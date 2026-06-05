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La rosaleda más antigua del mundo está a menos de una hora de París y reúne miles de especies históricas

Un parque de 14 hectáreas ofrece un recorrido por la evolución y conservación de la rosa en un entorno catalogado como Jardín Notable

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Durante la floración, la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses se transforma en un espectáculo de color y fragancia
El recorrido por la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses permite descubrir la evolución de la rosa desde sus orígenes hasta la actualidad (Comité des Parcs et Jardins de France)

A pocos kilómetros de París, en el departamento de Val-de-Marne, se encuentra un jardín singular que ha marcado un hito en la historia de la botánica y la horticultura: la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses.

Este espacio, considerado la primera rosaleda del mundo en su concepción moderna, se ha consolidado como un referente internacional por la magnitud y diversidad de su colección, así como por su papel en la conservación y estudio de la rosa.

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El origen de la rosaleda se remonta a 1894, año en el que el botánico Jules Gravereaux impulsó el proyecto con el objetivo de reunir y preservar todas las especies y variedades conocidas de rosas.

Su iniciativa supuso un cambio de paradigma: la rosa, hasta entonces empleada casi exclusivamente como elemento ornamental, pasó a ocupar un lugar central en la investigación, la conservación genética y la divulgación cultural.

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Colección única y paseo entre siglos de historia

Actualmente, la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses alberga cerca de 11.000 rosales y entre 2.600 y 2.900 especies y variedades diferentes, lo que la sitúa entre las mayores colecciones vivas del mundo. El jardín no solo destaca por su tamaño, sino también por la riqueza botánica de sus ejemplares, que incluyen rosas silvestres, antiguas, modernas, de té y variedades procedentes de Asia y otras regiones.

El diseño original de la rosaleda fue obra de Gravereaux, quien organizó las plantaciones en 13 sectores siguiendo un criterio cronológico y temático. Este recorrido permite a los visitantes descubrir la evolución de la rosa desde sus formas más primitivas hasta los híbridos actuales.

Sus avenidas temáticas muestran rosas silvestres, antiguas y variedades procedentes de distintas regiones
El espacio está catalogado como Jardín Notable y reconocido como conservatorio de colecciones especializadas (I, Capodel - Wikipedia)

La estructura del jardín fue ampliada en 1899 por el paisajista Edouard André, quien aportó un enfoque innovador al destinar la rosa como único elemento de decoración vegetal, algo inédito hasta ese momento.

La rosaleda se integra en un parque arbolado de 14 hectáreas, en la Rue Albert Watel de L’Haÿ-les-Roses. El conjunto está catalogado como Jardín Notable y figura en el inventario suplementario de monumentos históricos de Francia.

El diseño original del jardín permite recorrer la historia de la rosa a través de 13 sectores temáticos
La gestión de la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses está a cargo del Departamento de Val-de-Marne desde hace más de cuarenta años (Tourisme Val-de-Marne)

Además, cuenta con la homologación de “Conservatorio de colecciones de plantas especializadas” y está gestionado por el Departamento de Val-de-Marne desde hace más de cuatro décadas.

El mejor momento para visitar la rosaleda coincide con el periodo de máxima floración, que suele concentrarse entre los meses de mayo y junio. Durante estas semanas, el jardín ofrece una experiencia visual y olfativa única, con avenidas temáticas dedicadas a las rosas históricas, especies extranjeras y la evolución de la flor a lo largo del tiempo. Junto a la rosaleda, el parque de estilo inglés invita a prolongar el paseo y disfrutar de espacios para pícnic y áreas de descanso.

Horarios, tarifas y servicios para la visita

En cuanto a la organización y servicios para el público, la rosaleda abre sus puertas generalmente desde el 25 de abril hasta el 20 de septiembre, en horario continuado de 10:00 a 19:00, cerrando los lunes a partir de junio.

La entrada habitual tiene un coste de 4 euros, con tarifa reducida de 2 euros y acceso gratuito para menores de 11 años. Existen jornadas de acceso libre durante celebraciones como los Rendez-vous aux Jardins y las Jornadas del Patrimonio, en las que también se programan actividades específicas para todos los públicos.

Este enclave se alza como un paraíso natural donde poder desconectar y relajarse en mitad de la Comunidad Valenciana

El acceso permite entrar y salir libremente durante la jornada, lo que facilita combinar la visita con un descanso en el parque o en el café-restaurante cercano. El recinto dispone de caminos accesibles para personas con movilidad reducida y zonas adaptadas para familias.

La gestión mantiene las colecciones en constante actualización y conservación, con especial atención a las variedades antiguas y raras, situando a la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses como uno de los principales conservatorios mundiales de rosas. La visita a este jardín no solo representa una inmersión en la belleza y diversidad de la rosa, sino también un recorrido por la historia de la botánica, la jardinería y el patrimonio cultural francés.

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