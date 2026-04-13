Estos son los paseos marítimos más bonitos de España: del más largo de Europa a rincones llenos de monumentos históricos

Paseo marítimo de A Coruña (Adobe Stock).

El litoral español es un tapiz de paisajes en los que el mar y la ciudad se funden en armonía. En este sentido, los paseos marítimos de España se alzan como auténticas obras de arte urbanas donde se respira la esencia de cada región. Caminar junto a las olas, dejarse llevar por el aroma salino y contemplar panorámicas únicas se convierte en rutina para locales y visitantes que buscan, en cada paso, un respiro frente al bullicio diario.

A lo largo de la geografía peninsular y de sus islas, estos paseos ofrecen mucho más que vistas privilegiadas: son puntos estratégicos para descubrir la arquitectura, la historia y la vida social de cada ciudad. Desde el norte verde hasta el sur luminoso, pasando por las joyas insulares, estos paseos marítimos invitan a recorrer España de una forma pausada y sensorial, donde cada rincón esconde un motivo para detenerse y admirar.

Paseo marítimo de A Coruña

A Coruña presume del paseo marítimo urbano más largo de Europa continental, con 13,5 kilómetros que enlazan San Antón y el Portiño. A lo largo del recorrido, se descubren monumentos como la Torre de Hércules, playas y acantilados, así como zonas específicas para peatones, ciclistas y tranvías. Un punto destacado es el paseo de los Menhires, con sus esculturas monumentales, y las farolas modernistas que salpican todo el trayecto, evocando episodios históricos de la ciudad. El paseo es un crisol de naturaleza, arte y vida urbana a orillas del Atlántico.

Paseo de La Concha, San Sebastián

San Sebastián, en País Vasco (Adobe Stock).

San Sebastián presume de uno de los paseos marítimos más reconocidos del país: el Paseo de La Concha. Su barandilla blanca y sus farolas de aire clásico acompañan el perfil curvado de la bahía, uniendo las playas de Ondarreta y La Concha, desde el monte Igueldo hasta el monte Urgull. El paseo invita a recorrerlo a pie o en bicicleta, disfrutando de la vista de la isla Santa Clara en el centro de la bahía. A cada paso, la elegancia arquitectónica de la capital guipuzcoana se refleja en sus edificios señoriales y en la atmósfera relajada que impregna el entorno.

Paseo del Muro de San Lorenzo, Gijón

En el corazón de Asturias, el Paseo del Muro de San Lorenzo bordea la emblemática playa de San Lorenzo en Gijón, desplegando casi dos kilómetros de recorrido frente al mar Cantábrico. La imagen de la iglesia de San Pedro al fondo es uno de los iconos visuales de la ciudad.

El trazado del paseo acompaña la playa, salpicada de escaleras numeradas que permiten acceder a la arena, y conecta con la senda costera del Cervigón, prolongando el paseo hacia playas más salvajes como Peñarrubia y el Rinconín. Además, es una etapa del Camino de Santiago del Norte, lo que añade un matiz histórico y cultural al recorrido. El ambiente es bullicioso en cualquier época del año, con surfistas, corredores y caminantes que convierten el Muro en el gran escaparate de la vida gijonesa.

Campo del Sur, Cádiz

En el sur, Cádiz despliega su luz inconfundible a través del Campo del Sur, un paseo marítimo que abraza el casco antiguo y regala vistas inigualables de la catedral y el mar. Esta avenida, conocida como “el malecón gaditano”, es el lugar ideal para descubrir el alma de la Tacita de Plata. El recorrido permite admirar la arquitectura multicolor de la ciudad y disfrutar de puestas de sol que tiñen de dorado el horizonte. Pasear por el Campo del Sur es, para muchos, la forma más genuina de conectar con el ritmo pausado y alegre de Cádiz.

Paseo de San Vicente de la Barquera, Cantabria

San Vicente de la Barquera, Cantabria (Shutterstock).

San Vicente de la Barquera regala un paseo marítimo donde el mar y la montaña se funden en un paisaje de postal. Desde el paseo, la vista se abre hacia las rías de Rubín y Pombo y los Picos de Europa, mientras que el casco antiguo y la iglesia de Santa María de los Ángeles completan la escena. El recorrido permite llegar hasta el puente de la Maza, desde donde se aprecia el estuario y las barcas de colores sobre aguas tranquilas. Es un lugar perfecto para quienes buscan un paseo sosegado en plena naturaleza.

Paseo Marítimo de la Barceloneta, Barcelona

Barcelona ofrece un contraste vibrante en el Paseo Marítimo de la Barceloneta: cinco kilómetros de litoral urbano donde conviven playas, restaurantes, chiringuitos y monumentos. El paseo, que parte de la zona olímpica y se extiende hasta la Barceloneta, es un hervidero de actividad, especialmente en verano. Aquí se respira ambiente marinero, con pescadores, deportistas y turistas que disfrutan tanto del mar como de la oferta gastronómica y cultural del barrio.

Paseo de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas, el Paseo de Las Canteras acompaña la playa urbana más emblemática de la isla. A lo largo de su recorrido, se puede disfrutar de las vistas a la barra natural que protege la costa, además de la diversidad de ambientes: desde el surf en La Cícer hasta la tranquilidad de La Puntilla. El paseo es célebre por su ambiente animado durante todo el año, la presencia de restaurantes de cocina canaria y la oportunidad de observar a los pescadores locales y las coloridas barcas que salpican la orilla.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Paseo Marítimo de Palma

Palma de Mallorca ofrece un paseo marítimo de más de cinco kilómetros, donde el mar y la ciudad dialogan en armonía. A lo largo del recorrido, destacan monumentos como la Catedral de Santa María, la Almudaina y la Lonja, todo ello acompañado por palmeras y un carril bici que permite recorrerlo junto al mar. El ambiente es cosmopolita y relajado, ideal para quienes buscan combinar turismo cultural con deporte y vistas panorámicas de la bahía.

Explanada de España, Alicante

Alicante alberga uno de los paseos más singulares del país: la Explanada de España. Aunque su longitud es de apenas medio kilómetro, su suelo de seis millones de teselas de mármol tricolor forma un mosaico ondulante que evoca el movimiento del mar. Flanqueado por palmeras, el paseo acoge edificios emblemáticos como el Real Casino o la Casa Carbonell y se llena de vida con los puestos de artesanía y productos típicos. Situada junto al puerto deportivo y cerca de la playa del Postiguet, la Explanada es un auténtico núcleo cultural y social para alicantinos y visitantes.