descubrir sus movimientos entre concierto y concierto, el cantante ha encontrado refugio en uno de los establecimientos hoteleros más exclusivos de Madrid: el Rosewood Villa Magna, un cinco estrellas situado en el Paseo de la Castellana que destaca tanto por su lujo como por las estrictas medidas de privacidad que ofrece a sus huéspedes.

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Durante los últimos días circularon diversas especulaciones sobre el lugar elegido por el intérprete de éxitos como Tití me preguntó o Monaco. Algunos rumores apuntaban al histórico Ritz y otros al Four Seasons. Sin embargo, según informa Vanitatis, el artista finalmente se ha instalado en el Villa Magna, una elección que no resulta casual si se tiene en cuenta el perfil de sus clientes habituales.

A lo largo de los años, este hotel se ha convertido en uno de los favoritos de numerosas celebridades nacionales e internacionales. Entre quienes han pasado largas temporadas en sus instalaciones figuran nombres tan conocidos como Luis Miguel o Julio Iglesias. De hecho, el llamado “Sol de México” convirtió este establecimiento en uno de sus puntos de referencia durante sus frecuentes visitas a Madrid.

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Arranca el quinto concierto de Bad Bunny en Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Arranca el quinto concierto de Bad Bunny en Madrid. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Un oasis de tranquilidad en pleno centro financiero

Uno de los principales atractivos del hotel para personalidades de gran proyección mediática es precisamente la privacidad. El edificio dispone de accesos reservados y conexiones directas con el aparcamiento, una característica especialmente valorada por artistas, empresarios y miembros de la alta sociedad que buscan pasar desapercibidos.

Situado entre el Paseo de la Castellana y el exclusivo barrio de Salamanca, el hotel ocupa una ubicación privilegiada a pocos metros de las principales firmas de lujo de la conocida Milla de Oro madrileña. Sin embargo, a diferencia de otros establecimientos de gran lujo que apuestan por la ostentación clásica, el Villa Magna ha desarrollado una propuesta más contemporánea y sofisticada.

Quienes cruzan sus puertas encuentran espacios diseñados para transmitir la sensación de estar en una elegante residencia privada más que en un hotel convencional. Obras de arte, mobiliario cuidadosamente seleccionado y ambientes acogedores forman parte de una filosofía que busca ofrecer una experiencia personalizada y alejada de la masificación. La intención es que cada visitante pueda conectar con la identidad de Madrid y descubrir la ciudad desde una perspectiva más auténtica.

House 'Royal Anglada' del hotel Rosewood Villa Magna (ROSEWOODHOTELS).
House 'Royal Anglada' del hotel Rosewood Villa Magna (ROSEWOODHOTELS).

Habitaciones pensadas para la máxima exclusividad

Explica la revista Forbes que el establecimiento cuenta con 154 habitaciones y suites, concebidas como auténticos apartamentos urbanos de lujo. Entre las más codiciadas destacan las conocidas como Houses, ubicadas en las plantas superiores y equipadas con amplias terrazas privadas que ofrecen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

La más exclusiva de estas cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con cama king size, sala de estar, comedor, cocina y oficina. Se trata de una suite que consta de 260 metros cuadrados más una terraza de 150 metros cuadrados, y que se encuentra disponible por más de 7.000 euros la noche.

Estas estancias se han convertido en una de las opciones preferidas por huéspedes de alto perfil que valoran tanto el confort como la discreción. No resulta difícil imaginar que una estrella internacional como Bad Bunny haya encontrado en ellas el entorno perfecto para descansar entre actuación y actuación.

House 'Royal Anglada' del hotel Rosewood Villa Magna (ROSEWOODHOTELS).
House 'Royal Anglada' del hotel Rosewood Villa Magna (ROSEWOODHOTELS).

Compromiso con la sostenibilidad

Otro de los aspectos que distingue al Villa Magna es su apuesta por la sostenibilidad. Además de contar con un salón de bienestar y spa equipado con la más alta tecnología, el establecimiento también ha desarrollado iniciativas orientadas a reducir su impacto ambiental mediante programas de reutilización de materiales y colaboración con proyectos de economía circular.

Entre ellos destaca una alianza con talleres locales especializados en transformar textiles en desuso en nuevas prendas y accesorios. Además de reducir residuos, esta iniciativa favorece la creación de empleo y la integración laboral de colectivos vulnerables.

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