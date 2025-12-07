¿A dónde viajarán los españoles en 2026? Estas son las tendencias y destinos favoritos, según un estudio

Collage de un viaje (Adobe Stock).

La irrupción de un nuevo viajero define el pulso de la próxima temporada turística. En España, donde la pasión por recorrer el mundo se ha convertido en seña de identidad, la manera de planificar escapadas, elegir destinos y vivir cada experiencia cambia con rapidez. El estudio “Tendencias de Viaje 2026” de Travelzoo, realizado entre octubre de 2025 y una amplia muestra de aficionados y socios del club, desvela el retrato más actual de quienes buscan experiencias intensas, auténticas y, sobre todo, sostenibles. La suma de preferencias, expectativas y costumbres anticipa ahora el nuevo mapa de los viajes internacionales, marcado por el deseo de descubrir, respetar y disfrutar más allá de la simple evasión.

Los datos expuestos en el informe apuntan a Italia como el destino internacional más perseguido para el año 2026. Roma arrasa entre las preferencias tanto de los socios del club —casi uno de cada dos lo elige— como en el conjunto de viajeros, donde seis de cada diez la señalan como primera opción. El tirón histórico, cultural y gastronómico de la capital italiana se mantiene intacto. Otros polos de atracción, como el triángulo Nápoles/Pompeya/Capri y Venecia, siguen encandilando a casi un tercio de los encuestados. Para el público general, Florencia cobra peso como destino alternativo, mientras que Venecia también suma seguidores.

La segunda posición en el ranking corresponde a Japón, que consolida su imagen de destino aspiracional gracias a su mezcla única de tradición y modernidad, paisajes espectaculares y experiencias insólitas. Junto a estos dos gigantes, completan la lista países como Francia, Alemania, Grecia, Egipto, Argentina y Portugal, reflejando la variedad de intereses y la facilidad de acceso a distintos continentes.

El auge de los destinos alternativos y el turismo consciente

Roma, Italia (Adobe Stock).

Por otro lado, la investigación refleja un cambio notable en la mentalidad del viajero español. Crece el interés por explorar destinos menos masificados, donde la autenticidad y la tranquilidad son el principal reclamo. Esta tendencia hace que, junto a las grandes capitales, aumenten las búsquedas de ciudades medianas, pueblos y entornos naturales, donde la experiencia se vuelve más cercana y genuina.

El viajero consciente, que prioriza el respeto por la cultura local y el apoyo a los negocios locales, representa una proporción cada vez mayor: el 67 % de los socios de Travelzoo y el 54 % del público general lo consideran fundamental a la hora de planificar sus rutas. Descubrir la gastronomía local sin prisas, pasear sin multitudes y llevarse recuerdos alejados de los circuitos más explotados se convierte en el nuevo lujo de quienes buscan un turismo más responsable y gratificante.

Qué buscan y cómo viajan los españoles

Las experiencias culturales encabezan la lista de los deseos viajeros para 2026. Casi la mitad de los encuestados elige este tipo de actividad al organizar su escapada. Les siguen las tradicionales escapadas urbanas y los tours organizados, sin perder de vista el atractivo perenne de las vacaciones de playa, que siguen calando entre cuatro de cada diez aficionados a viajar.

En cuanto al tipo de alojamiento, se advierte una demanda clara de flexibilidad. Opciones como el desayuno incluido o la media pensión se prefieren por su equilibrio entre comodidad y libertad a la hora de explorar el destino. El todo incluido mantiene su popularidad, elegido por la mitad de los viajeros, demostrando que el confort y la planificación cerrada continúan teniendo su público fiel.

Destaca también el auge de los viajes multigeneracionales, que permiten a las familias compartir experiencias entre abuelos, padres y nietos en un mismo viaje. Alrededor del 40 % de las salidas vacaciones encajan en este perfil, lo que refleja la importancia del ocio compartido y el valor de viajar juntos. Paralelamente, el viaje en solitario emerge como una tendencia al alza, con más de ochenta de cada cien viajeros reconociendo haber viajado solos alguna vez, aunque esta fórmula todavía resulta menos habitual entre los socios de Travelzoo.

Reservas inteligentes y escapadas fuera de temporada

En un mercado donde la oferta parece infinita, el precio y las ofertas son el argumento decisivo en la toma de decisiones. Cerca de la mitad de los encuestados destaca las promociones y los paquetes turísticos como la opción más segura y práctica al reservar. El 45 % opta por estos paquetes, que permiten ajustar el presupuesto y evitar imprevistos, reforzando la figura del viajero organizado pero abierto a la sorpresa.

Además, para asegurar las mejores condiciones y evitar aglomeraciones, el viaje fuera de temporada alta ha dejado de ser una excepción y es ya una realidad generalizada: más del 75 % de los viajeros muestra disposición a cambiar fechas para disfrutar de tarifas mejores y ambientes más relajados.