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De Mónica y Penélope Cruz a Luis Tosar: todos los famosos que han disfrutado de ‘La Casita’ en el último concierto de Bad Bunny

La cuarta noche de Bad Bunny en el Metropolitano sigue subiendo el nivel de los perfiles más conocidos que no han querido perderse el concierto del cantante en Madrid

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Mónica y Penélope Cruz y Luis Tosar en 'La Casita' de Bad Bunny (MONTAJE INFOBAE).
Mónica y Penélope Cruz y Luis Tosar en 'La Casita' de Bad Bunny (MONTAJE INFOBAE).

Los conciertos de Bad Bunny en Madrid continúan generando una enorme expectación. Sin embargo, más allá del espectáculo musical que el artista puertorriqueño ofrece cada noche sobre el escenario del Riyadh Air Metropolitano, hay otro elemento que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta residencia histórica: la ya famosa ‘Casita’.

Este espacio, inspirado en una vivienda tradicional de Puerto Rico, forma parte de la escenografía del espectáculo y permite a un reducido grupo de invitados vivir la experiencia desde una ubicación privilegiada, prácticamente integrada en el propio show. Con el paso de los días, la atención mediática se ha trasladado en buena medida a descubrir qué celebridades ocuparán ese exclusivo rincón en cada concierto.

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La cuarta actuación de Bad Bunny en la capital no ha sido una excepción. Ante más de 66.000 asistentes, varios rostros conocidos han vuelto a llamar la atención desde este espacio reservado. Entre los invitados destacados de la noche figuraban los cantantes Saiko y Trueno, el actor Óscar Jaenada y la empresaria e influencer Gala González, una de las figuras españolas más reconocidas dentro del sector de la moda internacional.

Pero la gran sorpresa llegó entre los asistentes situados en las filas posteriores. Durante algunos instantes también pudo verse a Penélope Cruz, acompañada por su hermana Mónica Cruz, Luis Tosar y por la actriz Goya Toledo. La presencia de la intérprete no pasó desapercibida, especialmente porque ya había disfrutado anteriormente de una experiencia similar en uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en Puerto Rico junto a Javier Bardem.

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Captura del video de Javi Hoyos (TIKTOK).
Captura del video de Javi Hoyos (TIKTOK).

Una lista de invitados que no deja de crecer

Desde que arrancó la serie de conciertos en Madrid, ‘La Casita’ se ha convertido en un auténtico escaparate de celebridades. Desde la primera cita ya destacaron nombres como Ester Expósito, Ana de Armas, María León o Clara Galle. Posteriormente llegaron otros invitados de perfiles muy variados, entre ellos Los Javis o la cantante Judeline.

La tercera noche reunió a figuras tan conocidas como Lola Lolita, el futbolista Achraf Hakimi, el exjugador del Real Madrid Marcelo Vieira y el actor Noah Schnapp, conocido internacionalmente por su participación en la serie “Stranger Things”.

El actor de 'Stranger Things', Noah Schnapp, la influencer Lola Lolita y los futbolistas Marcelo y Achraf Hakimi fueron algunos de los invitados especiales que disfrutaron y bailaron en el tercer concierto de Bad Bunny.

Mientras tanto, entre el público general también continúan apareciendo numerosos personajes conocidos. En esta última jornada pudieron verse, entre otros, a Paula Echevarría junto a Miguel Torres, además de varias creadoras de contenido que no quisieron perderse uno de los eventos musicales del año.

Los cambios en ‘La Casita’ tras la polémica

La repercusión de este espacio exclusivo también ha estado acompañada de cierta controversia. Durante los primeros conciertos surgieron numerosas críticas en redes sociales por el perfil de algunas de las personas seleccionadas para acceder a la zona.

Úrsula Corberó en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).
Úrsula Corberó en La Casita de Bad Bunny en Barcelona (REDES SOCIALES).

Muchos usuarios cuestionaron la falta de diversidad entre los invitados anónimos que compartían espacio con los famosos. A raíz de esos comentarios, numerosos espectadores han percibido cambios en las últimas jornadas.

Las imágenes difundidas durante los conciertos más recientes muestran una mayor variedad de perfiles, tanto en edades como en aspecto físico y procedencia. Un cambio que ha sido ampliamente comentado en redes sociales y que muchos seguidores han interpretado como una respuesta indirecta a las críticas surgidas durante los primeros días.

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