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Feria de Córdoba 2026: fechas clave, programación y todo lo que tienes que saber de esta fiesta

La ciudad cierra su mayo festivo con casetas, conciertos y el encendido del alumbrado el 22 de mayo, en una edición que estrena más sombra en las calles principales del recinto para hacer más llevaderas las tardes

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La portada de la Feria de Córdoba. (Europa Press)
La portada de la Feria de Córdoba. (Europa Press)

Córdoba en mayo es una ciudad que se transforma. Primero llegan las Cruces, donde las plazas, patios y rincones cordobeses se engalanan con espectaculares cruces cubiertas de flores. Después, los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, abren sus puertas al mundo y convierten cada callejuela del casco histórico en un rincón único. Y cuando todo eso termina, la ciudad no descansa: se pone el traje de flamenca, saca el sombrero cordobés y se va a la feria.

La Feria de Córdoba, en conmemoración de Nuestra Señora de la Salud, cierra el ciclo festivo más intenso del año en la capital andaluza. La edición de 2026 mantiene su esencia tradicional con casetas, música, folclore, actividades infantiles y más de un millón de visitantes previstos a orillas del Guadalquivir. Estas son las fechas, el programa completo y las novedades de una celebración que, un año más, convierte a Córdoba en el centro de Andalucía.

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Fechas, ubicación y encendido del alumbrado

La Feria de Córdoba 2026 se celebra del sábado 23 al sábado 30 de mayo en el Recinto Ferial de El Arenal, a orillas del río Guadalquivir y a unos 20 minutos a pie del centro de la ciudad. El recinto supera las 30 hectáreas de extensión y acoge cada edición a más de un millón de visitantes.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 22:00 horas, con el encendido del alumbrado ferial. A partir de la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales cerrará el arranque de la fiesta. Al día siguiente, el sábado 23, se celebra el traslado de la Virgen de la Salud hasta el recinto ferial, junto con la XI Exhibición de Carruajes de Tradición.

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Programación musical y de baile en la caseta municipal

La caseta municipal concentra buena parte de la actividad cultural de la feria, con una agenda que combina orquestas, grupos de versiones, copla, flamenco y baile tradicional a lo largo de toda la semana.

El sábado 23 arranca con la Orquesta Banda Imposible a las 22:00 horas y el concierto “Feria de Mayo” con Las Rodes a las 23:00 horas. El domingo 24 actúa el Grupo Conexión a las 22:30 horas. El lunes 25 incluye un Retablo de Baile en Feria a cargo de las academias Nanes Luna y Flora e Hijas de 15:00 a 16:00 horas, seguido de la Gala de Copla con Anabel Seoane y Cristina Serrano a las 22:00 horas.

Feria de Córdoba
Feria de Córdoba (Turismo Córdoba).

El martes 26 trae un nuevo Retablo de Baile con las academias Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar, de 15:30 a 17:30 horas, y la actuación de El Claus y su Grupo a las 21:30 horas. El miércoles 27 es uno de los días más completos: Grupo Isa Jurado a las 14:30 horas, Míster Plan Versiones a las 16:00 horas, Orquesta Adagio a las 22:00 horas y el espectáculo “Noche Andaluza” a las 23:00 horas.

El jueves 28 cuenta con el Grupo de Ida y Vuelta a las 13:30 horas, el Grupo Electra a las 15:30 horas y el Grupo Los Enganches a las 23:00 horas. El viernes 29 incluye “Flamenco 2.0” a las 14:00 horas, la Orquesta Aldebarán a las 21:00 horas y el concierto “Feria de Mayo” con Rockopop a las 23:00 horas. El sábado 30, último día, cierra con el Grupo Calleha Sur a las 15:00 horas, la Orquesta Aldebarán a las 21:30 horas y el concierto “Feria de Mayo” con La Corredera.

Actividades infantiles y el Día del Niño

La feria reserva varios momentos para los más pequeños. El miércoles 27 a las 19:30 horas se celebra un espectáculo de magia infantil, y a las 20:30 horas un taller de peluquería titulado “El moño cordobés”. El sábado 30, a las 17:00 horas, actúa el espectáculo infantil “Narizotas”.

Ese mismo miércoles 27 es el Día del Niño, la jornada en la que, por tradición, las más de 70 atracciones del recinto reducen su precio a la mitad. En la última edición, las atracciones tenían un coste de entre 6 y 7 euros, por lo que ese día los menores podrán disfrutar de los “cacharritos” por alrededor de 3 euros.

Por su parte, el XXVIII Encuentro Rociero “Camino del Arenal” se extiende del 23 al 28 de mayo y completa una programación que busca satisfacer a todos los perfiles de visitante, desde familias con niños hasta aficionados al flamenco o a la música de orquesta.

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Novedades de la edición 2026: más sombra frente al calor

La principal novedad de esta edición llega en forma de infraestructura. El Ayuntamiento de Córdoba ha instalado un nuevo entoldado que cubre 7.135 metros cuadrados del recinto ferial, distribuidos en dos de las calles principales: Guadalquivir y Enmedio. La medida responde a la necesidad de ofrecer más zonas de sombra durante las horas de mayor calor, una demanda habitual entre los visitantes de una feria que se celebra en pleno mayo andaluz.

Esta actuación se suma a los 158 árboles que el Ayuntamiento plantó en el recinto en febrero, según recoge Diario Córdoba, como parte de un plan de mejora del confort térmico que busca hacer más llevaderas las tardes de sol en El Arenal. Dos medidas que, juntas, convierten la edición de 2026 en la más preparada para el calor de cuantas se han celebrado hasta ahora.

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