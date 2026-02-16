El famoso Arco de los Enamorados en Italia colapsó en pleno San Valentín

El colapso del Arco de los Enamorados en Torre Sant’Andrea se vincula a tormentas, marejadas y lluvias extremas en la región de Apulia, Italia (Captura de video)

El Arco de los Enamorados de Torre Sant’Andrea, uno de los símbolos más reconocidos de la región de Apulia en el sur de Italia, colapsó completamente durante la noche del 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín.

El desplome de esta icónica formación de roca caliza en la costa adriática fue provocado por una combinación de violentas tormentas, marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales que azotaron la zona en los días previos, según informaron las autoridades locales y medios como The Guardian y EFE.

La desaparición de este emblemático enclave ha causado profunda conmoción tanto en la comunidad local como entre los numerosos visitantes y turistas para quienes el arco representaba un popular destino romántico.

La estructura, formada por la acción erosiva del viento y el mar durante siglos, era un puente de roca blanca que unía dos columnas frente a la playa principal de Torre Sant’Andrea en Melendugno.

Autoridades y medios internacionales atribuyen el derrumbe del emblemático arco costero a la erosión acelerada por el cambio climático y la falta de protección (X: @ZetatalkMW)

Según Daily Mail, caminantes matutinos advirtieron la desaparición total del “arco del amor” en la mañana del domingo, tras días de lluvias persistentes y vientos fuertes, sin que se registraran víctimas.

Para la región y el Salento, el Arco de los Enamorados no solo era una referencia natural, sino también cultural y turística. El alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino, lamentó la pérdida afirmando: “Ha desaparecido uno de los atractivos turísticos más famosos de nuestro litoral y de toda Italia”.

Por años, el lugar sirvió de escenario para propuestas de matrimonio, fotografías de parejas y campañas publicitarias, convirtiéndose en un icono del turismo italiano. El concejal de Turismo, Francesco Stella, definió el suceso como “un funeral”, en palabras citadas por The Guardian.

Tormentas extremas y erosión costera acelerada

El colapso fue consecuencia directa de la erosión costera prolongada y de la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos en el Mediterráneo, según expertos y autoridades.

El colapso revela la urgencia de inversiones y alertas ante fenómenos meteorológicos extremos que afectan constantemente al sur de Italia (Captura de video)

Christian Mulder, profesor de ecología y emergencia climática consultado por The Guardian, explicó que “los mares más cálidos están sobrecargando la atmósfera y alimentando fenómenos extremos”.

La recurrencia de ciclones mediterráneos, los denominados medicanes, como el ciclón Harry ocurrido en enero, aceleró el deterioro de las costas y la destrucción de infraestructuras en el sur de Italia. Cisternino destacó a The Guardian la necesidad de encontrar recursos para una intervención orgánica que preserve el entorno costero.

Al mismo tiempo indicó a EFE que el plan de defensa elaborado por el municipio “nunca recibió financiación debido al agotamiento de los fondos”. Tras el incidente, la demanda de mayor apoyo estatal y fondos europeos se ha reiterado, con el deseo de que “esta enésima señal enviada por la naturaleza no caiga en el vacío”.

La leyenda romántica que atrajo a miles de parejas

La leyenda local vinculaba el arco con la promesa de amor eterno. Se decía que las parejas que se besaban bajo el arco recibían un amor que duraba para siempre, según destacaron The Sun y Daily Mail. Durante décadas, este mito atrajo a miles de enamorados, reforzando el papel del enclave como un punto de referencia del turismo romántico nacional e internacional.

Italia bajo alerta climática

El ciclón Harry, con olas de hasta nueve metros y vientos de 119 km/h, contribuyó a la emergencia climática que azotó el sur del país

El episodio se enmarca en el contexto de la emergencia climática que experimenta Italia y el aumento de desastres naturales asociados a un clima más imprevisible. En enero, el ciclón Harry generó olas de hasta nueve metros y vientos de 119 km/h, lo que causó inundaciones, carreteras anegadas y evacuaciones en Sicilia, Calabria y Cerdeña, según detalló The Sun.

En el mismo fin de semana del colapso del Arco de los Enamorados, la región de Apulia y otras zonas del sur permanecían bajo alertas meteorológicas, con cientos de intervenciones de emergencia reportadas.

Servicios de bomberos y rescate evacuaron a familias enteras en Cerdeña y Roma ante los desbordamientos de ríos e inundaciones, mientras las autoridades advirtieron que pueden producirse más daños por la persistencia de lluvias y viento. Los expertos coincidieron en que el aumento de la temperatura del mar está agravando la situación y haciendo más habituales y destructivos los ciclones mediterráneos.

La desaparición del arco deja una huella profunda en el litoral adriático, despojando a la zona de una de sus imágenes más reconocibles dentro y fuera de Italia.