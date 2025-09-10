El impresionante cañón con paredes de más de 100 metros de altura que es de los más estrechos de España

Desfiladero de la Yecla, en Burgos (Adobe Stock).

Entre las provincias de Soria y Burgos, el Parque Natural del Cañón del río Lobos sorprende gracias a su imponente paisaje. Este enclave ha sido moldeado por el río que le da nombre a lo largo de los siglos, dando lugar a grietas y farallones que muestran un paraje kárstico que deja con la boca abierta. El profundo cañón recorre todo el parque y es además un destino ideal para los amantes del senderismo, pues gracias a su extensa red de rutas se pueden contemplar y conocer todos sus secretos.

Sin embargo, este no es el único tesoro que esconde esta región, pues muy cerca del cañón, se ubica otro de los rincones más singulares de Burgos. Se trata del parque natural Sabinares del Arlanza – La Yecla, un enclave donde se ubica uno de los mejores y más extensos sabinares de todo el mundo con algunos ejemplares de más de 2000 años de antigüedad. Pero no es esto lo que nos trae hoy aquí, sino la joya pétrea que desafía a las leyes de la naturaleza. Estamos hablando del impresionante desfiladero de la Yecla, una garganta única que es de las más estrechas de España.

Un paisaje de condiciones únicas

Desfiladero de la Yecla, en Burgos (Adobe Stock).

El desfiladero de la Yecla se ubica en Peñas de Cervera y gracias a sus condiciones únicas se alza como uno de los espacios naturales más atractivos de Burgos. Así, el viajero puede disfrutar de un cañón de unos 600 metros de longitud y una anchura que en algunos puntos apenas supera los dos metros. Todo ello rodeado por magníficas paredes de más de 100 metros de altura.

Este angosto desfiladero ha sido modelado por la acción constante del arroyo Cauce, afluente del río Mataviejas, a lo largo de millones de años, que ha ido horadando la roca caliza y perfilando la estrechez característica de sus paredes. Además, para facilitar el acceso y garantizar la seguridad de los visitantes, se han instalado una sucesión de puentes y pasarelas suspendidas a lo largo del desfiladero. Estas infraestructuras permiten recorrer el cañón sin riesgos, incluso para familias con niños o personas mayores.

Además, durante la temporada de lluvias, el desfiladero de La Yecla muestra su faceta más dinámica, con la aparición de pozas de agua y pequeñas cascadas que acentúan el atractivo del sendero. La proximidad de las paredes, que en algunos tramos impiden la llegada directa del sol al fondo, añade un componente espectacular a la ruta, creando un ambiente casi misterioso y singular.

Senderismo en el desfiladero de la Yecla

Desfiladero de la Yecla, en Burgos (Adobe Stock).

El desfiladero de La Yecla presenta una ruta accesible, apta para todo tipo de visitantes y perfectamente señalizada. Situado junto a la carretera BU-910, que une Santo Domingo de Silos y Caleruega, el cañón se encuentra a tres kilómetros de Santo Domingo de Silos en dirección a Caleruega, lo que facilita su localización tanto para quienes llegan del norte como del sur. Los excursionistas pueden elegir entre dos accesos principales: uno al sur, desde la parte próxima a Caleruega, donde se ha habilitado recientemente un espacioso parking, y otro al norte, desde la misma localidad de Santo Domingo de Silos, que también dispone de área de aparcamiento para automóviles y autobuses.

La ruta básica, especialmente recomendada para quienes buscan una excursión cómoda, consiste en un tramo lineal de aproximadamente 1,5 kilómetros. La salida se realiza desde el amplio parking de la zona sur, junto al nuevo restaurante de la zona. Desde aquí, una senda fácil de unos 200 metros conduce directamente al inicio del desfiladero. El visitante cruza las pasarelas instaladas sobre el cañón, atraviesa el último tramo recientemente inaugurado y salva el río Mataviejas a través de un puente. El regreso se efectúa por el mismo camino.

La segunda variante parte del parking situado en la entrada de Santo Domingo de Silos, viniendo por la BU-910 desde Caleruega. El itinerario comienza tomando el primer camino a la derecha, buscando el cauce del río Mataviejas. Tras atravesar el río, la ruta continúa por senderos bien definidos, ignorando dos desvíos a la izquierda y manteniéndose siempre hacia la derecha. Después de recorrer dos kilómetros, se accede al punto norte del desfiladero, donde un puente y un nuevo tramo de pasarelas dan paso a la garganta. Desde aquí, basta con seguir la pasarela y dejarse sorprender por el angosto cañón. El regreso se realiza por el mismo trayecto, completando así un recorrido total de siete kilómetros entre ida y vuelta.