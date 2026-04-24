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Las rutas de senderismo más impresionantes de Almería: desiertos, sierras y playas vírgenes para todos los niveles

De Tabernas a Cabo de Gata, los senderos almerienses recorren paisajes de película, barrancos y pueblos blancos, invitando a descubrir la diversidad natural y la aventura en Andalucía

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El Sendero del Desierto, la increíble ruta española que descubre los escenarios donde se rodó ‘Indiana Jones’ y muchas películas del oeste.

Almería, tierra de contrastes y de paisajes que parecen sacados de otro planeta, es un paraíso para los amantes del senderismo y la naturaleza. La provincia andaluza ofrece una increíble variedad de rutas que atraviesan desiertos de película, sierras nevadas, cañones sorprendentes y playas vírgenes de aguas turquesas Caminar por Almería es sumergirse en un mosaico de ecosistemas únicos en Europa, donde cada sendero revela una nueva faceta de este rincón de Andalucía, desde la aridez del Tabernas hasta la exuberancia de Sierra Nevada o la magia volcánica del Cabo de Gata.

Ya sea en familia, con amigos o en solitario, las rutas de Almería se adaptan a todos los niveles y gustos: hay recorridos cortos y accesibles junto a la costa, ascensos exigentes hacia cumbres y refugios, travesías por antiguas ramblas o caminos que cruzan pueblos blancos de la Alpujarra. A continuación, un repaso por algunos de los senderos más impresionantes que invitan a descubrir los secretos mejor guardados de la provincia.

Sendero de la Hidroeléctrica

En el corazón de la Alpujarra almeriense, el Sendero de la Hidroeléctrica parte de Láujar, junto al nacimiento del Andarax. Son 4,2 kilómetros de ruta fácil, que discurren por pista forestal entre frondosa vegetación y vistas espectaculares del entorno. La señalización es clara y el camino se puede recorrer en ambos sentidos, aunque se recomienda hacerlo al revés de lo indicado para aprovechar mejor el desnivel y las panorámicas.

Sendero del desierto de Tabernas

Desierto de Tabernas, en Almería (Shutterstock).
Desierto de Tabernas, en Almería (Shutterstock).

El Sendero del Desierto de Tabernas (PR A-269) es la puerta de entrada a uno de los parajes más singulares de Europa. Con casi 8 kilómetros de recorrido fácil, la ruta atraviesa ramblas y paisajes geológicos únicos, salpicados de vegetación típica del desierto y de los míticos decorados de spaghetti westerns. El itinerario arranca junto al Parque Temático Minihollywood y permite disfrutar de la magia y el silencio del mayor desierto de la península, entre formaciones de película y panorámicas sobrecogedoras.

Sendero de Almócita

Con casi 14 kilómetros, el Sendero de Almócita es una travesía de dificultad moderada que conecta Almócita, Padules y Beires. El agua es protagonista a lo largo de la ruta, que cruza barrancos como el del Bosque y el de las Eras y descubre el rincón mágico de Las Canales, donde el río Andarax se encajona entre rocas. Ideal para los amantes de la Alpujarra más auténtica y de la naturaleza en estado puro.

Los Molinos de Río Aguas

Perfecta para familias, la ruta de Los Molinos de Río Aguas es corta, fácil y sorprendente. El sendero parte de la pequeña aldea de Molinos del Río Aguas, atraviesa huertos y conduce a un mirador sobre el cañón del río. El final del recorrido invita a explorar pozas donde se pueden ver tortugas nadando. Un plan ideal para descubrir la biodiversidad y el encanto rural de la provincia.

Sendero de los Genoveses

Playa de los Genoveses, Almería (Parque Natural Cabo de Gata).
Playa de los Genoveses, Almería (Parque Natural Cabo de Gata).

En pleno Parque Natural Cabo de Gata, el Sendero de los Genoveses es un recorrido sencillo que conecta San José con una de las playas más famosas de Almería. El camino atraviesa dunas, pasa junto a un búnker de la Guerra Civil y culmina en la playa de los Genoveses, una de las joyas vírgenes del litoral mediterráneo.

Ruta del Cerro Alfaro

Para senderistas experimentados, la Ruta del Cerro Alfaro ofrece un recorrido circular de 15 kilómetros entre la Sierra Alhamilla y el Desierto de Tabernas. Subidas y bajadas exigentes, tramos pedregosos y panorámicas de vértigo hacen de este sendero una auténtica aventura, recomendada solo para quienes buscan superar nuevos retos en plena naturaleza.

Sendero de Ubeire

Con inicio en la presa del Castañar, el Sendero de Ubeire es una ruta larga y exigente que asciende entre vegetación densa y cortijos abandonados hasta el refugio de Ubeire. Las vistas desde la cumbre y la riqueza de flora y fauna hacen que el esfuerzo merezca la pena.

Sendero Monterrey (Láujar de Andarax)

Este recorrido circular de 7 kilómetros permite explorar el Valle del Andarax y la Sierra de Gádor, cruzando canales históricos y ofreciendo vistas al Cerro del Almirez. Un sendero accesible y muy visual en pleno Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

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