España

Ni Georgina Rodríguez, ni Penélope Cruz: quiénes son las dos españolas de la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, Fabiana Sevillano y Marina Barrial

El Grand Théâtre Lumières que acoge el festival ha recibido a las dos influencers en su alfombra roja antes de la llegada de otros rostros españoles más internacionales y comunes en este tipo de eventos

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Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)
Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)

Aunque cada año es habitual ver a alguna española por el recinto, la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 ha sorprendido al contar con las influencers Fabiana Sevillano y Marina Barrial como las dos presencias españolas destacadas de la jornada del pasado viernes. Rostros habituales e internacionales de procedencia española como Georgina Rodríguez, Paz Vega o Penélope Cruz han cedido espacio a esta nueva generación de celebrities.

En un certamen que celebra su 79 edición entre el 12 y el 23 de mayo en el emblemático Palais des Festivals et des Congrès, con el Grand Théâtre Lumières como epicentro de los principales actos, la atención mediática se ha centrado en estos dos rostros renovadores. Su presencia llega tras el debate que se formó meses atrás sobre si las influencers merecían estar en este tipo de eventos culturales.

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El evento mantiene el programa previsto para la edición, de manera que el festival se desarrolla durante once días de mayo en el mismo enclave, consolidando el papel central del Grand Théâtre Lumières para las presentaciones más significativas. Tanto Fabiana Sevillano como Marina Barrial emergen en este contexto como representantes de una nueva ola de creadoras digitales cuya popularidad en España ha ido en aumento durante los últimos años.

Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)
Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)

Los ‘looks’ de Fabiana Sevillano y Marina Barrial en Cannes

Por su parte, Fabiana Sevillano ha optado por un vestido de tejido vaporoso color azul cielo de Daniela Linares con un escote halter profundo que alarga visualmente el torso. Los pliegues suaves generan movimiento y fluidez, mientras que deja al descubierto una pierna manteniendo su personalidad atrevida.

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En cuanto al look de Marina Barrial, apuesta por una silueta arquitectónica y refinada. El cuerpo tipo corsé, estructurado y palabra de honor, destaca por sus delicados bordados plateados sobre una base blanca, creando un efecto de alta costura muy romántico. La cintura marcada y el bajo ligeramente puntiagudo estilizan la figura y aportan dramatismo visual. La falda satinada en tono gris perla cae de manera fluida y minimalista en forma de sirena.

Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)
Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)

Ambas han quedado en estado de shock al ser invitadas al Festival de Cannes 2026, aunque el fin sea una colaboración lejos del espíritu cinematográfico. “Jamás imaginaría poder vivir algo así”, ha expresado Barrial a sus seguidores sobre lo que considera su “sueño”. Fabiana Sevillano ha optado por su habitual humor al decir en sus redes: “A partir de ahora en el salón de mi abuela ni bautizos ni bodas ni comuniones, solo Cannes”.

Quién es Fabiana Sevillano

Originaria de Los Palacios y Villafranca y posteriormente afincada en Madrid, Fabiana Sevillano, de 24 años, ha experimentado un auge en notoriedad que comenzó en 2022. Entonces, un vídeo donde compartía un tutorial de maquillaje, centrado en un lip combo asequible adquirido en supermercado durante la Feria de Abril, se viralizó y la proyectó como referente en redes sociales.

Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)
Fabiana Sevillano y Marina Barrial sorprender en la alfombra del Festival de Cannes 2026 (Instagram)

La reacción masiva a la naturalidad y espontaneidad de su intervención convirtió a Sevillano no solo en una figura seguida por miles de usuarios, sino también en generadora de frases que se han integrado en la cultura digital andaluza. Tras esa primera notoriedad, Fabiana orientó sus contenidos hacia la creación de tutoriales de baile, específicamente bajo el título “Bailando sevillanas con Fabiana Sevillano”.

Estos vídeos se posicionaron como referencia imprescindible para numerosos jóvenes interesados en aprender los pasos básicos de este baile tradicional. En total, ha alcanzado un millón de seguidores en Instagram y hasta 2,1 millones en TikTok, la plataforma que más utiliza.

La cantante Daniela Blasco opina sobre que la consideren influencer.

El desarrollo posterior de su perfil la ha llevado a compartir contenidos de estilo de vida, moda flamenca y experiencias personales, lo que ha sostenido e incrementado su comunidad digital. Parte del interés que despierta también tiene relación con aspectos de su vida personal, como la relación que mantuvo con el influencer Pablo Vera, que se hizo pública tras su ruptura que vino acompañada de una polémica con Sofía Surferss.

Quién es Marina Barrial

Un perfil muy similar tiene Marina Barrial, que se ha consolidado en el espacio digital dedicado a la belleza y al cuidado de la piel, un contenido mucho más lifestyle y alejado del humor que el de su compañera. Desde Sevilla, sus consejos prácticos de estilo de vida han conseguido captar la atención de una amplia comunidad hasta alcanzar casi 700.000 seguidores en Instagram y 1,2 millones en TikTok.

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