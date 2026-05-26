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Abre en España el tobogán de agua más alto de Europa: 33 metros de altura y 100 kilómetros por hora en tres segundos

El parque acuático de Benidorm, pionero en Europa desde 1985, suma el tobogán-cápsula más alto del mundo y la montaña rusa acuática más larga del continente en un recinto de 150.000 metros cuadrados

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Verti-Go, en Aqualandia, Benidorm
Verti-Go, en Aqualandia, Benidorm (Aqualandia).

España lleva décadas consolidada como uno de los grandes destinos mundiales del turismo de ocio y entretenimiento. Sus parques temáticos y acuáticos concentran cada verano a millones de visitantes de toda Europa, atraídos por un clima que permite temporadas largas y una oferta que no para de crecer. La Costa Blanca, con Benidorm como epicentro, es uno de los polos más activos de ese mapa: la ciudad alicantina combina playa, gastronomía y una infraestructura de ocio que pocos destinos del Mediterráneo pueden igualar.

En ese contexto, Aqualandia ocupa un lugar propio. Fundado en 1985 como el primer gran parque acuático de Europa, el complejo benidormense acumula cuatro décadas de historia y una reputación construida sobre atracciones que han marcado generaciones de visitantes. De hecho, el pasado sábado 23 de mayo abrió de nuevo sus puertas para una nueva temporada, y lo hace con un argumento que no tiene rival en el continente: el tobogán de agua más alto de Europa.

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El tobogán de agua más alto del mundo

La gran protagonista de la temporada es Verti-Go, un tobogán rojo de 33 metros de altura que ostenta dos títulos simultáneos: el tobogán de agua más alto de Europa y el tobogán-cápsula más alto del mundo, por delante de El Salto del Diablo de Aquarama, que alcanza los 30 metros de caída. La experiencia funciona así: el visitante entra en una cápsula transparente y, en apenas tres segundos, alcanza velocidades superiores a los 100 km/h. La sensación equivale a lanzarse desde un edificio de 13 plantas. Desde lo alto de la estructura, mientras se espera el turno, se divisa toda la costa de Benidorm y el Mediterráneo al fondo, lo que convierte incluso la cola en un momento con vistas.

Verti-Go, en Aqualandia, Benidorm
Verti-Go, en Aqualandia, Benidorm (Aqualandia).

Pero esto no se queda aquí, pues el segundo récord del parque lo tiene Cyclón, la montaña rusa acuática más larga de Europa y uno de los toboganes con mayor recorrido del mundo. La atracción encadena 200 metros de trayecto sobre flotadores de cuatro plazas, con caídas de hasta 40 metros y un desenlace en un embudo gigante donde los usuarios giran a gran velocidad antes de ser absorbidos por un nuevo túnel.

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Junto a Verti-Go, en el mismo sector del parque, hay un tercer tobogán verde de 28 metros de altura que ofrece una alternativa algo menos extrema pero igualmente llamativa. Los tres juntos forman el núcleo más extremo de la oferta de Aqualandia y concentran las colas más largas de cada jornada.

Jungle Kids y una oferta para todos los públicos

Que el parque tenga dos atracciones récord no significa que esté pensado exclusivamente para los amantes de la adrenalina. Aqualandia organiza su propuesta en tres niveles —familiar, moderado y radical— con más de veinte atracciones repartidas en un recinto de 150.000 metros cuadrados sobre la Serra Gelada, con vistas directas al Mediterráneo.

Las atracciones más clásicas del parque, como Los Rápidos, Las Pistas Blandas, el Black Hole o el Zig-Zag, llevan en el complejo desde sus primeros años de funcionamiento y siguen siendo de las más populares cada temporada. La Piscina de Olas y el Gran Jacuzzi Iguazú completan la zona de agua para quienes prefieren la diversión sin necesidad de tirarse desde ninguna altura.

Este peculiar parque temático hace un repaso por la tradición, la historia y la cultura de nuestro país con recreaciones del Parque Güell, los patios andaluces e incluso platos típicos de nuestra gastronomía

Los niños tienen su propio espacio dentro del parque. La zona de Jungle Kids, inaugurada el verano pasado en la popular Laguna, cuenta con seis toboganes de distintas alturas e intensidades diseñados específicamente para los más pequeños. Adventureland es otra de las áreas pensadas para el público infantil, con atracciones adaptadas a diferentes edades y niveles.

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