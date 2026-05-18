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El pueblo donde nació Roberto Leal: un castillo de origen árabe, dos iglesias y una rica repostería

La localidad se encuentra muy cerca de Sevilla y en 2019 homenajeó al presentador poniendo una calle en su nombre

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El pueblo donde nació Roberto Leal
El pueblo donde nació Roberto Leal (Montaje: Infobae).

Roberto Leal es uno de los presentadores más queridos de la televisión española. Desde que tomó las riendas de Pasapalabra en 2019, el comunicador sevillano ha construido una relación con el público basada en la naturalidad, el humor sin artificio y una forma de estar en pantalla que parece no costarle ningún esfuerzo. Cuando en 2022 recibió el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Sevilla, lo resumió con una frase que lo define mejor que cualquier currículum: “Ser de pueblo es un privilegio”.

Ese pueblo, ese privilegio, tiene nombre: Alcalá de Guadaíra, a pocos kilómetros de Sevilla. Una ciudad de calles blancas, castillo andalusí y río con molinos que durante siglos abasteció de pan a la capital hispalense. Allí nació y creció Roberto Leal, y allí tiene desde 2019 una calle con su nombre junto al Auditorio Riberas del Guadaíra, rótulo que en 2025 incorporó también su apellido materno, Guillén, en homenaje a su madre Mercedes.

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Un castillo de origen árabe

Alcalá de Guadaíra, en Sevilla
Alcalá de Guadaíra, en Sevilla (Turismo Alcalá).

Antes de llegar al río o a los hornos, el castillo de Alcalá de Guadaíra ya avisa de lo que la ciudad guarda. Visible desde lejos sobre el Cerro del Castillo, su origen es andalusí y su arquitectura militar está vinculada principalmente a la etapa almohade: lienzos de muralla, almenas, torres, barbacana y accesos en recodo que configuran una pieza defensiva sobria y eficaz, muy lejos del castillo de fantasía.

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Tras la conquista castellana de 1247, el conjunto fue ampliado y reforzado hasta alcanzar buena parte de su aspecto medieval actual. En su interior se articulan espacios como el Patio de la Sima, el Patio de los Silos, la Torre del Homenaje y la Torre Mocha. Las vistas desde el recinto sobre la ciudad y el cauce del Guadaíra justifican la subida por sí solas, y las visitas nocturnas recientemente inauguradas añaden una dimensión diferente a la experiencia.

Un paseo por Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra, en Sevilla
Alcalá de Guadaíra, en Sevilla (Turismo Alcalá).

El paseo más bonito de Alcalá de Guadaíra sigue el cauce del río entre el Parque de Oromana y la Ruta de los Molinos Harineros. Es un recorrido de agua, pinos y antiguas construcciones donde la industria que sostuvo a la ciudad durante siglos se ha convertido en patrimonio. Los molinos aprovechaban la fuerza del Guadaíra para moler el cereal, y de esa harina nació una tradición panadera tan potente que la ciudad acabó siendo conocida como "Alcalá de los Panaderos“. Sus hornos y tahonas abastecieron durante generaciones a Sevilla, convirtiendo el pan en la seña más reconocible de la localidad.

En ese mismo entorno fluvial aparece el Puente del Dragón, una construcción fotogénica cubierta de mosaicos de colores que cruza el cauce. La leyenda local dice que un dragón duerme en las grutas bajo el castillo, protege la ciudad y mantiene vivo el fuego de sus hornos.

Más allá de estos puntos de interés, el casco urbano de Alcalá de Guadaíra merece un recorrido pausado con paradas en la iglesia de Santiago y en Santa María del Águila, dos de los templos que articulan el centro histórico junto al castillo. La vida cotidiana de la ciudad se reconoce también en sus panaderías y la repostería completa esa tradición con las tortas de Alcalá, las bizcotelas rellenas y una oferta de obrador que todavía conserva algo de celebración familiar.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Sevilla, el viaje es de alrededor de 25 minutos por la vía A-92. Por su parte, desde Córdoba el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 35 minutos por la vía A-4.

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