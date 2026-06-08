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Las invitadas más inesperadas del concierto de Bad Bunny: la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutan desde el VIP del Metropolitano

Las hijas de Felipe VI y la reina Letizia estuvieron por la mañana con el papa León XIV y por la tarde con Bad Bunny

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La princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España).(EUROPA PRESS).
La princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España).(EUROPA PRESS).

Después de un intenso fin de semana marcado por los actos oficiales de la visita del papa León XIV a España, la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutaron de una cita muy distinta a las que figuran habitualmente en su agenda institucional. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia aprovecharon el final de sus compromisos oficiales para asistir al concierto que Bad Bunny ofreció en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde fueron vistas cantando, bailando y compartiendo la velada con un grupo de amigas.

Las imágenes, difundidas posteriormente por el periodista Javi Hoyos en redes sociales, muestran a las dos hermanas completamente integradas entre el público, aunque siguiendo las medidas de seguridad habituales que acompañan a los miembros de la familia real. Lejos de los focos protocolarios que habían protagonizado durante la visita papal, Leonor y Sofía se sumaron al ambiente festivo del espectáculo del artista puertorriqueño como dos jóvenes más de su generación.

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La asistencia de ambas al concierto no pasó desapercibida. Según relató el periodista, las hermanas ocuparon uno de los palcos VIP del estadio junto a varias amigas. Precisamente, uno de los momentos más comentados de la noche tuvo que ver con el intento de una de las acompañantes de la princesa de Asturias por evitar que fuera reconocida.

Javi Hoyos en redes sociales (INSTAGRAM).
Javi Hoyos en redes sociales (INSTAGRAM).

Explica el comunicador que una amiga de Leonor utilizó inicialmente un abanico para cubrir parcialmente el rostro de la heredera al trono al percatarse de que muchos asistentes estaban observando el palco. Sin embargo, la estrategia duró poco tiempo. El calor y las limitaciones de mantener el gesto durante todo el espectáculo hicieron que finalmente abandonaran la idea y optaran por disfrutar del concierto con total normalidad.

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A partir de ese momento, las cámaras de varios asistentes captaron a las hermanas siguiendo las canciones del artista y participando del ambiente festivo que se vivía en el recinto. La princesa Leonor apostó para la ocasión por un conjunto informal compuesto por una camiseta roja y unos vaqueros, acompañado de un bolso del mismo tono. La infanta Sofía, por su parte, eligió un estilismo más discreto en color blanco, alejándose también de la formalidad que había marcado sus apariciones públicas de las horas anteriores.

De día princesa, de noche disfrutona

La imagen contrastaba notablemente con la ofrecida apenas unas horas antes durante la misa multitudinaria presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles. Allí, ambas habían cumplido con rigor el protocolo establecido para la ocasión, compartiendo protagonismo con sus padres en una de las citas más relevantes de la visita pontificia.

Precisamente, la coincidencia entre la presencia del Papa y los conciertos de Bad Bunny en Madrid había generado comentarios durante los días previos. El propio León XIV hizo referencia al fenómeno musical durante su viaje a España. Con tono distendido, el pontífice comentó que muchos jóvenes acudirían a ver al cantante puertorriqueño, aunque también se mostró convencido de que otros muchos participarían en los actos religiosos programados durante su estancia en el país.

La familia real española abandona la plaza de Cibeles en Madrid mientras la multitud presente los despide con una gran ovación y aplausos.

Más allá de la anécdota, la presencia de Leonor y Sofía en el Metropolitano confirma una afición que ambas han demostrado en varias ocasiones durante los últimos años. La música ocupa un lugar destacado en su tiempo libre y son numerosas las ocasiones en las que han sido vistas asistiendo a conciertos de artistas internacionales.

Entre sus experiencias musicales más conocidas figuran actuaciones de Harry Styles, Rosalía o Taylor Swift. En algunos casos acudieron acompañadas por la reina Letizia, que comparte con sus hijas el interés por la música en directo y por algunos de los artistas más populares del momento.

La reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en el 'Lux Tour' de Rosalía (marta.riesco).
La reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en el 'Lux Tour' de Rosalía (marta.riesco).

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