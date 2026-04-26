España, el país más ‘caminable’ del mundo: Madrid y Roma lideran el ranking global de ciudades para descubrir a pie en 2026

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Descubrir una ciudad a pie es, para muchos, la forma más auténtica y enriquecedora de viajar. Calles que cuentan historias, barrios que sorprenden a cada paso y la posibilidad de contemplar el pulso local sin barreras ni filtros. En un mundo donde la sostenibilidad y la experiencia genuina ganan terreno, el ranking Best 100 Walking Cities 2026 de GuruWalk se ha consolidado como el gran referente global para quienes buscan destinos pensados para el caminante. Este año, el listado vuelve a colocar a Roma en lo más alto, mientras Madrid logra su mejor posición histórica y España revalida un título que ya es marca nacional: el país más ‘caminable’ del mundo.

La tercera edición de este ranking, elaborado a partir de las valoraciones y elecciones reales de cientos de miles de viajeros, traza una radiografía precisa de las ciudades donde perderse —literalmente— es un auténtico placer. El auge de las rutas a pie, el crecimiento de los free tours y la excelencia de la oferta cultural y gastronómica hacen que España, y especialmente su capital, siga conquistando a miles de visitantes. Pero el mapa mundial de ciudades ‘walk-friendly’ también revela tendencias globales, con Asia y América Latina ganando peso y grandes sorpresas en Europa.

Roma y Madrid: liderazgo indiscutible y ascenso histórico

Por tercer año consecutivo, Roma encabeza el ranking como la ciudad más deseada del mundo para recorrer a pie. Su densidad monumental, la magnitud de su casco histórico y la calidad de las rutas guiadas hacen de la Ciudad Eterna un destino imprescindible para quienes buscan caminar entre ruinas, plazas y fuentes. Este liderazgo inamovible consolida a Roma como el paradigma de ciudad ‘caminable’, donde cada esquina es una lección de historia y arte.

Roma, en Italia (Shutterstock).

La gran noticia para España la da Madrid, que escala del cuarto puesto en 2024 al segundo en 2026, superando a Budapest y situándose solo por detrás de la capital italiana. La ciudad, reconocida por su vida urbana vibrante, una oferta cultural y gastronómica diversa y la facilidad de recorrerla a pie, se confirma como un destino top para el turismo sostenible. Paseos como el de El Retiro, el eje Prado-Recoletos, el Madrid de los Austrias o barrios como Malasaña y Lavapiés ofrecen al visitante la posibilidad de vivir la ciudad con los cinco sentidos, sin perder detalle de su riqueza patrimonial y humana.

Completan el podio Budapest, Praga y Lisboa, seguidas por Ámsterdam, Oporto y Barcelona, que aunque mantiene su plaza en el top 10 mundial, desciende este año al octavo puesto. Sevilla (12ª), Toledo (17ª) y Santiago de Compostela (22ª) refuerzan la presencia española en el top 25, confirmando el atractivo de las ciudades históricas y de tamaño medio para el turismo a pie.

España: el país más ‘caminable’ del planeta

Por tercer año consecutivo, España lidera el ranking por países, con 19 ciudades entre las 100 mejores del mundo para recorrer andando. Aunque la cifra ha descendido respecto a ediciones anteriores —debido a la irrupción de destinos asiáticos y latinoamericanos—, sigue prácticamente triplicando la representación de Francia, segunda en la lista. El éxito español se explica por la diversidad de sus ciudades, la calidad de la oferta cultural y la mejora constante en la experiencia urbana para el peatón.

El informe destaca la espectacular escalada de A Coruña, que sube 40 posiciones hasta el puesto 46 gracias al tirón de la Torre de Hércules y su paseo marítimo. Oviedo y Santiago de Compostela también protagonizan subidas notables, mientras que Granada, Valladolid y Gijón refuerzan la tendencia de ciudades medianas y del norte peninsular que ganan protagonismo entre los viajeros internacionales.

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Tendencias globales y sorpresas del ranking

El Best 100 Walking Cities 2026 refleja la consolidación de Europa como destino principal para el turismo a pie, pero también la irrupción de Asia —con Tokio, Kioto y Hanoi subiendo con fuerza— y de América Latina, donde Santiago de Chile y Buenos Aires avanzan posiciones. El caso de Nueva York, única ciudad estadounidense entre las 25 primeras, confirma el auge de las experiencias urbanas peatonales también en destinos tradicionalmente asociados al coche.

Entre las grandes sorpresas, destaca la caída de Venecia, que baja 76 puestos hasta el 91, posiblemente por el impacto de la saturación turística en la experiencia del viajero. Mientras tanto, el informe señala que el futuro del turismo urbano pasa por ofrecer ciudades amables, accesibles y llenas de vida para el caminante, algo que España ha convertido, año tras año, en su mejor carta de presentación.