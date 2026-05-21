Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de grabados japoneses a las mejores letras de la música española del 22 al 24 de mayo

Madrid (Adobe Stock).

Madrid nunca deja de sorprender a quienes la recorren en busca de experiencias únicas. La ciudad derrama actividad y creatividad, combinando el pulso de una gran capital europea con esa inconfundible capacidad para sorprender con sus rincones más insólitos. Así, sus museos abren sus puertas sin cobrar entrada, sus plazas se llenan de planes inesperados y sus calles ofrecen una agenda cultural que pocas capitales europeas pueden igualar sin necesidad de gastar un euro. La ciudad no descansa, y tampoco invita a hacerlo.

Del 22 al 24 de mayo, Madrid propone una selección de planes gratuitos que van desde manuscritos originales del pop español hasta joyas del grabado japonés, pasando por instalaciones de arte contemporáneo que ocupan algunos de los espacios más singulares de la capital. Cuatro propuestas para un fin de semana sin coste y con mucho que ver.

PUBLICIDAD

Las mejores letras en español, en el Instituto Cervantes

En la calle Alcalá, 29, el Instituto Cervantes acoge hasta el 21 de junio una exposición que reúne los manuscritos originales de algunas de las canciones más queridas del pop español reciente. La muestra, titulada Las mejores letras en español, incluye nombres como Amaral, Miguel Ríos, Luz Casal, Estopa, Vetusta Morla y José Luis Perales, entre otros.

Lo que convierte la visita en algo más que un recorrido musical son los detalles: tachones, dibujos y anotaciones al margen que muestran el proceso creativo en su estado más íntimo. Entre las páginas expuestas se pueden ver, por ejemplo, la tarta y la isla que acompañan al manuscrito de El universo sobre mí, de Amaral.

PUBLICIDAD

La exposición abarca 42 canciones y puede visitarse de forma gratuita de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos de 11:00 a 16:00 horas. Un plan para melómanos y curiosos en el que las letras se leen casi como pequeñas piezas de literatura.

La Tempestad, de Avelino Sala en CentroCentro

‘La Tempestad’ de Avelino Sala

En la Plaza de Cibeles, 1, CentroCentro acoge hasta el 20 de septiembre la exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, del artista Avelino Sala. La muestra se despliega en la planta 3 del edificio como un recorrido entre libros, palabras y mapas que se convierten en materia para hablar del presente: las grietas del poder, la memoria colectiva y las narrativas que intentan reescribirse desde los márgenes.

PUBLICIDAD

La entrada es gratuita y el horario de visita es de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. La exposición incluye visitas guiadas en fechas concretas, con encuentros con el propio artista y la comisaria. Hay que tener en cuenta que la planta 3 permanece cerrada durante el mes de mayo por labores de mantenimiento, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de acudir este fin de semana.

El banquete quemado, de Rosalía Banet en Infinito Delicias

En el Auditorio Daniel y Nina de Infinito Delicias, la artista Rosalía Banet presenta hasta el 26 de mayo El banquete quemado, una instalación nacida durante su residencia en Roma y adaptada ahora como un escaparate escalonado con un marcado componente escénico. La obra habla de exceso y decadencia a través de una puesta en escena que mezcla lo visual con lo teatral.

PUBLICIDAD

La entrada es gratuita y el plazo para verla se agota este mismo domingo 24, último día antes de que la muestra cierre sus puertas. Una razón más para no dejarlo para después.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Las joyas del grabado japonés, en la Real Academia de Bellas Artes

Hasta el 31 de mayo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, 13, acoge una selección de más de 70 obras procedentes de la Colección Pasamar-Onila que recorre lo mejor de la edad de oro del grabado japonés. La muestra se centra en dos géneros: el bijin-ga, con mujeres como protagonistas en escenas de la vida cotidiana, y el shunga, en el que el erotismo ocupa el primer plano.

PUBLICIDAD

La entrada parte desde 0 euros, lo que la convierte en uno de los planes más accesibles del fin de semana. Con el cierre previsto para el día 31, este fin de semana es una de las últimas oportunidades para ver una colección que raramente se exhibe fuera de Japón.