Las grandes ciudades modernas desafían la biología humana y podrían afectar su evolución, afirma un estudio

Científicos evolucionistas advierten que la biología humana no se adapta al ritmo de la urbanización global (REUTERS/Kylie Cooper)

Vivir en grandes ciudades representa, para los científicos evolucionistas de la Universidad de Loughborough y la Universidad de Zúrich, un reto para la naturaleza humana. Según advierten, la acelerada urbanización desborda la capacidad de adaptación de nuestra especie y afecta el bienestar físico y mental.

De la naturaleza al asfalto: un salto evolutivo sin precedentes

El ser humano comenzó a modificar su entorno hace miles de años, pero la industrialización del siglo XVIII aceleró radicalmente la transformación del hábitat. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial reside en áreas urbanas densas, expuesta a contaminación, ruido, luz artificial y con acceso limitado a la naturaleza.

En países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, se estima que las personas pasan hasta el 93% del tiempo en espacios cerrados. Estas condiciones representan una ruptura drástica respecto de las que predominaron durante la evolución de la especie.

El 68% de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, según proyecciones de la ONU citadas en Biological Reviews (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la ONU citados en Biological Reviews, en 2018 el 55% de la humanidad ya vivía en ciudades y, para 2050, la cifra superará el 68%. Así, el Homo sapiens se ha convertido en una especie urbana, enfrentando desafíos que su biología no termina de asimilar.

Una biología fuera de ritmo con la ciudad

La denominada hipótesis del desajuste ambiental advierte que la evolución humana, calibrada durante miles de generaciones en entornos naturales, no puede seguir el ritmo vertiginoso de las transformaciones urbanas.

“Nuestra biología fue moldeada por entornos naturales, pero la industrialización transformó el mundo más rápido de lo que nuestros cuerpos pueden adaptarse”, señaló Danny Longman, especialista en fisiología evolutiva humana de la Universidad de Loughborough, a Newsweek. Ese desfase —denominado “lag adaptativo”— expone al organismo a nuevos riesgos y desajustes para los que no está preparado.

Áreas clave afectadas por la vida urbana

La exposición cotidiana a contaminantes urbanos y productos químicos industriales se asocia a una disminución en la fertilidad y alteraciones hormonales que afectan la salud reproductiva en hombres y mujeres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Función reproductiva: la fertilidad mundial desciende, y dos tercios de la población viven en países con tasas por debajo del reemplazo. Biological Reviews atribuye esta tendencia, entre otros factores, a la exposición cotidiana a contaminantes como pesticidas, microplásticos y productos químicos industriales. Estas sustancias alteran la producción hormonal y afectan la calidad del esperma y la salud reproductiva tanto de hombres como de mujeres.

Función inmunológica: el sistema inmunitario humano resulta menos eficiente en contextos urbanos por la menor exposición a microorganismos beneficiosos y el aumento de agentes contaminantes en el aire, el ruido y la luz artificial. Esto favorece las alergias, enfermedades autoinmunes e inflamaciones crónicas. Estudios recientes indican que niños y adultos urbanos muestran más alergias y menor respuesta inmunitaria que quienes viven en contacto frecuente con la naturaleza.

Cognición: la sobrestimulación digital, el ruido, la contaminación y la falta de áreas verdes impactan en la atención, la memoria y la flexibilidad mental. Investigaciones muestran que quienes crecen en barrios densamente urbanizados presentan desarrollos cognitivos más lentos y mayores riesgos de deterioro cerebral en la adultez. Incluso caminar en entornos urbanos puede disminuir el rendimiento intelectual frente al contacto con la naturaleza.

Condición física: la fuerza y la resistencia físicas también se ven perjudicadas por el sedentarismo, la contaminación y la ausencia de espacios verdes. Niños y adolescentes urbanos tienen peor condición cardiovascular y muscular en comparación con sus pares rurales. En personas adultas, la debilidad y el declive funcional aparecen a edades más tempranas, relacionados con la exposición a partículas contaminantes y la falta de movimiento.

El estrés crónico derivado del ruido, la sobrecarga digital y la falta de espacios verdes afecta la salud mental y física urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés como denominador común y próximos desafíos

El estrés crónico es uno de los efectos más extendidos de la vida urbana. “El ruido constante, las multitudes, el tráfico, la sobrecarga digital y la escasez de escenarios naturales mantienen nuestro sistema de alerta en estado de activación permanente”, advierte Longman. Esto se traduce en aumento de ansiedad, alteraciones del sueño, trastornos cardiovasculares, síntomas inmunológicos y reproductivos, y deterioro cognitivo.

La evidencia científica lo respalda: Biological Reviews confirma que la exposición diaria a ambientes industrializados incrementa los biomarcadores de estrés y eleva la incidencia de trastornos psicológicos y físicos. Por el contrario, la presencia de espacios verdes en el entorno actúa como factor protector, moderando los efectos negativos del estrés y mejorando la salud integral.

El trabajo liderado por Longman y su equipo señala que la biología de nuestra especie está profundamente condicionada por la herencia evolutiva en contacto con la naturaleza, lo que vuelve difícil la adaptación a un entorno urbano hiperacelerado y artificial. Según los autores, el desajuste entre el diseño biológico y el hábitat citadino explica en buena parte la tendencia al aumento de problemas reproductivos, inmunológicos, cognitivos y físicos observados en poblaciones urbanas.

El análisis final sugiere que el proceso de urbanización, si bien aportó avances tecnológicos y sociales, también ha generado consecuencias imprevistas a nivel biológico. En síntesis, la especie humana enfrenta el desafío evolutivo de habitar ciudades que en muchos aspectos resultan incompatibles con su organismo.