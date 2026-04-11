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La región de Puglia se consolida como destino clave para los viajeros que buscan playas auténticas

En el sur de Italia, una amplia variedad de costas y ambientes poco masificados convierte a la zona en un sitio destacado, donde el mar desempeña un rol central en la vida de residentes y visitantes locales

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Vieste, Puglia
La costa de Puglia en Italia se posiciona como uno de los destinos más versátiles para viajeros que buscan playas variadas en Europa (Wikipedia)

La región de playas de Puglia, en el sur de Italia, se ha posicionado como un referente para viajeros que buscan costas variadas y entornos poco saturados en Europa. Más allá de las aguas templadas, accesibles desde abril hasta noviembre, el mar conserva un papel central en la vida cotidiana local y mantiene su vitalidad durante todo el año.

Según Condé Nast Traveler, la combinación de paisajes distintos, zonas libres y clubes de playa bien equipados sitúa a este destino entre los más versátiles del país.

Las mejores playas de Puglia abarcan desde arenales blancos hasta calas ocultas entre acantilados. Destacan sitios como Baia delle Zagare, Punta Prosciutto, Lama Monachile o Torre Guaceto, cada uno con rasgos naturales y culturales propios. Algunas playas ofrecen tranquilidad y naturaleza virgen, otras se distinguen por su ambiente familiar o su proximidad a pueblos con gran oferta de restaurantes y actividades.

Para muchos, el atractivo de Puglia no solo radica en la diversidad paisajística, sino también en la integración cultural que se vive en la costa, tanto en temporada alta como en invierno. De acuerdo con Condé Nast Traveler, es común observar a familias disfrutando del litoral incluso en los meses fríos, ya sea en paseos serenos o probando la gastronomía autóctona. Esta presencia habitual, sumada a la hospitalidad local, refuerza la autenticidad de la región y la diferencia de otros destinos italianos más concurridos.

Puglia
Las playas de Puglia ofrecen aguas templadas accesibles desde abril hasta noviembre, ideales para explorar el sur de Italia (Crédito: dpa)

Baia delle Zagare: contraste de acantilados y playas blancas

En el parque de Gargano, Baia delle Zagare destaca por sus acantilados blancos y la fragancia de los cítricos. Esta bahía, escondida entre pinares y olivos antiguos, ofrece uno de los paisajes más emblemáticos de la zona.

La playa tiene cerca de un kilómetro de arena y se divide en una zona libre y un club de playa asociado al Hotel delle Zagare. Por la mañana, la exposición solar es máxima, ya que por la tarde la sombra de los acantilados cubre el arenal.

Se puede llegar en barco a la cala oculta de Cala dei Morti, que según la tradición local ofrecía refugio a pescadores en días de tormenta.

Punta Prosciutto: arenas finas y aguas caribeñas

En la costa jónica cerca de Porto Cesareo, Punta Prosciutto reúne cuatro kilómetros de arena blanca y aguas turquesas. Es considerada una joya del Salento por sus paisajes y ambiente relajado.

Punta Prosciutto
Punta Prosciutto, en la costa jónica de Italia, se destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesas inigualables

Las dunas, de hasta ocho metros de altura, se mezclan con vegetación mediterránea y forman un entorno ideal para familias y deportes acuáticos, sobre todo cuando sopla el Scirocco. Existen clubes de playa como La Punta Beach, donde se recomienda reservar con anticipación. La suave pendiente del fondo marino permite paseos seguros y prolongados en la orilla.

Lama Monachile: la postal de Polignano a Mare

En Polignano a Mare, Lama Monachile aparece entre acantilados imponentes y una playa estrecha de guijarros. Es una de las calas más reconocibles de la región y habitual escenario de eventos de clavados.

En los meses de verano, locales y visitantes llenan este espacio, donde es frecuente ver saltos desde las rocas y mucha animación. Al no haber clubes de playa, la oferta gastronómica está en pleno centro urbano, con restaurantes y bares típicos muy cerca.

Marina di Pescoluse: las Maldivas del sur de Italia

Ubicada en Salento, cerca de Lecce, Marina di Pescoluse es apodada “Las Maldivas de Salento”. Sus aguas poco profundas y cristalinas recorren cuatro kilómetros de arena fina y blanca.

Marina di Pescoluse
Marina di Pescoluse, conocida como "Las Maldivas de Salento", destaca por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas en Italia

Detrás de la playa, destacan dunas repletas de acacias y lirios, que conforman un entorno natural único. Hay clubes de playa de aire bohemio como Flota la spiaggia y abundantes servicios de comida, desde la tradicional puccia hasta aperitivos al atardecer. Este destino atrae a quienes buscan relax, ambiente familiar y buena gastronomía junto al mar.

Torre dell’Orso: tradición y naturaleza junto a Lecce

A 28 kilómetros de Lecce, Torre dell’Orso se distingue por su playa en forma de media luna y los acantilados de piedra caliza. El doble islote “Le Due Sorelle” es uno de sus símbolos naturales.

La playa, de casi un kilómetro, alterna zonas libres y clubes de playa, donde concurre público familiar y deportistas. Se pueden alquilar canoas o pedalones para visitar la cercana Grotta della Poesia.

Los bares cercanos ofrecen especialidades como el rustico leccese, aportando un sello local a la experiencia.

Porto Selvaggio: aventura y tranquilidad en estado puro

Quienes prefieren ambientes intactos eligen Porto Selvaggio, en un parque natural protegido cerca de Nardò. Aquí, la costa es de piedras y rocas, con un entorno de pinos carrascos y vegetación mediterránea.

Porto Selvaggio
Porto Selvaggio destaca como destino para quienes buscan un ambiente natural y protegido en Italia (Crédito: Robert Harding)

Para llegar, hay que hacer un recorrido corto en automóvil desde Nardò y caminar unos 20 minutos desde el estacionamiento. Es recomendable llevar agua, alimentos y equipo de esnórquel, ya que no existen clubes de playa ni servicios en la zona. Condé Nast Traveler destaca este lugar como uno de los parajes más tranquilos y genuinos de la región.

Punta della Suina: ocio y paisaje en Gallipoli

Próxima a Gallipoli, Punta della Suina combina animación y belleza escénica. Rodeada de pinares y plataformas rocosas, ofrece una piscina natural de aguas turquesas.

El club de playa en el lugar dispone de sombrillas, tumbonas y bebidas. La laguna, de fondo arenoso y aguas tranquilas, acoge a familias y grupos que buscan socializar en medio de paisajes destacados de la costa jónica.

Cala Matana: para perderse en el paraíso de las Tremiti

En la isla de San Domino, dentro de las Islas Tremiti, Cala Matana es una pequeña cala de guijarros y aguas profundas rodeada de pinos y acantilados. Fue inspiración para el artista Lucio Dalla, que residía cerca.

El acceso puede hacerse a pie o en barco y la zona carece de clubes de playa o servicios, lo que refuerza su carácter aislado. Es una elección idónea para quienes buscan conectar con la naturaleza marina y alejarse del bullicio.

Cala Matana
Cala Matana en las Islas Tremiti destaca por sus aguas profundas y su entorno natural de pinos y acantilados

Baia di Vignanotica: entre acantilados blancos y olivos

Ubicada entre Mattinata y Vieste, Baia di Vignanotica impresiona por sus acantilados de piedra blanca y su playa de guijarros. El acceso es por un camino que atraviesa olivares y desciende hacia la costa.

Conviven en este espacio zonas equipadas y tramos salvajes. La mejor hora para visitar es por la tarde, cuando la luz realza los relieves de los acantilados y el entorno invita a la contemplación y el descanso.

Torre Guaceto: naturaleza y calma en una reserva protegida

A 20 kilómetros de Ostuni, Torre Guaceto forma parte de una reserva marina protegida. Predominan dunas, marismas y aguas poco profundas donde la presencia humana es mínima.

Para acceder, se debe dejar el vehículo en Serranova y completar unos 50 minutos a pie o utilizar el transporte del parque. Solo hay un pequeño club de playa y un puesto de bebidas, pero el mayor atractivo es el contacto con la fauna y la flora.

Según Condé Nast Traveler, este enclave destaca por su estado casi intacto y el ambiente relajado, ideal para quienes buscan propuestas ecológicas auténticas.

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